La Copa Sudamericana va llenando casilleros y los clubes argentinos ganan certidumbre luego del sorteo de los octavos de final que dejó más preguntas que otra cosa. Estamos hablando de Racing, Belgrano de Córdoba y Lanús, clasificados directamente a octavos de final; y Boca y Rosario Central, que deberán jugar 16avos.

Es que con el triunfo de Gremio ante Huachipato por la Libertadores (1-0) y el de Inter de Porto Alegre ante Real Tomayapo por la Sudamericana (2-0), quedan sólo dos partidos por jugarse de las fases de grupos de ambas competencias, demorados por las inundaciones en Brasil. Pero el que define todo es el que jugarán Inter y Delfín en Brasil el sábado que viene desde las 21:30.

Boca irá a Ecuador

Uno que estará muy atento a este resultado será Boca. El equipo de Diego Martínez ya sabe que tendrá rival ecuatoriano, pero no cuál. ¿Cómo es eso? Así: si empatan Inter y Delfín, gana alguno por un gol o los brasileños por dos, jugará repechaje contra Independiente del Valle (con Cruzeiro esperando en octavos). Mientras que si gana Delfín por dos o más, o Inter por tres o más, será Liga de Quito (con Lanús en octavos).

Belgrano y Racing, bastante claros

Por el contrario, el que ya sabe de dónde saldrá su rival es Belgrano de Córdoba, que espera por el vencedor del choque de 16avos entre Athletico Paranaense y Cerro Porteño.



Racing también tiene su futuro bastante claro: jugará contra el ganador de Bragantino vs. Delfín de Ecuador o Racing de Montevideo. Este se definirá cuando Delfín visite a Inter. Con un empate, el rival de Bragantino será Delfín mientras que con un triunfo de alguno de los dos, será el Racing uruguayo.

Lanús y Central, con variantes

Por su parte, Lanús espera por el ganador de Liga de Quito contra un rival que puede ser Boca, Inter, Delfín o Always Ready. Si empatan Delfín e Inter, será Always Ready. Si gana alguno de los dos, dependerá de los goles marcados. Será Delfín si gana por un gol y, si es por dos o más, será Boca. Si gana Inter por uno, será Always Ready; si gana por dos, será el propio Inter; y si gana por más, será Boca.

Rosario Central jugará 16avos contra Inter, Always Ready o Racing de Montevideo. Con un empate en el partido pendiente, serán los uruguayos. Si gana Delfín, serán los bolivianos. Y si gana Inter, depende de los goles: por un gol serán los brasileños; por más, Always Ready. Lo seguro es que en octavos espera Fortaleza de Brasil.

Los posibles cruces de Sudamericana

Fortaleza de Brasil contra el ganador del repechaje de 16avos entre ROSARIO CENTRAL vs. Inter/Always Ready/Racing de Montevideo

vs. Inter/Always Ready/Racing de Montevideo Corinthians contra el ganador de Bragantino vs. Libertad de Asunción

BELGRANO DE CÓRDOBA contra el ganador de Paranaense vs. Cerro Porteño

contra el ganador de Paranaense vs. Cerro Porteño RACING contra el ganador de Huachipato vs. Delfín/Racing de Montevideo

contra el ganador de Huachipato vs. Delfín/Racing de Montevideo Sportivo Ameliano contra el ganador de Libertad vs. Católica de Ecuador/Inter/Delfín

Cruzeiro contra el ganador de Independiente del Valle vs. BOCA /Inter/Delfín/Católica de Ecuador

/Inter/Delfín/Católica de Ecuador Independiente Medellín contra el ganador de Cuiabá vs. Palestino

LANÚS contra el ganador de Liga de Quito vs. BOCA/Inter/Delfín/Always Ready