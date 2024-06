Con un alto acatamiento los gremios universitarios cerraron este miércoles el segundo día de paro nacional. La medida tuvo especial repercusión en las provincias, afirmaron los dirigentes sindicales. Los gremios no ven, al menos por ahora, que sea posible un avance en las negociaciones con el Gobierno. En ese sentido, el titular de la Conadu, Carlos de Feo, aseguró que "se va a profundizar el plan de lucha”.

La medida de fuerza de 48 horas, iniciada el martes, fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FSUN), que está compuesto por todas las federaciones docentes y no docentes del país. Entre las organizaciones adherentes se encuentran las de los docentes universitarios nucleados en Conadu, Conadu Histórica, Ctera, Fedun, Fagdut, UDA y Fatun. La medida de fuerza se convocó una vez que fracasaron las negociaciones paritarias de la semana pasada con el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, en cuya órbita se encuentra la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell. El ofrecimiento fue el mismo que ya había realizado previamente el Gobierno y había sido rechazado por los sindicatos: 8 por ciento de aumento en abril y otro 9 por ciento en mayo, a sumarse al 16 por ciento de febrero y el 12 por ciento de marzo.

“El paro se instaló en los medios y la gente lo bancó”, afirmó en diálogo con Página/12 De Feo, quien remarcó que la medida de fuerza tuvo “mucha adhesión” especialmente en las provincias, y destacó el caso de la Universidad de Río Cuarto, en Córdoba, donde “el paro tuvo un 90 por ciento” de acatamiento. "Hay universidades que te asombran", dijo.

El panorama fue distinto dentro de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en donde se sintió con fuerza la huelga en facultades como la de Ciencias Sociales, Filosofía y Letras o Exactas, pero pasó inadvertida en otras, como Derecho, Ciencias Económicas o Medicina. En ese sentido, De Feo afirmó que los gremios de docentes y no docentes de la UBA que no pertenecen a Conadu no adhirieron al paro “porque la conducción está con (Emiliano) Yacobitti”, vicerrector de la Universidad y mano derecha del senador radical Martín Lousteau.

De Feo criticó al gobierno de Javier Milei por la oferta salarial, al considerarla insuficiente para recuperar el poder adquisitivo perdido. “Estamos sin mucha perspectiva de mejorar las negociaciones con el Gobierno”, sostuvo. Respecto a la reunión con los funcionarios pautada a priori para este jueves, se mostró escéptico de que vaya a dar resultados, y señaló que “por algún trascendido, las ofertas serían bastante magras”. “Algunas tienen que ver con darnos plata a los sindicatos y no a los laburantes, cosa que nosotros no vamos a aceptar, no lo aceptamos nunca y no lo vamos a hacer ahora”, dijo el dirigente sindical.

Por otra parte, De Feo remarcó la dificultad de negociar con el Gobierno en medio de la crisis política que atraviesa. "El Ministerio está en una situación caótica, y no sabemos si la ministra mañana va a seguir siendo ministra", sostuvo. Acerca de la continuidad del conflicto universitario, el dirigente subrayó que "con luz y gas no funcionan las universidades, funcionan con salario, con becas, y todo eso no se ha mejorado en absoluto, está igual que antes de la marcha del 23, así que ese conflicto sigue".

El secretario general de Conadu agregó que en el plenario de secretarios generales del próximo viernes propondrán "una semana de movilización”, que contemple el funcionamiento normal de las clases “pero también que los gremios se movilicen, y se realicen asambleas y clases públicas”. Por otra parte, consideró que luego del receso “en el segundo semestre va a tener la misma intensidad” la lucha de la comunidad universitaria. “La idea que tenemos es hacer otra gran marcha universitaria", aseguró.

Informe: Juan Pablo Pucciarelli