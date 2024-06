Boca visitará a Platense este domingo desde las 14.30 (TV: TNT Sports) en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha de la Liga Profesional, en busca de volver al triunfo en el certamen doméstico después de haber goleado entre semana a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana.

Para este compromiso, el entrenador Diego Martínez volvería a poner lo mejor. Miguel Merentiel tiene muchas chances de volver después de haber padecido un cuadro gripal, mientras que también retornaría Luis Advíncula, que se recuperó de un desgarro. Si no llega, el lateral por la derecha seguiría siendo Marcelo Saracchi. La mala es que Edinson Cavani quedó descartado por dolor en uno de sus tobillos.



Por el lado del Calamar, el equipo todavía no ganó en lo que va del torneo y tiene dos empates, el último 1-1 ante Atlético Tucumán como visitante. Además, en ese encuentro vio la roja por doble amonestación Sasha Marcich, quien no podrá ser parte del once este domingo.



Un Matador en el Monumental

River Plate y Tigre se enfrentan este domingo a las 20.15 (TV: ESPN Premium) en el estadio Monumental, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

El Millonario comenzó el torneo con el pie derecho, con dos triunfos consecutivos ante Central Córdoba y Belgrano, ambos como local, pero tropezó en la tercera jornada cuando visitó a Argentinos Juniors, con el que perdió por la mínima y está séptimo con seis puntos.

El último jueves, el equipo de Martín Demichelis culminó su participación en la etapa de grupos de la Copa Libertadores con un triunfo 2-0 ante Deportivo Táchira, lo que le permitió consolidarse como líder en el Grupo H y el mejor primero, por lo que definirá todas las series de local.



El Matador, por su parte, es el peor equipo de la Primera División: sumó un punto en las primeras tres fechas (empató 1 -1 con Rosario Central como visitante) y está último en la Tabla Anual con apenas seis puntos en 17 partidos disputados en lo que va del 2024, por lo que mira cada vez más de cerca el descenso a la Primera Nacional. Viene de perder por goleada 4-0 ante Racing.



La T va a Santiago

Central Córdoba, que tiene un equipo que intenta jugar bien pero todavía no pudo sumar puntos, tendrá otro duro compromiso desde las 18 (TV: TNT Sports) ante Talleres de Córdoba, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Liga Profesional.

El partido se jugará en el estadio Alfredo Terrera de Santiago del Estero. El colista Central Córdoba viene de perder con Belgrano de Córdoba y antes había caído con River y Boca, es decir que aún no sumó puntos.

Pese a haber caído ante San Pablo por Copa Libertadores, la T jugará los octavos y sigue siendo de lo mejor del torneo local, suma 7 puntos y viene de empatar con Boca en La Bombonera.

Arroyito recibe al Granate

Rosario Central, golpeado por la eliminación de la Copa Libertadores, recibirá este domingo a las 18 (TV: ESPN Premium) en el Gigante de Arroyito a Lanús, que llega entonado por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana, por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

Central suma 4 puntos en la tabla de posiciones y en su última presentación por el torneo local venció como visitante a Deportivo Riestra.



Lanús tiene los mismos puntos que Rosario Central y viene de vencer a Estudiantes de La Plata.

El Lobo se prueba en Córdoba

Gimnasia La Plata, una de las sorpresas de la mano del uruguayo Marcelo Méndez, tiene una visita de riesgo este domingo a las 20.15 (TV: TNT Sports) ante Instituto en la ciudad de Córdoba, en otro partido válido por la cuarta fecha de la Liga Profesional.

El Lobo platense viene de golear a Banfield como local y está segundo, por diferencia de gol, en la tabla de posiciones, con 7 puntos.



Instituto, por su parte, viene de perder con Huracán en Parque Patricios, sumando 4 puntos en la tabla, que lo ubican en el puesto decimotercero.