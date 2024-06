Teatro x la Identidad (TxI) surgió en un momento álgido de la Argentina, durante el gobierno de Fernando De La Rúa, antes de lo que terminaría siendo una de las mayores crisis económicas, sociales y políticas del país. El proyecto surgió de manera espontánea el 5 de junio del 2000 con el estreno de un semimontado escrito por Patricia Zangaro y dirigido por Daniel Fanego, A propósito de la duda. Era lunes, la entrada era gratis y hubo una gran convocatoria en el Centro Cultural Rojas, así que el director le preguntó a los actores si se animaban a hacer doble función y ellos aceptaron. Para quienes descreen de la potencia del arte, ese mismo día apareció un nieto. Este lunes el brazo teatral de Abuelas de Plaza de Mayo renueva sus votos y presenta nuevos monólogos en el Multitabaris (Av. Corrientes 831). Las funciones serán este lunes, el 10 y 24 de junio y 1 de julio a las 20 y las entradas gratuitas se entregarán en el teatro una hora antes de la función hasta agotar el aforo.

El proyecto tiene raíces en hitos culturales como Teatro Abierto. Cuando se les pregunta a las integrantes de la Comisión Directiva cómo piensan el teatro político en un momento como éste, Raquel Albeniz dice: "Para TxI es consolidar una férrea decisión de persistir más que nunca en la búsqueda de las Abuelas de sus nietos y nietas apropiados por la dictadura cívico-militar que azotó nuestro país. Lo seguimos haciendo desde el escenario, que es sin duda un lugar de juego, de reflexión, de permiso para las dudas y, por supuesto, un lugar de denuncia". Albeniz afirma que en momentos donde "la cultura, los derechos humanos, la ciencia y las identidades en todas sus formas están siendo atacadas, TxI sigue arriba de los escenarios con la pretensión de interpelar a través del humor, el drama y el testimonio, con el deseo de poner en juego todas la voces que hagan falta para convalidar el arte como refugio de la memoria".



Cristina Fridman, por su parte, remarca que TxI hace "teatro político no partidario" y dice: "Personalmente creo que todo teatro es político, tanto quienes lo hacen en forma explícita como quienes no. Siempre estamos dando una opinión porque el ser humano es un ser sociable y no creo en esto de que los actores no tienen que opinar de política o comprometerse". Fridman define el actual contexto como un escenario "hostil para la cultura y para la vida en general" y destaca el valor de la resistencia cultural. "El solo hecho de levantar el telón y hacer el espectáculo ya es un hecho político por sí mismo. En momentos donde está tan vapuleada la cultura y se castiga a lxs artistas, estar arriba de un escenario diciendo lo que queremos decir sin traicionar nuestras ideas y sentimientos, dando pruebas del amor, es un hecho político. Atacan a la cultura porque saben que conduce a la verdadera libertad".

Consultada sobre el balance de estos años, Fridman dice que siguen apostando a distintas formas de convocatoria: por un lado, se organizan funciones en calle Corrientes o en festivales de teatro, pero también se va a buscar esos públicos que quizás no suelen acercarse a las salas convencionales. "Ahí ampliamos y vamos sumando más espectadores. Lo hacemos desde el amor más profundo, en pos del encuentro de esas familias, esas abuelas, esos hermanos y tíos que buscan a la persona que les falta para armar el rompecabezas. Es un gesto de amor y creo que sensibilizó mucho a la sociedad". El proyecto se fue expandiendo e hicieron programas de radio y televisión, música, festivales. "Creemos que el arte llega a un lugar donde quizás no llegan las palabras; el arte conmueve, emociona, te saca una sonrisa, te hace pensar y eso pasa con TxI: la gente sale diferente a como entró y esa es una batalla ganada".

A las funciones suele asistir unx nietx para contar su historia en primera persona y el público siempre sale movilizado. Ese es el marco en el que se presentan los micromonólogos del ciclo titulado Idénticos. Albeniz recuerda que la idea del formato fue del dramaturgo Mauricio Kartun, quien se ocupa cada año de seleccionar los textos que se representarán a través de un concurso. "Desde su estreno en 2010 se transformó en un formato artístico que resuelve en gran parte la producción de espectáculos que siempre nos exigieron un tiempo largo en su proceso creativo y que dejaba afuera a actrices y actores que por razones laborales no podían comprometerse a ensayos largos. El micromonólogo es un texto que en 5 minutos resuelve el hecho artístico. La mixtura entre el humor y lo trágico de la temática que abordamos surgió como una necesidad de atrevernos a crear puentes entre la búsqueda de la defensa de otras identidades más allá de la que nos origina, que es la identidad de lxs niñxs apropiadxs. El proceso en el escenario es fantástico, cada actor y actriz atraviesa el momento, las lágrimas y las risas crecen en la platea", celebra Albeniz.

Desde el inicio de TxI la participación de dramaturgxs, actores, actrices, directorxs, músicxs, productorxs y dueñxs de salas fue generosa, constante y ha crecido. "Eso es lo que nos sostiene como organización y nos permite buscar nuevas formas artísticas para llegar a aquel público al que todavía no llegamos. Hicieron propia la causa desde el comienzo y esa es la razón por la que permanecen y caminan a nuestro lado siempre", destaca Albeniz sobre el equipo que acompañó cada aventura. En esta edición participarán Osqui Guzmán, Malena Figó, Leonor Manso, Diego Gentile, Ingrid Pellicori, Manu Fanego, Dalia Gutmann, Mey Scápola, Agustín Rittano, Paula Marull, Pablo Rago y Mariano Saba, entre otrxs, además de un menú musical que será distinto cada lunes.

En línea con lo que sostienen las Abuelas, Fridman dice que "un nieto o una nieta puede estar en cualquier lado" y recuerda que se hallaron nietxs en otros países del mundo así que siempre se plantean la difusión a través del teatro y los libros donde se publican los micromonólogos que participan en los ciclos: "Cada vez que Estela De Carlotto visita un país, se va con un libro de TxI abajo del brazo. En Londres, por ejemplo, se movilizaron mucho frente al tema de la identidad, que es algo universal, y también frente a lo específico en estos casos de apropiación. Creemos que cada lugar tiene que tener su propio Teatro x la Identidad, eso fomentamos".