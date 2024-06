El Partido Obrero (PO) denunció que el allanamiento que se realizó este lunes en su sede central de Bartolomé Mitre 2162, de la ciudad de Buenos Aires, forma parte "de una escalada de persecución política contra los sectores opositores que luchan contra el ajuste del gobierno nacional", y adelantó que denunciarán esa situación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El allanamiento se realizó con el presunto objetivo de requisar documentación de Editorial Rumbos y de cooperativas de trabajo en el marco de la causa de Sebastián Casanello, aunque desde el PO aseguran que los argumentos "son una excusa". De hecho, nada al respecto fue encontrado en el procedimiento, que sí se llevó una filmación del lugar. "Allanar el local central de un partido es una persecución directa del Estado, es un hecho muy grave, somos una fuerza con representación parlamentaria, más que un allanamiento fue un acto de espionaje político", dijo Gabriel Solano, diputado del FIT-U en la CABA, desde el primer piso del mismo edificio allanado en el marco de la causa federal que investiga presunta defraudación de organizaciones sociales.

Solano describió que el lunes cerca de las 14 "vino la Policía Federal enviada por un fiscal (Gerardo Pollicita) a este local que siempre estuvo abierto para las reuniones de las más diversas. Las personas de la guardia dijeron que no, que acá es la sede legal del Partido Obrero, y en lugar de retirarse allanaron igual un lugar que no era el que indicaba la orden, entonces fue ilegal. No encontraron nada de lo que buscaban, pero filmaron e hicieron un croquis de todo el local, lo cual es espionaje, algo que este gobierno hace incluso entre los suyos". Tras recordar las palabras que solía decir la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas --"venceremos"--, el legislador indicó que esto le puede pasar a cualquier otro partido político opositor, y cuestionó que la justicia no haya investigado la amenaza del presidente Javier Milei contra Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, cuando puso en sus redes sociales que lo quería "exterminar".

El diputado trotskista recordó que "en Estados Unidos el presidente Nixon cayó por hacer espionaje contra el Partido Demócrata". Y alertó: "Cuidado, porque la violación de los derechos democráticos es algo es gravísimo, no lo podemos admitir y lo vamos a denunciar ante la CIDH, porque no tenemos garantías de respeto de esos derechos por parte de ninguno de los poderes del Estado". A su criterio, este y otros procedimientos, tales como el allanamiento a la casa de la dirigente del Polo Obrero María Isolda "Tango" Dotti, forman parte de una "campaña miserable del gobierno con algunos medios para perseguir a las organizaciones que luchan en su contra, al movimiento piquetero al que acusan de cosas improcedentes, y los que denuncian son un grupo de ladrones que se están desangrando públicamente porque roban, se quedan con la comida y nombran ñoquis, pero a (Sandra) Pettovello no la allanan".

Solano explicó que en su denuncia resaltarán que en Argentina rige el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 dictado por Milei, "que es un atropello absoluto al Parlamento, a los derechos básicos de los trabajadores, que niega el derecho a la huelga consagrado en la Constitución, y elimina el derecho a petición, lo trató el Senado y Diputados lo tiene ahí durmiendo mientras la justicia no interviene a pesar de que algunas provincias lo denunciaron ante la Corte Suprema". En la misma línea, dijo: "Tenemos un protocolo represivo por el cual si alguien va a una marcha le quitan la ayuda social, el Poder Ejecutivo decide qué es delito, ya uno ni pregunta qué fiscal interviene en cada caso, viene tal fuerza enviada por Patricia Bullrich, por lo tanto no están en Argentina hoy habilitados los derechos democráticos básicos y el procedimiento de ayer es parte de eso, como la represión a los trabajadores del Sutna".

Flanqueado por Néstor Pitrola, Ileana Celotto, Vanina Biasi, Alejandro Lipcovich y Belliboni, Solano concluyó que "Milei quiere ser Bukele, convertir a Argentina en El Salvador y perseguir a la oposición, por eso vamos a denunciar penalmente a la ministra Pettovello por cohecho activo, incumplimiento de los deberes de funcionaria, sobornos y malversación, además de seguir exigiendo que sea interpelada en el Congreso porque se roban el alimento y la plata del ministerio de Desarrollo Social para sobresueldos mientras el pueblo se muere de hambre. Si pretenden que no haya una movilización de masas cuando se vote la Ley Bases no lo van a lograr, ese día tiene que haber un paro activo nacional contra el ajuste, la represión, los despidos y la persecución política".

Romina Del Pla agradeció la presencia de sus compañeros en el Frente de Izquierda, el PTS, IS y el MST, como así también de Luis Zamora y de referentes del Nuevo MAS, Convergencia Socialista, Política Obrera, Libres del Sur, Marabunta, COR, MUR, MTR 12 de Abril, Bloque Piquetero Nacional, Liberpueblo, PCR, Sipreba, Correpi, AGD, Sutna, Encuentro Memoria Verdad y Justicia, Liberpueblo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, centros de estudiantes de diversas facultades de la UBA, colegios terciarios y asambleas barriales, entre una enorme cantidad de adhesiones.



Por su parte, Pitrola leyó adhesiones del ámbito internacional, entre ellas Anticapitalistas de España, el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, Nueva Corriente de Izquierda de Grecia, Tendencia Internacionalista Revolucionaria de Italia, Agrupación Comunistas de Cuba, Partido Socialistas de los Trabajadores de Turquía, Nuevo Partido Anticapitalista de Francia e Iniciativa Roja, de Serbia.