Con impulso de peronistas, radicales y federales, la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados citó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que el martes 11 de junio, a las 13:30, de explicaciones sobre los dos escándalos destapados en las últimas horas bajo su área: toneladas de alimentos almacenados a puntos de vencer en dos depósitos y la contratación, vía la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, de varios empleados que no iban a trabajar.

"La convocamos para el martes que para que si ella puede, que venga y pueda contestar las preguntas de los diputados y diputadas del área", indicó el presidente de la comisión, Pablo Yedlin. "Si ella no puede por motivos de agenda yo les comentaré qué día de junio podría acercarse", aclaró el tucumano.

El pedido fue motorizado por un amplio espectro de la oposición, incluyendo a Unión por la Patria, la UCR y un sector de Hacemos Coalición Federal. Para Mónica Fein, socialismo de Santa Fe, "sería muy importante que la ministra recurriera a esta invitación porque el propio gobierno ha reconocido irregularidades". La radical Carla Carrizo reclamó "saber qué pasó" por la demora en la entrega de alimentos a comedores y merenderos populares". Y en la misma línea, Roxana Monzón de UxP expresó que es imperativo saber "si la ministra conocía o no la cantidad de alimentos guardados en los galpones y por eso tiene que venir a dar explicaciones, bajarse de la soberbia porque el pueblo quiere saber".



Carolina Gaillard de UxP despotricó y sumó interrogantes. "Puede ser pasible de un juicio político por todo lo que ha ocurrido, no solo la falta de reparto de los alimentos sino porque también suscribió cada uno de los contratos que figuran en un Google drive donde aparecen los porcentajes que se repartían en las contrataciones truchas que se hacían en el ministerio de Capital Humano", desarrolló Gaillard. "Esto constituye un escándalo" y fue lapidaria: "Acá la criminal es Sandra Pettovello, no las organizaciones sociales".

Por su parte, Cecilia Moreau consideró que "lo peor que hace la ministra Pettovello y el Gobierno nacional es no aclarar y decir qué pasó, no poner la cara". "Si Pettovello realmente es amiga del presidente Milei, que ponga la cara y se haga cargo. Uno cuando es funcionario debe hacerse cargo de las decisiones que toma y que no toma", soltó. A su criterio, el escándalo de los alimentos "es un golpe no solo a la legitimidad de este Gobierno sino a la legitimidad de las políticas que tome de acá en más".