El año en el que Rafael Nadal cayó en primera fase y Novak Djokovic tuvo que marcharse lesionado -entre ambos se repartieron los últimos ocho títulos-, Roland Garros vivirá el domingo una final inédita: el español Carlos Alcaraz contra el alemán Alexander Zverev.

Será un choque entre dos raquetas de generaciones diferentes y trayectorias desiguales. El alemán, de 27 años y número 4 del ranking, busca su primera corona en un Grand Slam mientras que el español, de 21 y 3º del mundo, ya ha sumado dos.

Alcaraz alcanzó su primera final en París tras derrotar en un partidazo al italiano Jannik Sinner por 2-6, 6-3, 3-6, 6-4 y 6-3. Fue un duelo tan confuso como cargado de tensión y emociones entre dos rivales que se conocían mucho (hasta este viernes, el historial entre ambos estaba 4 a 4).

Ninguno de los dos fue capaz de desplegar el nivel que les ha situado en lo más alto del ranking, pero el español demostró más aguante, supo mantenerse a flote en los peores momentos y llegar más fuerte el tramo final, donde remató al italiano que desde el lunes estará en la cima del raking ATP.

Con este resultado, Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en alcanzar una final de Grand Slam en las tres superficies, ya que viene de ganar el Abierto de Estados Unidos de 2022 (cemento) y Wimbledon el año pasado (césped). Además, es el segundo finalista más joven de París por detrás de Nadal, quien venció en la final 2005 al argentino Mariano Puerta con 19 años recién cumplidos.

"Estoy contento de haber sacado adelante esta situación tan compleja basándome en otras que viví en el pasado y ver que he aprendido de ellas a cómo lidiar esos momentos. He estado fuerte mentalmente, no me he ido en ningún momento del partido, para mi es un orgullo no haber tropezado en la misma piedra", reflexionó Alcaraz, en referencia a derrotas pasadas de este certamen.

Zverev, el denunciado

Su rival este domingo a las 10 de la mañana (televisación de ESPN y la plataforma Star+) será el tenista más en forma del circuito, Zverev, quien encadenó su duodécima victoria consecutiva para alcanzar su primera final en París y superar de una vez por todas el obstáculo que le significaban las semis, instancia en la que fue eliminado en los tres últimos años.

Zverev derrotó 2-6, 6-2, 6-4 y 6-2 al noruego Casper Ruud (7º) en una semifinal que se jugó poco después que el alemán llegue a un acuerdo extrajudicial con su expareja y madre de su hija por violencia de género. Esta fue la segunda denuncia de este tipo contra el germano, quien ya había sido denunciado por otra exnovia en 2020. Resta decir que este domingo tendrá poco y nada de aliento en la final.

Volviendo a lo tenístico, el número 4 del mundo es uno de los pocos que tiene historial favorable ante Alcaraz: 5 a 4. Esta será su segunda final de Grand Slam. La primera fue en el US Open 2020, donde dejó escapar una ventaja insólita ante el austríaco Dominic Thiem: 2-6, 4-6, 6-4, 6-3 y 7-6 (6).