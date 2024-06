El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sostuvo que desde el Gobierno están considerando bajar la edad de imputabilidad a los 13 años, y disparó la respuesta de varios referentes nacionales de Niñez. Pero desde Santa Fe fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro quien dobló la apuesta: “No tenemos que tener una edad determinada, yo no tengo piso. No hablo ni de 12, ni de 11, ni de 14 años. El que pertenece a una organización criminal y comete un delito contra la vida, se lo tiene que juzgar como si fuera mayor, tenga la edad que tenga”, argumentó al portal Letra P. La postura del gobernador no cede aún cuando haya un mayor manipulándolo como ocurre habitualmente. “Sabe muy bien lo que está haciendo, le está quitando la vida a una persona. Para empuñar un arma hay que tener una fuerza determinada en la muñeca, en el dedo, que no cualquiera lo tiene”.

La polémica no tardó en instalarse y fue la propia Defensora General Estrella Moreno Robinson quien lo cruzó: "Esto se ha mostrado como ineficaz si se piensa como una respuesta al tema de la inseguridad, porque en general las estadísticas demuestran que es muy escaso el número de delito cometido por menores de edad en comparación con los adultos. Además antes deberíamos ocuparnos en tratar de evitar que esos chicos caigan en el delito", argumentó la funcionaria.

En esa línea la Defensora recordó que "en aquellos países donde la edad de punibilidad es entre 15 y 16 años, la observación N° 24 del Comité por los Derechos del Niño, dice que los niños cuando no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal deben recibir asistencia y servicios de las autoridades competentes según las necesidades y no considerados como niños que han cometido delitos penales".

"Lo que pasa es que también lo necesario es preocuparse sobre qué hacer con los jóvenes antes de que entren en el delito garantizando sus derechos a la educación, al desarrollo y a la protección, porque hay un sistema de protección y promoción de los derechos de los niños que debe cumplirse. Esas políticas de protección y promoción de derechos están para que justamente tengan otro tipo de desarrollo y no entren en el mercado delictivo. Hay que reforzar eso y hay que pensar que si no no reforzamos esos sistemas, el ingreso al delito va a ser mucho mayor. Por eso también tienen que tener un abordaje educativo para que puedan insertarse en la sociedad. Hay que recordar que lo que caracteriza a los adolescentes es que son personas en desarrollo, no son adultos, no formaron todavía su personalidad. Por eso todos los menores cuentan con ese plus de protección, porque no están completamente formados", sentenció Moreno Robinson.

También la ex Secretaria de Niñez, Patricia Chialvo, salio al cruce de la iniciativa: estamos violando la Convención Internacional de los Derechos del Niño" primereó, para después apuntar que "los chicos y las chicas que llegan a cometer delitos no nacen delincuentes, sino que hay un contexto de vida, un contexto social, un contexto institucional, que hace que lleguen a esta situación" y agregó "hay adultos responsables en muchas instancias, que hacen que los chicos lleguen a cometer algún tipo de delito. Entonces, me parece que hay que empezar a trabajar con esas situaciones" dijo la ex funcionaria.



Además destacó que durante su gestión entre 2019 y 2023 se cometieron cinco delitos graves, es decir, delitos que incluyen homicidio, "tres de ellos vinculados a salud mental grave y dos en contexto de narcotráfico. Uno en San Cristóbal, uno en la localidad de Correa y los otros tres en Rosario", subrayó.



En relación a cómo se instaló en el imaginario colectivo la idea de bajar la edad de imputabilidad, como uno de los elementos principales para poder combatir el delito, la secretaria consideró que "hay mucho desconocimiento, son mitos que se instalan y que circulan respecto a que la mayor cantidad de delitos están cometidos por los menores", y visibilizó dos puntos claves para comprender esta problemática: en primer lugar "hay cuestiones que se instalan en la vida pública como verdad y que efectivamente no lo son"; y en segundo lugar, hay un sector de niñeces vinculadas a delitos de narcotráfico que son juzgados sin que se desarticulen las redes que sostienen este tipo de infracciones. "Hay mucha gente que lava plata en narcotráfico" puntualizó.



Por su parte, Daniel Erbetta, experto en derecho penal y miembro dela Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, se muestra en la vereda de enfrente. "No estoy a favor de bajar la edad de imputabilidad. Mucho menos pensando en un chico de 13 años", sostuvo.