Don Julio, la icónica parrilla porteña fundada por Pablo Rivero, fue distinguida como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo según la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants 2024.

(Foto:@DonJulio)

En el corazón de Buenos Aires, entre las calles llenas de historia y el aroma tentador de la parrilla, se encuentra Don Julio, un santuario gastronómico donde la excelencia y la pasión se fusionan en cada plato. Reconocido como uno de los 10 mejores restaurantes del mundo según la prestigiosa lista de The World's 50 Best Restaurants 2024, Don Julio no solo celebra la carne argentina, sino que también rinde homenaje a la tradición y la cultura local.

(Foto:@DonJulio)

La magia comienza en las pasturas de las afueras de la ciudad, donde el ganado Aberdeen Angus y Hereford se cría con esmero, alimentado exclusivamente con pasto para garantizar la más alta calidad en cada bocado. Esta dedicación a los ingredientes locales y a la crianza responsable es el primer paso hacia la excelencia culinaria que caracteriza a Don Julio.

Pablo Riveros y Guido Tassi, propietario y chef ejecutivo. (Foto:@DonJulio)

El chef ejecutivo Guido Tassi, lidera un equipo comprometido con la filosofía de "cocinar en torno a la semilla", privilegiando los productos de estación y los cultivos locales. Esta atención meticulosa a los detalles se refleja en cada plato, desde los clásicos cortes de carne hasta los embutidos artesanales y las entradas innovadoras que despiertan los sentidos.

Pero la experiencia en Don Julio va más allá de la comida: es un viaje sensorial que abraza el arte del maridaje. La extensa carta de vinos, cuidadosamente seleccionada, eleva cada sabor y crea una sinfonía de placer en el paladar. Es un homenaje al terruño argentino y a la pasión por el buen vivir, encapsulada en cada botella que adorna las paredes de la bodega.

El reconocimiento en The World's 50 Best Restaurants 2024 es más que un premio: es un tributo a la dedicación, la pasión y el compromiso de todo un equipo que ha convertido a Don Julio en un ícono de la gastronomía argentina y mundial.

La lista de "The World's 50 Best Restaurants 2024" con los 10 mejores restaurantes del mundo

Disfutar (España) Asador Etxebarri (España) Table by Bruno Verjus (Francia) Diverso (España) Maido (Perù) Atomix (EEUU) Quintonil (México) Alchemist (Dinamarca) Gaggan (Tailandia) Don Julio (Argentina)

