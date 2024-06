Mery Murúa se llevó el martes pasado uno de los premios Carlos Gardel por Baile Eterno, la canción que le dio el nombre a su último disco. Quién es “La Mery", la cantora versátil que interpreta tango y folclore con total tierra y destreza, que se jugó a cantar sus propias canciones.



“Desde que tengo memoria, canto. Comencé a cantar en mi casa con mi madre y hermanos todos aficionados al canto”, recuerda Mery. “Baile eterno” inaugura una nueva etapa de su carrera: es su primer disco con canciones de su total autoría. “Cuenta con cuatro canciones que hablan de paisajes que me movilizaron y dictaron con su magia estas letras y estas músicas que hoy son un disco que amo, pues todo él es producto de mi modo de ver y mi modo de sentir. Más las colaboraciones amorosas de mis amigos cantores: La Pao (Bernal), Nadia (Larcher), Juanete (Juan Iñaki) y Raly Barrionuevo. La producción de Juan Murúa, y los músicos amigues y talentosos que tiene Córdoba”.

Para la cantora de Cruz del Eje, la elección de la música en su vida se dio por “todas situaciones fortuitas; pero creo que fue la idea de mi madre que me envió a estudiar música en el conservatorio de Cruz del Eje, un poco como actividad alternativa dentro de las opciones gratuitas que había en el pueblo. Ahí descubrí que mi voz llamaba la atención, eso me gustaba, y en el primario mi maestra de música siempre me incentivó también”.

Agua que corre; Mery tiene muy presente que su cauce se construyó con mucho trabajo: “De ahí a construir un camino artístico, discos y presentaciones en vivo, pasó mucha agua bajo el puente, que es como para escribir un libro. Lo cierto es que hoy vivo de esto, con la alegría de haber construido una carrera basada en la coherencia y en el compromiso con lo que creo me representa como mujer, como ser humano, como madre”.

Vuelta entera: de intérprete a compositora

Mery Murúa es una intérprete potente y llena de paisaje. La composición fue “un proceso íntimo y muy para adentro”. Elige creer que el premio es un reconocimiento a su apuesta artística de este nuevo tiempo: “Este Gardel a una creación propia, a un proceso compositivo de tantos años, tiene un plus extra, porque significa que hay una mirada hacia lo que hacemos desde Córdoba, y que premia a una producción independiente, es algo que viví con mucha alegría. Con mucha emoción y mucho orgullo porque es un premio también para Juan y la producción que él hizo para este disco y esta canción, y la voz de Juan Iñaki que lo es todo. Estamos muy contentos y muy agradecidos por este Gardel que se vino para Córdoba y para estas canciones nuevas, frescas, para este tiempo”. “Vivirlo con tanta gente que también viene trabajando desde hace un montón como Teresa Parodi, Los Huayra, o Jorge Rojas fue muy importante”, remarca.

Gardel en mano: Juan Iñaki, Juan Murúa y Mery.

“Nunca había pensado en hacer un disco con canciones solo mías. Fue un largo proceso porque como intérprete siempre he buscado canciones bellas, de autores muy grosos para interpretar, entonces pensar que una tiene que interpretarse a sí misma en canciones inéditas fue un paso muy difícil. Pero en medio de eso el acompañamiento de mis amigos. Siento que fue un proceso que duró lo que tuvo que durar hasta la aceptación, pero fue bárbaro porque me encontré con una mujer más madura, una compositora más madura creo yo. Eligiendo y viendo lo que tenía más peso compositivo y lo que más me emocionaba de lo que yo escribía”, cuenta desde su casa en Unquillo.

La voz de su madre: Cafrune y Sosa en el mismo silbido

Su voz recorre senderos diferentes con la misma pasión: “El tango y el folklore siempre convivieron en la voz de mi madre, la principal responsable de mi camino en la música. Las zambas, los tangos desgarradores; Cafrune y Julio Sosa en la misma pieza, en el mismo silbido. No crecí con ese estanco. Para mí ambos, tango y folkore, eran la misma cosa. Era música. Cuando crecí y viajé, me di cuenta que el tango tiene una cosa muy atractiva en el resto del mundo. Pero canté siempre los dos”.

Además de su madre, tiene referentes “clásicos, como Mercedes, Ica Novo, Suna Rocha, Los Coplas, Peteco, Raly , León Gieco”. Además, se animó a nombrar cinco cantoras del interior del país que “te rompen la cabeza: Paola Bernal, Nadia Larcher, Luciana Jury, Lisset y Eli Fernández”.

Baile Eterno

Nunca fui tan agua

aunque a destiempo

Ha llegado la lluvia como un deseo

Fueron los arcanos los que encendieron

Esta llama que arde pa’ mis adentros

No ha de ser momento para volvernos

Esta vuelta pinta pa’ baile eterno

Esta vuelta pinta pa’ baile eterno.

No ha de ser momento para volvernos

Esta vuelta pinta pa’ baile eterno

Esta vuelta pinta pa’ baile eterno.

Entre el nuberío que se hace espejo

Cuento los peldaños que van al sueño

Entre mi guitarra canto del río

De tus ojos verdes nace el rocío

Nunca fui tan agua verano intenso

Soy mansa llovizna para tu enero

Esta vuelta pinta pa’ baile eterno.

De barro y patio

Con seis discos en su haber (el primero es de 2010 y el último de 2023), la cantora de patio, de trasnoches coscoínas, o de cualquier parte del país que reciba la profundidad de su canción, ha construido un camino sólido. A pesar de que muchos de sus discos abarcan temas del cancionero tradicional del folklore argentino, Mery asegura que “no me considero una artista tradicional, creo en un repertorio que me represente, así sean canciones que tienen 70 años, como canciones de artistas de estos tiempos. Lo tradicional está muy relacionado a lo viejo, pero hay obras muy antiguas que tienen una vigencia indiscutible, y yo las canto junto a mis canciones porque algo me dicen, y algo tienen que ver conmigo y mi entorno ahora mismo”, sincretiza.

En muchas partes de la charla la cantora remarca el ejercicio de su maternidad como parte de su recorrido. En los últimos años la acompaña el guitarrista Juan Murúa, su hijo. “Es lo mejor que dió la vida. Mis hijos. Tocar con uno de ellos, y compartir una pasión así, es algo que le deseo a todo el mundo, pues creo que nos hace mejores personas, mejores seres humanos. Por supuesto que no es gratis ni cuestión de suerte, a los hijes hay que dedicarles el tiempo que necesitan y hacerlos parte todo el tiempo de las actividades que una hace para que sepan de qué se trata. Hacerles escuchar de todo y dejar que elijan. Es un orgullo muy grande”. Juan fue el responsable de la producción musical de Baile Eterno: “Es un regalo inmenso compartir esto con él”. Juan es además productor musical junto a José Luis Aguirre, del último disco de José "Suelto", que también estuvo nominado a los premios Gardel 2024 en el rubro Mejor Álbum Artista de Folklore.

Mery y Juan.

Proyectos

Mery es una referente indiscutida del noroeste cordobés. Su camino se proyecta en “la autogestión con profundas raíces en Córdoba”. Ha recorrido el país presentando su arte, con una particular manera de interpretar el cancionero popular. Versiona aquellos clásicos del repertorio emblemático nacional de una forma fresca y cuidada, conservando la esencia de cada obra. Su modo de adaptarse a diversos géneros, conecta nuestro folclore con las músicas del mundo. Además, es cantante estable de la Orquesta Provincial de Música de Córdoba.

A pesar del mal tiempo para la cultura, la artista apuesta a una segunda vuelta: “Este tiempo tan difícil para la gestión y difusión de la música independiente me tiene bastante parada en cuanto al movimiento que siempre me caracteriza, pero a pesar de ello tengo muchas actuaciones con mi hijo, por el país, también con la orquesta de tango por Córdoba, y esto viendo la forma de gestar el volumen II de Baile Eterno”.

Discografía

2010 Mery Murúa

2013 Acacia

2015 Sal

2017 Roble (junto a Horacio Burgos)

2022 Noche de luna en Cabana

2023 Baile Eterno