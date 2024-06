La renuncia de Alejandro Cosentino dejó vacante la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, pero parece que esta situación cambiará en breve. Aunque aún no fue anunciado oficialmente, el nombre de Darío Genua suena fuerte para ocupar la titularidad de ese organismo, clave para el desarrollo del sector.

Darío Genua se desempeña en la actualidad como jefe de Gabinete del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), con experiencia en administración y telecomunicaciones, y tendrá el desafío de revertir la situación crítica en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, y restaurar la confianza en la gestión del área.

Alejandro Cosentino se suma al rosario de funcionarios que, en el último tiempo, abandonan el barco libertario. Hasta esta semana, quien se desempeñaba como Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología (ex MinCyT) renunció a su cargo. Se trataba de un hombre proveniente del mundo de las finanzas que había llegado a la cartera científica de la mano de Nicolás Posse y como el Jefe de Gabinete ya no está, Cosentino hizo lo propio. Se marcha en medio de un fuerte ajuste y una marcada subejecución presupuestaria del sector responsable de la producción del conocimiento científico en el país. El no uso en tiempo y forma de los recursos asignados provoca un daño que exige mucho tiempo y esfuerzo para poder revertirlo.



Consultado por este diario, Juan Pablo Paz, exsecretario de Articulación científico-tecnológica del Ministerio en la gestión anterior, apuntó: “Cosentino fue sin dudas uno de los funcionarios más nefastos que tuvo el sector. Demostró la decisión política por destruir al sistema científico que se tradujo en la no ejecución presupuestaria”. Y continuó, enérgico: “Ha paralizado acciones fundamentales como la puesta en marcha de la supercomputadora, así como la inversión en obra pública, en modernización de equipamiento, en todo. Ojalá sea reemplazado por algo mejor, aunque viendo lo que lo rodea realmente no hay muchas esperanzas”.

A pesar de contar con un presupuesto asignado de 79,431 millones de pesos, durante la gestión de Cosentino solo se ejecutó el 1.77%, lo que llevó a una parálisis en diversas áreas de la producción científica.

Aunque otros funcionarios como el propio presidente del Conicet, el veterinario Daniel Salamone, invitan a los investigadores a “dormir tranquilos”, lo cierto es que el escenario de ciencia y tecnología se oscurece cada vez más conforme transcurre el tiempo. De hecho, de manera reciente, desde el colectivo Raicyt (Red Argentina de Autoridades de Institutos de Ciencia y Tecnología) le respondieron de manera categórica: “La ciencia está atravesando la peor situación del ciclo democrático”.