Marco Ruben volvió a Arroyito para salvar a Central. Y lo hizo. Con algunos minutos en cancha el ídolo volvió a regalar un grito de gol para evitar la derrota del equipo. El juego de Central sigue convaleciente y se aprovechó anoche de un rival que sin cambios jugó el último cuarto de hora con dos jugadores disminuidos físicamente por lesión. Escuchar a Ruben gritar un gol de Central fue lo único que el hincha se llevó anoche del Gigante. No hay nada más para rescatar y el mal momento del equipo de Russo se extiende en el tiempo.



Central jugó con ansiedad, más rápido de lo necesario para coordinar movimientos con la pelota y cayó en la frustración. Lanús se dedicó a pelear cada pelota con determinación y los canayas cayeron en la trampa de discutir cada jugada. En el desorden Copetti, Campaz y Malcorra tomaban la pelota muy lejos del área de Aguerre. Aunque el delantero que debutó con la zuriazul la ansiedad para hacerse de la pelota le hizo jugar siempre en sectores de la cancha donde no marcar diferencias.

Lanús tuvo despliegue en el mediocampo para que la marca sea un problema sin solución para Central. No fue un equipo agresivo en ataque pero en su primera oportunidad sorprendió al canaya. Peña Biafore cabeceó sin marcas en el área chica un tiro de esquina y dejó sin posibilidad de reacción a Broun.



La respuesta de Central fue más individual que colectiva. Malcorra exigió a Aguerre con remates de larga distancia. Módica estuvo con movilidad pero sin posibilidad de rematar al arco. Y Luciatti sacó con el pecho un disparo de Komar al recibir de rebote una pelota en un tiro de esquina.

Russo no dudó en hacer cambios en el entretiempo y no tocó a Módica. Por el contrario, lo sacó a Campaz para el ingreso de Lovera. Y O’Connor para darle mejor movilidad a la pelota en el mediocampo. El partido se jugó con Central yendo al ataque una y otra vez para chocar con una defensa de Lanús que no tuvo tropiezos. La impotencia en los canayas se extendió a las tribunas. El hincha pidió por más sacrificio pero lo que necesitaba Central eran ideas àra el juego.

Russo, en su última apuesta, metió a Ruben a jugar los últimos 20 minutos. El delanteró chocó contra todos en el área granate pero las ocasiones de gol no aparecieron. La única oportunidad fue un cabezazo de Mallo que rechazó Aguerre. Para Lanús el cierre del partido fue problemático. Cabrera salió por lesión a poco de ingresar y ya sin cambios Loaiza y Soler se debieron quedar en cancha a pesar de que estaban con claras dificultades físicas. En ese contexto a Ruben le quedó una pelota. Quizá la única que se metió en el área de Lanús entre los centrales. La tocó Giaccone, se desvió y en un repentino giro el ídolo remató para sorpresa de Aguerre y gritó el empate. Central no perdió porque volvió Ruben.







1 Central

Broun 6



Coronel 4



Mallo 5



Komar 4



Alan Rodríguez 5



Malcorra 6



M. Martínez 5



Ibarra 4



Campaz 4



Módica 5



Copetti 5



DT: Miguel Russo

1 Lanús

Aguerre 6



Morgantini 6



Muñoz 6



Luciatti 6



Soler 6



Loaiza 5



Peña Biafore 7



Nery Domínguez 6



Moreno 6



Torres 4



Lotti 4



DT: Ricardo Zielinski

Goles: PT: 22m Peña Biafore(L). ST: 45m Ruben (C).

Cambios: ST. Desde el inicio Canale por Muñoz (L), Lovera por Campaz (C) y O’Connor por M, Martínez (C), 21m Cabrera por Lotti (L), 23m Ruben y Giaccone por Módica y Malcorra (C), 30m Acosta por Cabrera (L), 32m González por Peña Biafore (L),

Arbitro: Sebastián Martínez

Cancha: Central