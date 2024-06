Ricardo "Coco" Quiroga es el primer cura condenado por violencia sexual en Jujuy, deberá cumplir 15 años de prisión efectiva por violar a una niña en 2020 mientras estaba a cargo de la Parroquia de El Carmen. Este miércoles ingresó a la Unidad Penitenciaria N°7. Una mujer fue condenada como cómplice y otro imputado absuelto.

También María Cielo Regazzoni recibió una condena a 10 años de cárcel como partícipe necesaria. Mientras que un tercer acusado, Leandro Torres Barroso, que había sido identificado por la víctima en Cámara Gesell como uno de los violadores resultó absuelto por la duda.

La madre de la nena y su abogado, Jorge Toconás, expresaron disconformidad con la sentencia dictada el 28 de mayo por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, presidido por la jueza Ana Carolina Pérez Rojas, e integrado por Pamela De Las Cruces y Mario Ramón Puig.

"No estoy conforme, estoy muy indignada", dijo la madre a Somos Jujuy, al finalizar la lectura de la sentencia. "Pensé que le iban a dar 20 años a los tres, y le dan la libertad al sinvergüenza del violador", añadió en referencia a Torres Barroso.



"Estoy indignado por la sentencia que ha emitido el Tribunal N°3 de la provincia de Jujuy", dijo en el mismo sentido el abogado querellante Toconás a Salta/12.

Quiroga fue condenado por “abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado por ser cometido por dos personas y ser miembro de un culto religioso”. Resultó inhabilitado de sus funciones por el período que dure la condena. Pero obtuvo la absolución del delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima.



Toconás explicó que todavía no puede dar una opinión acabada porque apenas se leyó la parte resolutiva del fallo. "La fiscalía en este caso solicitó 20 años y yo como querellante me adherí. También di mis fundamentos de por qué correspondía una prisión efectiva de 20 años para estas personas. Me reservo el derecho a recurrir porque no conozco la sentencia en su totalidad", sostuvo.

En cuanto a Quiroga, Toconás adelantó que en caso de recurrir la sentencia pedirá un incremento de la pena porque 15 años "son muy pocos" y cuestionará la absolución del delito de corrupción de menores.

"Quiero resaltar que este es el primer cura que pertenece a la Iglesia Católica de Jujuy que ha sido condenado por el delito de abuso sexual y que se encuentra como un interno más del servicio penitenciario de la provincia", manifestó el abogado querellante.

El Tribunal le negó a Quiroga el pedido de prisión domiciliaria. El excura fue ingresado este miércoles a las 15 a la Unidad Penitenciaria N°7.

Regazzoni fue absuelta por la duda del delito de corrupción de menores agravado pero condenada a 10 años de prisión como partícipe necesaria del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado. También el Tribunal declaró para ella la inahabilitación por el término de la condena.

Toconás expresó su indignación porque Regazzoni "gozó de libertad durante todo el proceso" que duró 4 años, y en ese lapso incumplió las perimetrales acercándose a la familia de la víctima y "puso en peligro el proceso de investigación".

En cuanto a Torres Barroso, el abogado señaló que la niña víctima "al declarar en Cámara Gesell identificó de manera precisa al cura, a la señora Regazzoni y a su tercer atacante que habría sido esta persona que quedó absuelta, el señor Barroso".

Toconas también indicó que "el apoyo máximo" que tuvo el relato de la víctima fue el informe de un perito psicólogo que dio cuenta de una "niña con coherencia lógica y criterio de realidad". Asimismo, la médica forense probó de manera contundente la violación al constatar las lesiones compatibles con ese delito.

El abogado dijo que la familia de la víctima está preocupada por su integridad física ante la libertad con la que cuenta uno de los acusados. La mamá también manifestó ante la prensa jujeña que tiene mucho miedo por la seguridad de su hija y grupo familiar.

Ragazzoni la entregó

"La investigación se inicia el 24 de octubre de 2020, fue un proceso bastante extenso teniendo en cuenta la cantidad de imputados en la causa", señaló Toconás. Precisó que uno de los acusados de apellido "Burgos falleció en el proceso de investigación".

La fiscalía determinó que en aquella fecha entre las 14 y las 16 horas, María Cielo Regazzoni llevó a la niña de diez años de edad y la entregó a Quiroga, sacerdote a cargo de una parroquia local de El Carmen.

La madre de la víctima contó que su hija aquel día volvió con un golpe en la cara luego de que saliera con Regazzoni. Relató que incluso esta mujer estaba en su casa cuando la niña le contó que había sufrido una violación "te cuento si Cielito se va al comedor", le dijo, ya que en ese momento estaban en la habitación conversando.

"Cielo Regazzoni, vivía en mi casa, ella la entregó. La conocí hace 6 meses, se hizo amiga de mis hijos, se hizo querer, se ganó la confianza de toda mi familia, el cariño de mi niña. Estuvo dos semanas viviendo con nosotros porque dijo que tuvo problemas en su casa. No pensamos que nos iba a pagar así", manifestó la madre de la nena, después de radicar la denuncia en 2020.

La fiscalía determinó que el cura golpeó a la niña y después la llevó hasta uno de los dormitorios del inmueble donde perpetró la violación. Luego de cometido este delito, la acusada llevó a su domicilio a la niña donde la bañó y le dijo que iba a quemar su ropa interior que tenía sangre.



Al día siguiente, Regazzoni junto a la víctima fueron al domicilio donde se perpetró el abuso y en el lugar Quiroga le entregó a la acusada la suma de $1.000 y un papel que decía "te doy $1.500 por tener relación contigo otro día, pensalo bien".

Comunicado "liviano" del Obispado

Tras conocerse la sentencia, el Obispado de Jujuy emitió un comunicado en el que destacó que el 26 de octubre de 2020, cuando se conoció la noticia dea la denuncia contra Quiroga "el Obispado de Jujuy se puso a disposición de la justicia en lo que hiciera falta; manifestó su compromiso irrenunciable de rechazar cualquier acto que amenace a la dignidad de los menores o personas vulnerables y expresó su cercanía con las eventuales víctimas y familias. En base a todo ello, al concluir en el día de hoy este juicio, hemos recibido la decisión de la justicia en este lamentable delito. A su vez, se procederá en el ámbito canónico - disciplinar de acuerdo a las normativas de la Iglesia”.

Toconás resaltó que la psicóloga que realizó la pericia al cura indicó que "tiene un perfil narcisista, manipulador, perverso". "Con esas características se ha relacionado con niños, con gente que ha confiado en él. Acá como comunidad necesitamos un pronunciamiento, no sólo del Obispado de Jujuy que ha sido muy liviano sino del Papa Francisco que ha sido un sacerdote, un clérigo que se ha formado en las iglesias argentinas (...) Es necesario que el santo padre se pronuncie con respecto a este caso donde hubo un abuso sexual por tres personas adentro de una iglesia", dijo el abogado querellante.

Asimismo, el letrado señaló que en un allanamiento a la Iglesia "se han encontrado 7 bombachas que tenían material genético del señor Quiroga, un papel que él entrega a la señora Regazzoni donde ofrece $1.500 para tener relaciones y en sus declaraciones manifiesta que eso fue cierto, que 'tuvo momentos de debilidad' y a esto lo corrobora una pericia caligráfica que dice que es su letra". "Es un hecho aberrante", concluyó Toconás.