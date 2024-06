Este lunes 3 de junio, el movimiento feminista se movilizará una vez más en una nueva jornada de "Ni Una Menos 2024". Bajo las consignas “Con hambre y odio no hay libertad”, “Abajo la Ley de Bases y el DNU” y “Ni una Lesbiana Menos”. La convocatoria busca denunciar las políticas del gobierno de Javier Milei que atentan contra los derechos de mujeres y disidencias.

Este año, la convocatoria se centra en exigir justicia por el triple lesbicidio de Barracas, denunciar la violencia económica y rechazar la Ley de Bases y el DNU, así como los despidos en el Estado. “Repudiamos al Gobierno que hace de la crueldad una política de Estado y promueve abiertamente los discursos de odio”, manifestaron desde la organización.

El asesinato de tres lesbianas en un hotel de Barracas, ocurrido hace pocas semanas, será una de las principales demandas de la movilización. Las víctimas, Pamela Fabiana Cobos, Roxana Figueroa y Andrea Amarante, fueron atacadas por su identidad de género. Este hecho generó un fuerte repudio y será central en la marcha de este lunes a partir de las 16:30.

Además, el colectivo reclamará contra la decisión del Gobierno de Javier Milei de recortar los programas destinados a reducir los femicidios. En este contexto, este año, ya se registraron 101 asesinatos por motivos de violencia de género. Según el Observatorio de Femicidios en Argentina, entre el 1° de enero y el 30 de abril, se produjeron 92 femicidios de mujeres y niñas, un trans-travesticidio y 8 femicidios vinculados de varones adultos y niños.



Cronograma de la movilización y acto principal

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración se llevará a cabo en el Congreso Nacional, iniciando a las 16:30. "Este año nos convocan los números alarmantes que tiene nuestro país bajo el gobierno de Javier Milei", expresaron los organizadores en un comunicado difundido.



El acto principal de la movilización se llevará a cabo a las 18:30 en la dársena del Congreso Nacional, donde la periodista y militante feminista Liliana Daunes leerá los documentos con los principales reclamos.

Desde la cuenta de Instagram de Ni Una Menos, la agrupación llamó a salir a la calle para visibilizar los diferentes reclamos: “Porque no es libertad, es odio. Porque no aguantamos más la crueldad de un Gobierno que promueve el odio contra las mujeres lesbianas, travestis, trans, no binaries, maricas e intersex. Porque con odio y hambre no hay libertad y porque el hambre es violencia”.

Actividades en el interior del País

16:00 - Posadas, Misiones

Mástil (Mitre y Uruguay): La marcha partirá hacia la plaza San Martín.

16:30 - Santa Fe, Santa Fe

Plaza del Soldado: Concentración y marcha hacia Plaza 25 de Mayo, bajo la consigna “Más hambre, más muertas”.

16:30 - Río Cuarto, Córdoba

Ex sede de Tribunales (Alvear y San Martín): Concentración con el lema “Sin Justicia Social la Libertad no Avanza”.

16:30 - San Miguel de Tucumán, Tucumán

Plaza San Martín: Radio abierta, intervenciones artísticas y mateada popular. La marcha se dirigirá a Plaza Independencia a las 17:30 con el lema “Basta de matarnos”.

16:30 - San Juan, San Juan

Plaza 25 de Mayo: Concentración con un altar colectivo por las víctimas del triple lesbicidio de Barracas y por Nora de Cortinas.

17:00 - Neuquén, Neuquén

Monumento a San Martín: Bajo el lema “Las calles son refugio”.

17:00 - Ushuaia, Tierra del Fuego

Superior Tribunal de Justicia: Marcha con el lema “Con hambre y odio no hay Ni Una Menos”.

17:00 - San Salvador de Jujuy, Jujuy

Plaza Belgrano: Concentración.

17:00 - El Bolsón, Río Negro

Universidad Nacional de Río Negro: Inicia con un “panfletazo”, intervenciones artísticas y lectura de documento, seguido por una marcha.

17:30 - Bariloche, Río Negro

Moreno y Onelli: Movilización bajo el lema “No es libertad, es odio”.

17:30 - Trelew, Chubut

Peatonal Gazin: Concentración con la consigna “A las violencias machistas, autoorganización feminista”.

18:00 - Córdoba, Córdoba

Avenida Colón y Cañada: Concentración bajo las consignas “Basta de Femicidios, lesbicidios y trans-travesticidios” y “Paro general y plan de lucha hasta derrotar el plan de Milei, Llaryora y el FMI”.

18:00 - Mendoza, Mendoza

Kilómetro Cero (Peatonal Sarmiento y San Martín): Movilización.

