El dólar blue subió este viernes 15 pesos hasta los 1265 pesos durante. El mep y el contado con liquidación también tuvieron aumentos de casi 1 por ciento, ubicando las cotizaciones en 1283 y 1309 pesos, respectivamente. En tanto, los activos bursátiles registraron un rebote, luego de sufrir fuertes desplomes en las últimas ruedas, debido a la incertidumbre económica y política del país.

Los bonos en dólares se recuperaron y ganaron hasta 8 por ciento, pese a que finalizaron la semana con mermas de hasta casi 11 por ciento. El riesgo país terminó la semana debajo de 1600 puntos.

"Si el Gobierno logra surfear las trabas legislativas y consigue la aprobación de la ley de Bases, se esclarece la situación con el Banco de China y el Board del FMI (Fondo Monetario Internacional) aprueba el desembolso, podríamos observar una recomposición de las expectativas que frene la sangría en los títulos locales", dijeron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El Banco Central volvió a vender divisas por cuarta vez en las últimas dos semanas. Durante este viernes realizó una intervención con un saldo negativo de 27 millones de dólares. En cuanto a la comparación contra el viernes pasado, sumó unos 99 millones y desde diciembre 2023 acumuló más de 17.300 millones.

El volumen negociado en el mercado cambiario del día fue de casi 234 millones de dólares, una cifra que sigue siendo demasiado bajo para los niveles que debería tener en esta época del año. Asimismo, las reservas brutas retrocedieron casi 120 millones de y se ubicaron en 29.297 millones. Se explicó por la dinámica de los pagos de importación en aumento y menor liquidación de cosecha.

Para el gobierno, no obstante, las presiones no cambian la pauta de ajuste del 2 por ciento mensual del dólar oficial. El analista Gustavo Quintana señaló que "la sostenibilidad del crawling peg no parece estar en discusión en el corto plazo. Las autoridades económicas se sienten cómodas desde su perspectiva con eso y no creo que lo modifiquen, porque, además, lo utilizan como ancla contra la inflación. De diciembre hasta acá, la suba es del 10,77 por ciento", aseveró.

Entre las novedades del mercado circuló la noticia que finalmente el directorio del Fondo Monetario Internacional se reunirá el próximo jueves 13 de junio, para tratar el informe remitido por el staff sobre la octava revisión. Los consultores descuentan que será aprobado por el directorio del organismo internacional. Esto se debe a que la Argentina sobre cumplió las metas. Luego de aprobarse, el país recibirá el desembolso de aproximadamente 800 millones de dólares.

En tanto, se subrayó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó una flexibilización de los controles para las operaciones de dólar MEP ligadas a la compraventa de inmuebles a partir de los créditos hipotecarios UVA.

La norma dispone que, a partir del 10 de junio, estas operaciones quedarán exceptuadas de tres de las principales restricciones que hoy están vigentes para las transacciones de los llamados dólares financieros:

• El cumplimiento del plazo mínimo de tenencia en cartera de los bonos con los que se compra dólar MEP (conocido como Parking)

• El régimen informativo previo (comúnmente llamado calendarización) de las operaciones con cinco días de anticipación

• Las restricciones a la venta contra moneda extranjera en los casos de tener financiaciones abiertas vía cauciones, pases y/o cualquier tipo de financiamiento a través de operaciones en el mercado de capitales

Las personas que tomen un crédito hipotecario UVA podrán utilizar los pesos obtenidos con el préstamo para comprar dólares en el mercado de capitales local (MEP) y pagarle al propietario de la vivienda que va a comprar sin el resto de las limitaciones que pesan sobre el resto de las compras de dólares financieros.