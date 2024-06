Nuestro país registró 127 víctimas de violencia de género en los primeros cinco meses de 2024, según un reporte difundido este sábado por el observatorio de feminicidios 'Adriana Marisel Zambrano', que dirige La Casa del Encuentro.

Desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2024, hubo 114 feminicidios, tres lesbicidios, un trans/travesticidio y nueve feminicidios vinculados de varones adultos y niños, según el reporte de la organización no gubernamental.

Como consecuencia, 124 hijos quedaron sin madre, el 63 % de ellos menores de edad. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor, ya que 58 % de las víctimas fue asesinada en su hogar y 56 % fue asesinada por parejas o exparejas.

Entre las víctimas, el reporte indicó que 17 de las mujeres habían hecho denuncias previas; en tanto, cinco feminicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención y siete son agentes o exagentes de fuerzas de seguridad.Once de los feminicidios tuvieron lugar en un contexto de narcocriminalidad, ocho víctimas tenían indicios de abuso sexual, una se presume en prostitución o trata, dos víctimas estaban embarazadas, siete eran migrantes; en tanto 17 feminicidas se suicidaron.



"Nueve años en los que las estadísticas no descienden, con un Estado ausente que no muestra interés en elaborar políticas públicas para el abordaje, asistencia y prevención de las violencias de género y con una Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género que pareciera no tener voz", publicó La Casa del Encuentro en sus redes sociales. La organización indicó que la subsecretaría fue transferida al Ministerio de Justicia "sin explicar las acciones que llevará adelante ni con qué presupuesto".

Todo esto, en vísperas del 3 de junio, cuando justamente se cumplen nueve años de la primera marcha de Ni Una Menos, el movimiento feminista que nació en 2015 como una expresión de repudio ante el femicidio de Chiara Páez en la provincia de Santa Fe.

"Un nuevo 3 de junio en el que sumamos a nuestro Observatorio tres lesbicidios, Pamela, Mercedes y Andrea a las que asesinaron por lesbianas, crímenes de odio que recrudecen día tras día", agregaron en relación al crimen de Barracas, donde un hombre le prendió fuego a cuatro mujeres convivientes.

"Estamos ante un odio habilitado desde quienes ejercen el poder, que prolifera en la opinión pública contra el colectivo LGBTIQ+, las mujeres, la pobreza que afecta doblemente a las mujeres, niñas y niños, jubiladas/os, las personas con discapacidad; todas y todos, sujetos de derecho, que necesitan un Estado activo que dé respuestas a las problemáticas reales de la sociedad", agregó la organización.



La Casa del Encuentro alertó además sobre la falta de "medidas específicas para proteger a quienes se encuentran en situación de violencia de género". "Es imperioso recordar que la violencia hacia mujeres y diversidades no se circunscribe a hechos privados y de pareja, sino que se encuentra presente en todos los espacios como el laboral, el institucional, el público, el político, virtual y abarca distintos órdenes como el económico, simbólico, psicológico, físico, sexual, político y digital tal como describe la ley 26.485. No atender estas otras violencias, es desconocer o ignorar una gran parte del problema", indicaron finalmente.