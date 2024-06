Este lunes se hizo el sorteo por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 y los equipos argentinos que siguen en carrera conocieron a sus rivales. La serie se jugará a mediados de agosto, luego del parate por la Copa América Estados Unidos 2024. A quién deberá enfrentar el equipo de Nuñez.



El equipo de Martín Demichelis ya tiene rival para los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Los millonarios deberán enfrentarse a Talleres de Córdoba en agosto, en el cruce que si bien aún no tiene fecha ni horario confirmados, se sabe que será entre el 13 y 15 de agosto para los partidos de ida, y el 20 y 22 para los de la vuelta.





El equipo de Nuñez clasificó como el mejor de los primeros, por lo tanto, definirá todas las instancias que dispute en condición de local, incluso, en caso de confirmarse, podría jugar la final en su propio estadio.Por lo que River abrirá la serie visitando el estadio Mario Alberto Kémpes, mientras que la definición será en el Estadio Más Monumental.

En caso de superar los octavos de final, el conjunto de Martín Demichelis chocará en cuartos ante el vencedor de Colo Colo de Chile y Junior de Colombia.

En semifinales puede tener de rivales a Atlético Mineiro, San Lorenzo, el segundo del grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio) o Fluminense mientras que para la definición del sábado 30 de noviembre sus oponentes serían alguno de los ocho equipos que quedaron del otro lado del cuadro: Nacional de Uruguay, San Pablo, Botafogo, Palmeiras, Peñarol de Uruguay, el líder del grupo C (The Strongest, Huachipato o Gremio), Flamengo o Bolívar.

