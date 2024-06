Amsafé realizó este viernes una presentación colectiva al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe por el descuento del paro realizado el pasado 8 de mayo. Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, le marcó la cancha al gobierno provincial señalando que los conflictos deben resolverse en la mesa paritaria y no descartó que el reclamo avance por la vía judicial. “Le venimos a decir claramente al gobierno que no nos van a ver arrodillados”, apuntó el referente del sindicato docente. Esta semana, el gobernador Maximiliano Pullaro redobló la apuesta y adelantó que descontarán todos los días de paro, incluso los que tengan que ver con medidas de fuerzas nacionales. “El último que ha descontado un paro y no lo quiso devolver fue Carlos Reutemann. En vez de transitar ese camino, debería tomar el del contrato electoral que tuvo con los millones de santafesinos”, cuestionó Alonso.

La escena dejó a todos asombrados en la zona de calle Rivadavia al 3000, en la ciudad de Santa Fe. Minutos después de las 11 de la mañana un auto escoltado por docentes de Amsafé avanzó por la cuadra hasta estacionar al frente de la sede del Ministerio de Trabajo. La particularidad es que el auto traía enganchado un acoplado repleto de cajas. Las cajas en cuestión estaban repletas de planillas con reclamos individuales de docentes de toda la provincia exigiendo al Ejecutivo provincial que devuelva el día descontado de paro. “Cuando llegamos a 20 mil dejamos de contar”, reconoció Alonso sobre la cantidad de papeles presentados. Las planillas individuales fueron acompañadas de una presentación colectiva encabezada por el gremio.

“El mismo gobierno que tuvo un contrato electoral diciendo que iba a cumplir la paritaria, la incumplió. Hay una deuda de la paritaria 2023 que todavía no se cumplió. Por eso hicimos paro. ¿Y saben cuál fue la respuesta de la patronal? Castigar a los trabajadores que estábamos exigiendo que se cumpla con la ley”, cuestionó Alonso. Y agregó: “Le decimos al gobierno de la provincia de que los conflictos se resuelven en la mesa paritaria, nunca se van a resolver descontado un día de paro”.

En ese sentido, Alonso remarcó que desde el gremio manifestaron voluntad política para resolver los conflictos, tanto en abril como en mayo: “Aceptamos propuestas salariales por debajo de la inflación, porque queríamos evitar el conflicto. Superarlo, para de esta manera avanzar en más derechos. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? En aquella oportunidad modificar la ley jubilatoria y ponernos el presentismo y ofrecernos un 5% de aumento. Y ahora nos descuenta el día de paro. El gobierno se equivoca y lo que tiene que hacer es garantizar salarios dignos y mejores condiciones para enseñar”.

El reclamo del gremio se da la misma semana en que Pullaro advirtió que se descontarían todos los paros de acá en adelante. Desde Amsafé no descartaron avanzar en un reclamo judicial y llamó a reflexionar al gobierno provincial. “Los dos últimos paros que hicimos tienen que ver por la convocatoria paritaria nacional que no hay, pero después por la restitución del incentivo docente, que son 33 mil millones de pesos para la provincia”, recordó. E instó al Ejecutivo provincial a sumarse a los reclamos contra el gobierno nacional: “Me parece que el gobierno es muy débil cuando tiene que reclamar y es muy duro con los trabajadores y trabajadoras”.

Alonso también valoró el esfuerzo de los delegados seccionales para recopilar los reclamos de cada escuela y apuntó contra el gobierno por deslegitimar la medida de fuerza. “El gobierno intentó decir que el paro fue un fracaso, cuando fue contundente. Acá tienen la respuesta y miren la cantidad de reclamos que estamos presentando”, apuntó. Y ratificó el posicionamiento del gremio: “No tiene que haber descuentos y esa declaración jurada que el gobierno propuso para que se complete no da cuenta de la libertad sindical”.

Por último, Alonso realizó un balance en estos seis meses de gobierno en materia educativa y sostuvo que la gestión de Pullaro no respetó el contrato electoral, por el que muchos docentes santafesinos lo votaron. “Decían que iba a haber cláusula gatillo y que no íbamos a perder con la inflación, pero todas las propuestas salariales son muy por debajo de la inflación”, cuestionó y agregó: “Me parece que el gobierno está en deuda y que lo que debería hacer es, en vez de transitar un camino que va derechito a la década del 90 como ha pasado ahora. El último que ha descontado un paro y no lo quiso devolver fue Carlos Reutemann. En vez de transitar ese camino, debería tomar el del contrato electoral que tuvo con los millones de santafesinos”.