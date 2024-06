La senadora nacional por Salta de Unión por la Patria, Nora del Valle Giménez, se refirió a las amenazas del Gobierno nacional ante el Congreso y las provincias por el tratamiento de la Ley Bases, previo a la sesión del miércoles próximo en el Senado.

"Es alarmante, antidemocrático y autoritario. Pero además no creo que les vaya a dar el resultado que esperan. En las provincias se va a empezar a generar una reacción en defensa de su propia autonomía. Acá se repite la historia terrible de los '90, donde vivimos la transferencia de las responsabilidades en la educación y la salud pública pero no de los recursos. Y acá se repite con la obra pública: primero fue la paralización total y ahora la propuesta que aparece como negociación es que nos transfieran las obras ya iniciadas pero no los recursos", explicó la senadora, en diálogo con la 750.



"Estas amenazas son manotazos de ahogado", sentenció.

La CGT llamó a marchar contra la Ley Bases

Además, la legisladora salteña habló de la convocatoria que anunció este viernes la CGT para el próximo miércoles frente al Congreso nacional.

"Me parece muy importante y nosotros siempre hemos abierto el espacio para que los representantes de los trabajadores y de los distintos sectores de la sociedad argentina puedan expresarse y tener voz en el Congreso. Eso ha permitido que esta ley sea parte del debate abierto y tenga nivel de discusión. Siempre hemos pedido que nos acompañen el día de la sesión porque es importante que la sociedad esté movilizada y cada sector defienda sus derechos, porque en esta sesión lo que se pone en juego es la democracia y la defensa de los derechos", señaló la senadora de Unión por la Patria en Escuchá Página|12.



El desfile militar del Gobierno para el 9 de julio

En las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, anunció que para el Día de la Independencia habrá un desfile militar, con la participación del presidente Javier Milei.

Consultada al respecto, del Valle Giménez aseguró que el acto "va a ser una demostración de fuerza de un sector, el militar". "Ese objetivo, en momentos donde tenemos un debilitamiento de la democracia como sistema, no me parece que sea conveniente", agregó la senadora.

"En medio de esta situación crítica, la verdad que más que un desfile lo que necesitamos es tener manifestaciones, como lo que hizo el Arzobispado de Buenos Aires, que permitió abrir un sitio como la Catedral metropolitana para acercarles un plato de comida caliente a quienes hoy están sufriendo hambre. Habrá quienes opinen que esto es limitado, pero simbólicamente representa una profunda decisión de la Iglesia para dar respuesta a las demandas más fuertes de esta sociedad", concluyó.