Netflix logró que Bebé Reno, una de sus miniseries, se convierta en un éxito global casi sin publicitarla. Sin embargo, a casi dos meses de su estreno, la plataforma de streaming se metió en un conflicto legal, debido a que una abogada escocesa la demandó por 170 millones de dólares. Según el documento, presentado en la corte federal de Los Ángeles, la mujer asegura sentirse difamada por la representación que se hace de la acosadora retratada en la producción, tras señalar que se inspira en ella.

En un reciente comunicado, la empresa de entretenimiento se posicionó del lado de Richard Gadd, creador y protagonista de la serie basada en hechos reales de su vida. "Tiene derecho a contar su historia", sostuvo Netlfix.

La historia de la ficción se centra en Donny Dunn, un joven bartender quien luego de sentir compasión por Martha (encarnada por Jessica Gunning), una cliente recurrente de mucha más edad, termina enredándose en una relación enfermiza de obsesión que escala al grado de acoso. La mujer de la serie le envía más de 40.000 e-mails, 350 horas de mensajes de voz, y más de 700 mensajes en X, además de escribirle cientos de cartas y mensajes en Facebook. Pero eso fue sólo el comienzo, la persecución por la calle o esperarlo en la puerta de su casa fue lo que convirtió la situación en verdadera pesadilla.

En numerosos programas televisivos del Reino Unido, Fiona Harvey, la demandante, niega haber acosado a Gadd. La mujer señala que tuvo que develar su identidad en las últimas semanas de forma obligada. "Los sabuesos de internet me rastrearon, me acosaron y me amenazaron de muerte, así que lo cierto es que no tuve elección", afirmó en el programa "Piers Morgan Uncensored".

Por su parte, en una nota para The Hollywood Reporter, Gadd remarcó que no podía develar quién era la persona verdadera que había inspirado su personaje, por lo que tampoco confirmó que Harvey sea quien dice ser.

“No puedo confirmar ni negar nada sobre la gente real en los que se basan los personajes. (...) Quiero que la serie sea recibida como una pieza de arte, y así quiero que se disfrute. Existe en la ficción, aunque se base en la verdad. Si quisiera que se señalara a las personas, habría hecho un documental”, sostuvo.

"Es una mentira de Netflix y del creador del show, Richard Gadd, por avaricia y ansias de fama, una mentira diseñada para atraer a más espectadores, recibir más atención, hacer más dinero, y destruir de forma viciosa la vida de la demandante, Fiona Harvey", afirma la demanda presentada en el estado de California.

En abogado de la denunciante escribió en el documento que “las mentiras sobre Harvey, contadas a más de 50 millones de personas, incluyen que es una acosadora convicta que fue sentenciada a cinco años de prisión, y que acosó sexualmente a Gadd. (...)". Además, apunta que "una empresa multinacional con miles de millones de dólares como Netflix no hizo nada para confirmar ‘la historia real’ de Gadd, y nunca investigó lo que sucedió”.