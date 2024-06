El dirigente social Juan Grabois y la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, protagonizaron un cruce a los gritos este martes, tras la audiencia que se llevó cabo en la Cámara Federal de Comodoro Py ante la falta de entrega de alimentos por parte de la cartera que conduce Sandra Pettovello.

La pelea comenzó en la sala de audiencia pero tuvo su momento más tenso en los pasillos del segundo piso de Comodoro Py, cuando al finalizar la instancia judicial Gianni le dijo a Grabois: “Dejá de extorsionar gente, ladrón”. El dirigente social no se quedó callado y le respondió: “Cuca ladrona”.

“Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino”, siguió Grabois, en referencia a una remera que tenía Gianni con un león y a su pasado como funcionaria del gobierno de Alberto Fernández. “Al pingüino se lo comió el león”, le contestó Gianni.

En ese momento, el dirigente social se dirigió a Ariel Romano, abogado de Capital Humano que también estuvo presente en la audiencia: “¿Y el chanchito? ¿Qué te pasó a vos? Te tiene que defender Leila”, le dijo. "Das lástima”, se limitó a responder Romano, a lo que Grabois sumó: "Vos sos un cerdo moral e intelectualmente, no físicamente. Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Una mierda".

Mientras se alejaba, Gianni volvió a la carga contra Grabois y le gritó “deja de robar chorro”. El dirigente social le recordó, una vez más, su pasado: “Kirchnerisrta, massista y mileista. No tenes credibilidad y además como abogada sos berreta”, cerró.

Audiencia judicial

La pelea había comenzado en la audiencia, en la que Gianni afirmó que los alimentos que estaban en los depósitos fueron adquiridos mayormente por la gestión anterior. “Ni bien la ministro Pettovello tomó conocimiento de que había alimentos próximos a vencer, ordenó a que se gestionara la pronta entrega”, sostuvo la funcionaria, quien informó que este martes ya se están distribuyendo esos productos a través de la fundación Conin.

“El resto de alimentos se utilizará para catástrofes y situaciones de emergencias”, aclaró la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano, que recibió una advertencia por parte del presidente del tribunal, Martín Irurzun, cuando comenzó con un alegato político y el magistrado le pidió que se limitara al objeto de la audiencia.

A su turno, Grabois aseguró que los funcionarios de la cartera que conduce Pettovello “están patoteando permanente al Poder Judicial y el incumplimiento que hicieron es evidente porque lo reconocieron y porque echaron a un funcionario (Pablo De la Torre de la Secretaría de la Niñez)”.

Gianni y Romano comenzaron a interrumpir al dirigente social. “¿Van a permitir que interrumpan?”, protestó Grabois ante los magistrados. “Usted no puede preguntarle a un juez”, le contestó el juez Farah.

“Es un pobre tipo, un payasito”, le decía Romano a Grabois mientras éste hacía una señal con el dedo para que se callara.

"Si no les crece la nariz como a Pinocho es porque Pinocho es un mito"

Al finalizar la audiencia, Grabois habló con los medios de comunicación, donde dirigió un especial agradecimiento a quienes llevan adelante los comedores y se ocupan de ayudar a quienes más lo necesitan. En ese marco, también les hizo un pedido de disculpas "por esta gente sin corazón que las acusa de fantasmas, que desconoce su trabajo".

"Yo conozco hace muchísimos años el trabajo que hacen y ver una jovencita que aparece muy suelta de cuerpo como representante del Ministerio con una remera con un león a provocar me parte el alma", manifestó en referencia a Gianni, y siguió: "Ver a esa jovencita tan coqueta diciendo que las mujeres y algunos hombres de los barrios son fantasmas, que se roban la comida, diciendo que si no son fantasmas son estúpidas que van llevadas de las narices por un hombre, me da asco".

Actualmente, analizó Grabois, "tendríamos que estar discutiendo la urbanización de los barrios, las cooperativas, el mejoramiento de la educación, el mercado laboral, pero estamos discutiendo el comer. Y han dicho tantas mentiras que si no les crece la nariz como a Pinocho es porque Pinocho es un mito".

Y siguió con las comparaciones: "Si no te hacen acordar a Cruella de Vil, que mataba a los perritos para hacerse un tapado, le pega en el palo. Esta misma gente que le niega los alimentos al pueblo puso un equipo de rugby entero a cobrar en dólares".

Luego de las críticas, celebró el "pequeño avance" que se dio a conocer este martes, que "muestra que la lucha vale, que la lucha sirve y es que hoy se están distribuyendo litros de leche". Esa distribución se da "a través de una organización rarísima que se llama Conin, que yo no la conozco así que no la voy a juzgar", dijo el dirigente social, aunque sí llamó la atención sobre la persona que la dirige, Abel Albino. "Miré en Google y vi que había un señor que decía que los preservativos no servían porque el SIDA traspasaba la porcelana. Ese es el presidente de la fundación que usa de intermediaria Pettovello", planteó en tono burlón.

"No les tenemos miedo"

Después, volvió sobre la actitud que tuvieron los funcionarios del Ministerio de Capital Humano durante la audiencia. "Hasta ahora yo nunca tuve que venir a declarar a Tribunales. Los que tuvieron que venir a declarar son ellos, y por eso vinieron con actitud prepotente", señaló sobre la instancia judicial, donde "no se está discutiendo el fondo de la cuestión, que es el incumplimiento de deberes de funcionario, que ya está probado porque el propio Gobierno hizo una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario contra sus propios funcionarios".

En esta causa, explicó Grabois, "solamente se está discutiendo si tenían que presentar el plan de distribución de alimentos que le pidió el juez Casanello para las 6 mil toneladas, que no sabemos si es así porque un día dijeron que eran 5 mil y ahora en el allanamiento se vio que había faltantes, ¿No será que se les pudrió la leche y la tiraron? ¿No será que están ocultando el delito?", se preguntó. "Me parece muy extraño que falten tantos miles de kilos, me llama la atención que un empleado se pueda robar esa cantidad de alimentos sin que nadie lo vea", insistió.

Según detalló Grabois en la conferencia de prensa que improvisó al finalizar la audiencia, el Ministerio de Capital Humano "da por cumplida la medida del juez Casanello repartiendo con Conin 400.000 kilos de leche en polvo", cuando en realidad "tiene que repartir las 6 toneladas o presentar un plan de entrega".

"Yo la verdad que entré a una audiencia, escuché a dos abogados con argumentos muy débiles, repitiendo permanentemente sus agravios, sus insultos, sus provocaciones, y cuando nos tocó la palabra a nosotros nos interrumpían permanentemente. Nosotros le dejamos decir todo lo que querían, pero ellos nos interrumpían", se quejó.

"No le tenemos miedo a ninguno de los leones, a ninguna de las que juegan de leonesas, que le sacan la comida a la gente y que nos vienen a tratar de intimidar. No le tenemos miedo, le vamos a responder. Y cuando dicen que somos maleducados, ¿por qué no se fijan en el Presidente que tienen? ¿Saben cuál es la diferencia? Que nosotros defendemos causas nobles y ellos defienden lo indefendible, ellos defienden no darle de comer a la gente. Y ahí es donde hay que poner el centro. Acá el problema no es Pettovello, ni yo, ni las organizaciones sociales, ni Pablo De la Torre, sino las ollas vacías. Y nosotros lo dijimos una y otra vez: lo que queremos son soluciones para que las ollas no estén vacías", concluyó.