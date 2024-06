Narices fracturadas, costillas fisuradas, traumatismos craneoencefálicos, hombros y codos dislocados, pómulos cortados, ojos moretoneados, mandíbulas quebradas y órganos dañados. Todo esto puede pasar en una pelea de boxeo cualquiera; ahora, hasta dónde puede llegar el cuerpo humano cuando con lo que se golpea no es un guante, sino directamente los nudillos.

El Bare Knuckle se implementó hace unas cuantas décadas, pero se prohibió en la mayoría de los países por la brutalidad que se muestra en cada round. Paradójicamente, en una época en la que se está dando tanto enfoque a los cuidados de la cabeza, -tal el caso de un sexto cambio en el fútbol por una contusión cerebral-, una de las disciplinas en las que más existe el daño en la cabeza volvió al ruedo con un argentino comandando.

En 1719 James Figg se proclamó como el primer campeón de boxeo “a puño limpio” en Inglaterra, título que retuvo durante más de una década hasta su retiro. Reino Unido fue uno de los países que mantuvo en el marco de la legalidad a este deporte por el paso de los siglos, aunque sin un ente que lo regule totalmente, hasta el surgimiento de BKB.

Fundada por Joe Brown y Jim Freeman esta empresa parte con la iniciativa de “proporcionar una plataforma profesional para el deporte del boxeo sin guantes”. Hoy por hoy más de 100 peleadores representan más de 100 países a través de eventos que hacen sold-out fecha a fecha.

Las peleas se realizan en un ring muy similar al del boxeo convencional, dependiendo la empresa organizadora el mismo puede ser cuadrado o circular. En caso de que se solicite, los luchadores pueden vendarse la muñeca y la parte media de la mano, eso sí, sin gasa ni cinta. 2 minutos por round, que pueden llegar a ser 7 en base de la categoría del combate. Sin codazos, patadas, golpes bajos ni agarres y lo más importante: los competidores deben dar el 100% de esfuerzo y dejar el cuerpo en el ring; y bien que lo cumplen.

Si bien Reino Unido es la cuna de esta disciplina, en la actualidad Estados Unidos se está llevando todas las miradas. Bare Knuckle Fighting Championship tomó las riendas en Norteamérica e implantó un deporte muy bien recibido por la población. Con sede en Filadelfia y fundado por el ex boxeador David Feldman, BKFC solo permite participar a pugilistas profesionales en muay thai, MMA o boxeo.

Uno de los factores que está logrando la viralidad del contenido es que las peleas de BKFC son mucho más dinámicas que las de las otras compañías, el factor clave para esto: el ring. Circular rodeado de cuatro cuerdas y diseñado específicamente para fomentar un ritmo rápido, además de que en el piso están marcadas unas líneas que obligan a los luchadores a arrancar cada round a pocos centímetros el uno con el otro. También los propios organizadores se jactan de ofrecer el único producto verdaderamente de “puño limpio”, ya que está prohibido cualquier tipo de vendaje.

"¿Qué es lo que más sorprende a los fans? ¿Por qué gusta tanto? Tremendas preguntas. La respuesta es muy simple. Somos un deporte que aunque tiene mucha historia viene a darle un aire fresco a los deportes de combate. Combina grandes figuras con un modelo extraordinario. Aquí los atletas no corren, deben pelear, como ha sido la esencia del boxeo", aseguró el Director de Marketing de Bare Knuckle a Relevo de España.

El argentino Franco Tenaglia se convirtió en la máxima figura hispanohablante de este deporte. El 6 de abril de 2024 le arrebató el invicto al galés James Lilley y sumó su tercera victoria en BKFC y el título de campeón de peso ligero. Con pasado en ligas clandestinas -en las que verdaderamente no existen reglas- Tenaglia llegó al mundo profesional totalmente curtido, por algo mantiene su número de derrotas en 0. Así comentaba su último combate con Marca: "El boxeo sin guantes es diferente a cualquier arte marcial porque se pelea a nudillo descubierto y los golpes impactan directamente en el cráneo. Estuve peleando desde el primer round con un ojo pinchado, casi ciego, peleando por instinto”.

Nacido en Burzaco, pero radicado en España, se popularizó en América Latina y Europa por la brutalidad de sus combates y por la asombrosa técnica que presenta en cada uno de ellos. Él mismo declaró haber sido utilizado como un “perro de pelea” en sus primeros años combatiendo de manera amateur en MMA.

Dillon Cleckle ya noqueó a Justin Thornton, que días después murió en un hospital

BKFC es su nueva casa, una casa que quedó manchada hace menos de tres años. El local Justin Thornton cayó noqueado tras un severo golpe de su rival Dillon Cleckle el 20 de agosto de 2021, solo 19 segundos habían transcurrido desde el inicio de la batalla. De ahí mismo al hospital, sobrevivió gracias a la respiración asistida hasta que una infección en su médula espinal le provocó la muerte.

Desde la organización bastó un comunicado enviando condolencias a su familia y seres queridos, mientras que Cleckle dejó un texto mucho más reflexivo. “No puedo evitar sentirme absolutamente devastado por esto porque conozco a Justin desde hace años. No mucha gente lo sabe, pero peleamos hace 8 años y me dijo de inmediato que quería la revancha. Justin fue un luchador por completo y no merece nada más que respeto. Mis pensamientos y oraciones están con Justin Thornton y su familia en este momento. Descansa en Paz Guerrero”.