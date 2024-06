La Conmebol sorteará este lunes los cruces de octavos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana... Pero ojo, con algunos astericos. Por la primera, River, San Lorenzo y Talleres conocerán a sus próximos rivales y podrán comenzar a estudiar jugadores. Mientras que por la segunda, Racing, Lanús y Belgrano podrán adelantar poco y nada en cuanto a adversarios ya que en la Sudamericana todavía no están definidos ni los cruces de 16avos de final, instancia en la que competirán Boca, Rosario Central y la que puede sumarse Estudiantes.

El sorteo se realizará entonces desde las 13 en la sede de la Conmebol, la ciudad paraguaya de Luque. La televisación irá por cuenta de ESPN.

Los clasificados de la Libertadores

Como es sabido, River fue el mejor de la fase de grupos de la Libertadores (16 puntos) con lo que se aseguró definir de local las series de ida y vuelta que se le vengan por delante. El equipo de Martín Demichelis jugará octavos de final entonces contra alguno de los segundos, listado compuesto por Talleres de Córdoba (13), Peñarol de Montevideo (12), Flamengo de Río de Janeiro (10), Botafogo de Río de Janeiro (10), Nacional de Montevideo (10), San Lorenzo (8) y Colo-Colo de Chile (6).

A estos clubes se les sumará el segundo del Grupo C, que cuenta con una definición demorada por las inundaciones en Porto Alegre. La zona tiene a The Strongest de Bolivia (10), Huachipato de Chile (8 y un partido por jugar) y Gremio (6 y dos partidos por jugar) en los puestos de vanguardia (The Strongest ya tiene asegurada la clasificación, sólo resta definir su posición). Acá también está Estudiantes (4), que enfrentará el sábado que viene a Gremio para intentar ser tercero y pasar a la Sudamericana.

En cuanto a los primeros de la fase de grupos de la Libertadores, además del Millonario, la nómina está repleta de brasileños, como suele suceder los últimos años: Atlético Mineiro (15), Palmeiras de San Pablo (14), Fluminense de Río de Janeiro (14), San Pablo de Brasil (13), Bolívar de La Paz (13), Junior de Barranquilla (10) y el mejor de The Strongest/Huachipato/Gremio.

La Sudamericana, con mucho por resolver

En la Sudamericana no habrá tanto suspenso ya que no se definirá ningún cruce. Los ganadores de su grupo y clasificados directamente a octavos de final deberán esperar la definición de los 16avos, instancia también llamada como repechaje. Así, en octavos ya están Racing (15), Corinthians de San Pablo (13), Independiente Medellín (13), Lanús (13), Fortaleza (13), Sportivo Ameliano de Paraguay (13), Cruzeiro de Belo Horizonte (12), Belgrano de Córdoba (12).

Y como aquí también hay un grupos indefinido por la catástrofe de Porto Alegre (Inter y Delfín luchan por el segundo puesto en el C), tampoco hay certeza en cuanto a los choques de 16avos. En esta instancia se enfrentarán los segundos de la Sudamericana contra los terceros de la Libertadores, de acuerdo a los puntos obtenidos previamente. Es decir, mejor segundo contra peor tercero.

La cosa por ahora está así: Bragantino de Brasil (13) contra Barcelona de Guayaquil (6), Athletico Paranaense (12) contra Cerro Porteño (6), Cuiabá de Brasil (12) contra Gremio (6), Universidad Católica de Ecuador (11) contra Palestino de Chile (7), Boca (11) contra Libertad de Asunción (7), Always Ready de Bolivia (11) contra Independiente del Valle (7), Racing de Montevideo (11) contra Liga de Quito (7) y Delfín de Ecuador (8) contra Rosario Central (7). Inter de Porto Alegre podría desplazar a Delfín y cambiar por completo el orden de los segundos, mientras que Estudiantes tiene la posibilidad de hacer lo propio si termina tercero en la Libertadores. Todo esto se resolverá el sábado 8 de junio.