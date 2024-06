El prófugo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, operador judicial estrella del macrismo, está cada vez más cerca de poder volver al país sin riesgo a ser apresado. La Cámara Federal ratificó la exención a prisión que le había concedido la jueza María Servini a principio de mayo a cambio de una caución de 3 millones de dólares. La decisión fue tomada ayer por Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, los jueces puestos a dedo por Mauricio Macri. Rodríguez Simón, que está acusado de amenazar y extorsionar a los accionistas del Grupo Indalo, se encuentra prófugo en Uruguay desde hace más de tres años: había huido cuando se lo citó a indagatoria y la jueza lo había terminado declarando en rebeldía y había pedido su captura internacional. Pero los tiempos políticos cambiaron y, ahora, el hombre clave de la mesa judicial de Macri, prepara su retorno.

Rodríguez Simón está acusado de conformar una asociación ilícita para presionar e intentar desapoderar de sus empresas a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López. Fue, además, uno de los principales colaboradores del diseño de las estrategias de persecución y espionaje de ex funcionarios kirchneristas, así como de fiscales y jueces que no eran del agrado del macrismo, durante el gobierno de Cambiemos. Fue, incluso, el autor ideológico de la designación por decreto de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti como jueces de la Corte Suprema. Pero si bien a "Pepín" lo sobreseyeron en la causa de la mesa judicial macrista, no fue así en la causa Indalo.

La jueza Servini lo había citado a indagatoria en mayo de 2020, luego de que Cristobal López hubiera acusado a Rodríguez Simón de haberlo encarado para alinear Radio 10 y C5N con las posiciones del gobierno de Macri. "Necesito el canal para ir por Cristina, me dijo Macri. ¿Qué significa ir por Cristina?, le pregunté yo. Hay que meterla presa. No, no contés conmigo. No soy amigo de Cristina pero la aprecio y creo en el proyecto del kirchnerismo", testificó López. Pero para entonces "Pepín" ya se había fugado a Uruguay y se negó a comparecer, por lo que Servini lo declaró en rebeldía. Desde entonces se encuentra en el país vecino, intentado frustradamente que le concedan el asilo político bajo el argumento de que es un "perseguido político" del kirchnerismo. Pero la presidencia de Javier Milei modificó el escenario político y ahora el asesor judicial macrista considera volver.

La jueza Servini le concedió, hace unas semanas, el beneficio de volver a la Argentina para prestar indagatoria y no quedar detenido, ni siquiera en su domicilio. La exención de prisión a cambio de una caución de 3 millones de dólares, sin embargo, había sido apelada por el fiscal Guillermo Marijuan y el abogado de los empresarios del Grupo Índalo, José Manuel Ubeira, bajo el argumento de que quien se fuga una vez volverá hacerlo. El viernes terminó interviniendo la Cámara Federal que, con los votos de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, definió ratificar la decisión tomada por Servini.

El fallo de la Cámara Federal

En el fallo, Bruglia y Bertuzzi argumentan que no hay riesgo de fuga, por lo que se debe autorizar la exención de prisión. "No ha permanecido oculto y con paradero desconocido sino que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay -fijando allí domicilio- a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el reconocimiento de su condición de refugiado político", explica Bruglia, uno de los jueces puestos a dedo por Macri, argumentando que el imputado demostraba "una situación de arraigo suficiente" que hacía ponderar el riesgo de fuga.

"Aunque el imputado hubiera tenido intención de presentarse en estas actuaciones al margen de mantener su solicitud de refugiado, ello resultaba imposible de concretarse sin perder la protección de dicho status, en tanto la legislación uruguaya establece el cese de esa condición en el supuesto que el sujeto requirente voluntariamente se establezca en el país que ha abandonado", agregó, luego, el magistrado.

El juez Martín Irurzun, mientras tanto, fue el único que votó en disidencia. El camarista, que fue el artífice de la doctrina de las prisiones preventivas arbitrarias para ex funcionarios k durante el gobierno macrista, argumentó que la condición de prófugo de "Pepín" implicaba un "riesgo procesal" que volvía "improcedente la exención de prisión". En línea con lo que había sostenido el fiscal Marijuán, Irurzun rechazó la teoría de Servini de que había existido un cambio en la "actitud" de Rodríguez Simón que permitía concebir que se lo eximiera de prisión sin riesgo a que se fugase de nuevo. "No se ha modificado en nada la situación que llevó a decretar la rebeldía y captura internacional", precisó el juez.

Tras el fallo de la Cámara Federal, el operador de Macri está perfectamente habilitado para volver al país a declarar sin ningún tipo de consecuencia. El abogado Juan Manuel Ubeira, sin embargo, confirmó a Página12 que apelará la decisión y esperará a que defina Casación Penal. El fallo todavía no está firme y lo más probable es que "Pepín" espere un tiempo antes de ponerse a armar las valijas.