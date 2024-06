Con la mayoría del plantel en buenas condiciones físicas para enfrentar este domingo a las 20 a Ecuador en el Soldier Field de Chicago, las incógnitas de la Selección Argentina pasan por dos de los suplentes: Germán Pezzella quien todavía no ha podido trabajar a la par de sus compañeros en Miami y Guido Rodríguez quien no se entrenó por un estado febril. Los jugadores volvieron a trabajar este jueves en el complejo del Inter de Miami, una hora y media antes del horario habitual e hicieron su segunda práctica de fútbol de once contra once. La primera fue el miércoles por espacio de veinte minutos con titulares y suplentes entremezclados en una cancha reducida de 85 metros de largo,

Nahuel Molina, recuperado de un desgarro, y Enzo Fernández, intervenido quirúrgicamente de una hernia inguinal, siguen moviéndose a la par de sus compañeros y tendrán minutos contra Ecuador. Pero es posible que Scaloni no los incluya desde el comienzo y los haga ingresar en el segundo tiempo, en cuyo caso, jugarían Gonzalo Montiel y Leandro Paredes. También podrían aparecer en algunos puestos futbolistas que por el momento no están en la primera línea de la consideración de Scaloni. Antes de cerrar la lista para la Copa América, el entrenador querría darle una última oportunidad a aquellos que no han venido jugando tanto con sus clubes y en la Selección.



Por su parte, Pezzella se está recuperando de una minifractura en el dedo menor del pie derecho y no ha completado una sola práctica en el campo desde el lunes, sólo trabajó en el gimnasio. El cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni presta atención a su molestia y la idea es esperarlo hasta último momento: la fecha límite para cerrar la lista definitiva para la Copa América es el sábado 15 de junio y Scaloni valora especialmente la presencia de Pezzella quien ha sido parte de todo su ciclo desde el inicio en 2018 y lo considera una pieza muy importante para el grupo.

Si Pezzella no llegara en condiciones al debut en la Copa, el jueves 20 ante Canadá en la ciudad de Atlanta, Lucas Martínez Quarta y Ezequiel Balerdi se quedarán en el plantel y no competirán como hasta ahora por la séptima plaza de defensor. En cuanto a Guido Rodríguez, su cuadro febril es pasajero y en cuanto lo supere, volverá a los entrenamientos. El exvolante de River y Defensa y Justicia también pelea por una plaza como mediocampista central.

En cuanto a Marcos Acuña, quien sufrió varias lesiones musculares y una pubalgia a lo largo de la temporada en Sevilla, continúa respondiendo bien a la exigencia de los entrenamientos y todo indica que, de no mediar imprevistos, tendrá su lugar asegurado en la Copa América. De ser así, Valentín Barco será dado de baja y se incorporará al plantel del seleccionado Sub 23 que irá a los Juegos Olímpicos de París. El lateral ya fue habilitado por Brighton, su club en Inglaterra.



Tras una práctica muy liviana el sábado por la mañana, la delegación argentina volará tres horas de Miami a Chicago y quedará concentrado a la espera del partido del domingo. Alrededor de las 20 (hora de nuestro país), Scaloni dará una conferencia de prensa en la que posiblemente oficializará la formación del equipo. Tras jugar con Ecuador, la Selección regresará de inmediato a Miami y tendrá el lunes libre para empezar el martes la puesta a punto de cara al último amistoso con Guatemala previo al comienzo de la Copa América.