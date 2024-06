DOMINGO 9

ETCÉTERA

Fogwill María Belén Riveiro conversará con Ricardo Strafacce acerca de este trabajo crítico y de investigación biográfica. Así como antes hubo un "Lamborghini de Strafacce" y un "Aira de Strafacce" (Osvaldo Lamborghini, una biografía y Aira, un catálogo, ambos de Mansalva), este volumen será "el Fogwill de Strafacce". Si el primero proponía una biografía hecha y derecha y el segundo apostaba a una cartografía, este se presenta como un trabajo crítico donde el autor opta por ir a contramano de algunos lugares comunes creados por la crítica e incluso por el mismísimo Fogwill, quien fue una "máquina de leerse" y fundó su propio mito.

A las 18 en Varela Varelita, Av. Scalabrini Ortiz 2102. Gratis.

Mi fiesta Cruzando monólogos y acciones de exigencia física, la performance de Mayra Bonard habla en primera persona sobre la curiosidad, el cuerpo, el sexo y la ferocidad. Y lo hace construyendo un diálogo entre la alteridad y lo confesional, donde el cuerpo es propio y ajeno a la vez. La protagonista es objeto de una auto experimentación, traza un mapa de la memoria sensorial y elabora una experiencia escénica con resonancia política sobre el cuerpo femenino.

A las 19, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

Ferial Segunda y última jornada de la Feria de Artes del Libro de la Universidad Nacional de las Artes. La propuesta reunirá a más de 150 proyectos de distintas disciplinas que abordan al libro como objeto físico y estético, destacando y celebrando los diferentes oficios que colaboran en la creación de libros y afines.

De 14 a 20, en la Sede Mitre de la UNA, Bartolomé Mitre 1869. Gratis.

CINE

Retrospectiva Frenkel A propósito del estreno de Después de un buen día, se proyecta la filmografía documental del director argentino Néstor Frenkel. Hoy se compartirá Buscando a Reynols, película que emprende una búsqueda aguda y destellante sobre la entidad musical llamada Reynols. Reynols es una agrupación argentina conocida en buena parte del mundo por sus extrañas incursiones sonoras y por el hecho de que su baterista y cantante Miguel Tomasín tiene síndrome de Down. El documental no pretende encontrar respuestas sino plantear el placer de la duda y lo inexplicable acerca del espíritu que anima a la particular banda.

A las 16, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

MÚSICA

Uno x Uno Se presenta el proyecto de Carlos Alonso, pionero de la música electrónica argentina. Como artista invitado lo precede Leroy Rotman, que interpretará los temas de su disco solista, Casualidades.

A las 19, en Il Amichi Bar, Sarmiento 1618, San Miguel. Gratis.

TEATRO

Muerde A René lo abandonaron en el taller familiar cuando tenía diez años. Desde ese momento: ¿Cuánto tiempo pasó? Eso no lo puede saber. Ahora está manchado de sangre y no entiende por qué. Muerde es un thriller en solitario, casi policial, en el que René intentará averiguar de dónde vienen sus heridas. Dirigida por Francisco Lumerman. Con Luciano Cáceres.

A las 18, en Timbre 4, México 3554. Entrada: desde $12000.

LUNES 10

TEATRO

Yo no duermo la siesta En su sexta temporada, vuelve la obra dirigida por Paula Marull. Cuenta con las interpretaciones de María Marull, Agustina Cabo, Luciana Grasso, Sandra Grandinetti, Marcelo Pozzi y William Prociuk. A Natalí la llevan a pasar el día a la casa de su vecina Rita para resguardarla del momento difícil que se está viviendo en su casa. Sin embargo, en la casa de enfrente las cosas tampoco están como se esperaba. Estas niñas vecinas atravesarán las horas de la siesta dejándonos espiar su singular universo e ir hilvanando las piezas que nos harán comprender por qué ese día no será igual a ningún otro.

A las 20, en el Teatro Astros, Av. Corrientes 746. Entrada: desde $14000.

ARTE

La trama sensible Con el dibujo como punto de partida, esta exposicion propone un hilo conductor entre diversos artistas que despliegan sus múltiples universos creativos en la efervescente escena artística y cultural de Buenos Aires y otras ciudades del país. Con esta premisa, presenta un diseño museográfico lúdico, accesible para adultos y niños, con el que recorrer las obras de Ángeles Ascúa, Florencia Caterina, Claudia del Río, Alfio Demestre, Matías Duville, Lux Linder, Eduardo Navarro, Sol Pipkin y Hernán Soriano.

De lunes a viernes (martes cerrado), de 11 a 19, Sábados, domingos y feriados hasta las 20, en el Museo Moderno, Av. San Juan 350. Entrada: desde $500.

Tesis II Se inaugura la exposición curada por Carola Zech con artistas graduados en la UNA. Durante la etapa final de la carrera formularon una tesina acerca de sus trabajos. La propuesta es considerarla como una instancia de producción consciente de la relación compleja que entre materiales, ideas y procedimientos constituyen la práctica artística; una construcción análoga a la objetual que se despliega en el espacio en forma de pinturas, dibujos, videos e instalaciones. Participan: Valentina Ansaldi, Melisa Bay, Adrián Cavallero, Daniela Di Candia, Carolina Favre, María Fernanda Ruiz y Paula Zaccaria, entre otros.

A las 18.30, en El Obrador Centro Creativo, Bartolomé Mitre 1670. Gratis.

CINE

El Vasco Buscando alejarse de sus raíces, Mikel decide viajar a la Argentina donde un tío le prometió trabajo. Al llegar, se encuentra con una comunidad apasionada por sus raíces vascas y descubre que las promesas de su tío eran una mentira. Todo cambiará cuando conoce a la abuela Dolores y a Inés. Dirigida por Jabi Elortegi, con Joseba Usabiaga y Eduardo Blanco.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $400.

MÚSICA

Swing Summit Trio En su segundo año de presentaciones ininterrumpidas los lunes, presentan Swingin’ in B.A. Un show con los clásicos de las distintas épocas y estilos del jazz, para celebrar a sus más grandes compositores. Obras de Gershwin, Ellington, Cole Porter o Benny Goodman en un show en el que el “swing” es el principal condimento. Con Manuel Fraga en piano, Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería, el Swing Summit Trío lleva más de quince años de presentaciones en todo el país y en el circuito de jazz de Buenos Aires.

A las 20, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $5000.

ETCÉTERA

El Mamut Con sus tradicionales lunes libres por la gira de La Bomba de Tiempo, el Konex le ha abierto sus puertas a El Mamut, un encuentro que se ha transformado en un auténtico fenómeno alternativo, bajo tres premisas: “poesía, perreo y parrilla”. El line-up para su debut un lunes incluye a Sofía Calvo, Giovi Novello, Julieta Staner, Brawlio y Luma como DJ.

A las 19, en el C. C. Konex, Sarmiento 3131. Entrada: $5000.

MARTES 11

CINE

Bauhaus

Como parte del ciclo temático Mujeres para ver, se proyectará la película de Gregor Schnitzler. Estrenada en 2019, en el centenario de su fundación, este drama histórico recorre las aulas de la Staatliche Bauhaus desde el punto de vista de una de sus artistas, Lotte Brendel, personaje inspirado en la gran Alma Siedhoff-Buscher. Contra la voluntad de sus padres, Lotte Brendel ingresa en la escuela Bauhaus en Weimar (Alemania), dirigida por el visionario Walter Gropius. Formará parte de toda una generación de artistas que quieren poner fin al estancamiento del Imperio Alemán y alumbrar una nueva era.

A las 18.30, en el auditorio Leonardo Favio del Espacio Cultural BCN, Alsina 1835. Gratis.

El jardín del deseo Estrenada en la Competencia Oficial de la Mostra de Venecia 2022, la película de Paul Schrader cierra una muy valiosa trilogía iniciada con El reverendo y El contador de cartas. En ella, Narvel Roth es el minucioso jardinero de los jardines de Gracewood. Narvel dedica su tiempo tanto a cuidar los jardines de la hermosa y antigua finca como a complacer a su patrona, la adinerada viuda Sra. Haverhill. El caos irrumpe en la vida austera de Narvel cuando la Sra. Haverhill le exige que acepte como aprendiz a su sobrina-nieta, Maya.

A las 16.40 y 20.50, en el Cine Arte Cacodelphia, Diagonal Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $2000.

Mixtape La Pampa Tras su premiere internacional en el Festival de San Sebastián se estrena la película de Andrés Di Tella, Mixtape la Pampa. Este es el diario de un viaje, tras las huellas de Guillermo Enrique Hudson, alias William Henry Hudson. Se trata de una figura enigmática, llena de paradojas. Fue un gaucho argentino que se convirtió en escritor inglés. Combatió en el ejército contra los “salvajes” pero también los defendió. Escribió obsesivamente sobre su tierra natal, pero nunca volvió. En las idas y vueltas del camino, se mezclan la especulación documental, la historia de Argentina, la memoria personal y los sueños.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $3000.

7 vírgenes Se proyecta la película de Alberto Rodríguez. Es verano en un barrio obrero y marginal de una ciudad del sur. Tano, un adolescente que cumple condena en un reformatorio, recibe un permiso especial de 48 horas para asistir a la boda de su hermano Santacana. Con su mejor amigo, Richi, se lanza a vivir esas horas con el firme propósito de divertirse y de hacer todo lo que le está prohibido.

A las 19.30, en el Museo de Arte Contemporáneo, Av. San Juan 328. Gratis.

ETCÉTERA

Nuestro Rojas

En el marco de los festejos por los cuarenta años del centro cultural, presentan dos cápsulas audiovisuales dedicadas a las artistas Leda Valladares y Rosario Bléfari. Hasta el viernes 28.

De lunes a sábados, de 10 a 20, en el Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

MIÉRCOLES 12

CINE

Reas Tras agotar las localidades de mayo, continúa presentándose Reas, segundo largometraje de Lola Arias que reúne historias de mujeres cis y personas trans que han estado en prisión, en una reinvención del género musical en formato documental. Dice Luciano Monteagudo sobre el filme: "Ese género conlleva luz, brillo, alegría, y es lo que transmiten les personajes de Reas, que a sus evocaciones carcelarias le suman sus sueños, aspiraciones y deseos. Esa característica es lo que la hace una película radiante y vital, porque esos cuerpos antes confinados y sometidos ahora son libres para bailar y cantar, jugar e imaginar”.

A las 18, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $2000.

ARTE

Foodscapes La Universidad Torcuato Di Tella recibe una itinerancia de la exhibición creada en el Pabellón Español de la Bienal de Arquitectura de Venecia 2023 curado por Eduardo Castillo-Vinuesa y Manuel Ocaña. Dice el texto de sala: “En un mundo donde lo molecular se torna tectónico y donde cada bocado reverbera a lo largo y ancho del planeta, ahora más que nunca nos urge rediseñar nuestros sistemas alimentarios con sus implicaciones ecosistémicas en mente. Al comer, digerimos territorios. Foodscapes es un viaje a las arquitecturas que alimentan el mundo: desde los laboratorios domésticos de nuestras cocinas hasta los vastos paisajes operacionales que nutren nuestras ciudades. A través de un proyecto audiovisual de cinco cortometrajes y un archivo documental a modo de recetario total, Foodscapes analiza el pasado y presente de nuestros sistemas alimentarios y las arquitecturas que los construyen, para desde ahí mirar al futuro y preguntarse por otros modelos posibles”. Hasta el 1 de agosto.

De lunes a viernes, de 12 a 19, en el Campus Di Tella, Av. Figueroa Alcorta 7350. Gratis.

Siento el color en el aire Se inaugura la muestra de Elisa Strada. La artista se despliega en una multiplicidad de medios que abarcan la pintura, la fotografía, el dibujo y el collage. Sus imágenes connotan lo social, lo formal y lo público a través de composiciones densas formuladas con materiales de desecho, iconografía publicitaria e imágenes urbanas. Su arte se articula desde lo poético, a partir de la sensibilidad y un humor incisivo, posándose con insistencia en los fenómenos sociales para procesar con delicadeza los modos de habitar el espacio público y entablar relaciones con los demás ligadas a lo político, tanto en la ciudad, la calle, la casa y el taller.

De lunes a viernes de 10 a 15, en Galería de Arte Alejandro Bustillo, Av. Rivadavia 325. Gratis.

ETCÉTERA

Andrés Neuman Presenta sus libros Pequeño hablante (Alfaguara) y Necesidad del canto (Caleta Olivia). El autor dialogará con Eugenia Zicavo.

En Fetiche Libros, Thames 744. Gratis.

MÚSICA

Quinteto derecho viejo Dentro de su amplio repertorio la agrupación recrea temas de los grandes autores de nuestra música popular con arreglos propios y reversiones dando de esta manera, un aire fresco a los temas clásicos, y tratando, de dar a su vez, un sonido moderno sin dejar de lado las características propias del estilo.

A las 21.30, en el teatro Ñaca, Julián Álvarez 924. Entrada: $4000.

JUEVES 13

MÚSICA

Ciclo Visage En el tradicional ciclo curado por Fabián Jara para el Rojas se presenta una doble fecha rocker casi perfecta. Serán de la partida, por un lado, Viaje Relámpago: el nuevo grupo que reúne a Fer Blanco, Mariano López Gringauz (Valle de Muñecas), Sebastián Kramer (Jaime Sin Tierra) y Germán Perla (Mi Pequeña Muerte), que ya andan subiendo sus nuevas canciones a las redes. Y por el otro, el regreso de Los Andes (foto), el grupo de power pop liderado por Juan C. Marioni (Avant Press, Bristol) y Rubin (Grand Prix, Los Campos Magnéticos), que después de dos discos acaba de presentar un nuevo simple, “Nada como vos”.

A las 20.30, en el C. C. Rojas, Av. Corrientes 2038. Entrada: $4500.

Los Besos La banda de Paula Trama invita a las Veladas nadie duerma, tres noches de mini conciertos íntimos y la presentación de su nuevo cancionero. Nadie duerma es también el nombre del sexto disco de Los Besos, un relato de diez canciones que recorren una gran variedad de instrumentación, personajes, climas y voces, o de una gran canción que nos lleva de la mano por una geografía emocional y mutante. Cada velada comenzará con la presentación y conversación sobre el libro con los invitados Malena Rey, Paula Peyseré, Matías Messoulam y Julia Enriquez. Luego, seguirá el concierto y, como cierre de la noche, DJ set a cargo de Carla Crespo.

A las 19.30, en Planta Inclán, Inclán 2661. Entrada: $10000.

ARTE

SuaveMente Se exhibe la muestra de Juliana Iriart. Dice el texto de Gianina Covezzi: “‘Yo me pongo al servicio’ me dijo Juliana, y así la pienso yo: un puente entre mundos, una trabajadora del arte que se dispone a escuchar los secretos de lo inmaterial y mientras oye trabaja con las manos o con la voz o con todo el cuerpo. ¿Es esa una especie de capacidad que comparten lxs artistas y lxs niñxs? ¿Quién le reservaría una habitación para existir, quién asistiría al fluir de su belleza si no fuera por el arte?”

En Moria Galería, Bolívar 430, jueves a sábados de 16 a 20. Gratis.

TEATRO

La segunda Nueva temporada para la obra de María Zubiri dirigida por Mauro Anton. Atravesada por la relación con su hermana gemela, Luciana decide realizar un documental para contar la historia del día en el que el vínculo se rompió por completo: el día del Concurso para ser la reina de la belleza del Festival Nacional del Asado de Trelew. Entre el aroma a carne, las miradas ajenas y los destellos de las lentejuelas, la competencia escala hasta desencadenar en un desconcertante final.

A las 20.30, en El Extranjero, Valentín Gómez 3380. Entrada: $10000.

CINE

El silencio de los hombres Un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos. Indaga en los miedos, complicidades, contradicciones y violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan en el silencio? Directora y guionista: Lucía Lubarsky.

A las 19, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Camila A 40 años de su estreno, se proyectará la emblemática película de María Luisa Bemberg. Protagonizada por Susú Pecoraro, Imanol Arias y Héctor Alterio. La película recibió una nominación al Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa en 1985 y ganó el premio a la Mejor actriz en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Camila es una historia de amor y rebeldía que desafía las normas establecidas, reflejando las contradicciones de una época crucial en la historia argentina.

A las 20.30, en el Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551. Entrada: $1000.

ETCÉTERA

Stephen King Se presenta Si te gusta la oscuridad, su nuevo libro de cuentos. Participan Flavia Pittella, Ariel Bosi, Sebastián De Caro y Magnus Mefisto.

A las 18, en La Revistería, Florida 719. Gratis.

VIERNES 14

ETCÉTERA

Desafío al silencio El ciclo Lado B es una propuesta para que lxs jóvenes se aproximen a las muestras a través de un recorrido con artistas que abordarán las obras desde múltiples perspectivas. En esta oportunidad, se ofrece la posibilidad de recorrer la muestra de la fotógrafa Graciela Calabrese junto a su curadora Verónica Mastrosimone. La idea es conocer el fuera de plano de las fotografías que Calabrese registró durante cinco años, en el contexto de tomas de fábricas, mujeres trabajadoras que enfrentaron la desidia y el abandono para defender sus puestos de trabajo.

A las 14, en el Centro Cultural Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

MÚSICA

Festival Alumbra Llega una nueva edición del evento que propone un encuentro musical de nuevas canciones atravesadas por una fusión de elementos del rock, el jazz y la música popular argentina. Las participantes de esta segunda temporada son Barbarita Palacios, Mariana Bianchini, Florencia Ruiz, Luna Sujatovich, Catu Hardoy, Flor Otero y Paula Schocron dúo y María Ezquiaga. El Festival ofrece al público propuestas de la escena musical contemporánea.

A las 20.30, en Roseti, Gallo 760. Entrada: $4500.

TEATRO

Clase póstuma Se estrena la obra de Alejandro Robino, escrita a partir de los recuerdos de las clases de dirección que tomó con Juan Carlos Gené, uno de los grandes maestros de la escena hispanoamericana. Es interpretada por Claudio Gallardou, Mario Petrosini, Celeste Gerez, Enrique Dumont, Natalia Santiago, Manuel Vignau y Ana Balduini. Clase póstuma (parodia amorosa) sucede en un limbo onírico donde un maestro de teatro da una última lección a su alumnado, en tanto procura descifrar cuál es el sentido de esa oportunidad didáctica. A través de ella comprenderá el sentido que la profesión dramática les da a sus vidas.

A las 19.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $4600.

Una Esta es una voz que cuenta. El vaivén de un pensamiento. Un punto de vista, sólo uno de los tantos posibles de la que podría ser una historia cualquiera, la historia de cualquiera. El pretexto es una banal observación que viene de afuera: la constatación de un detalle físico de por sí insignificante que se transforma en un evento único y perturbador para analizar las dudas de la existencia. ¿Quién soy? ¿Cuántos personajes somos? Abandonar las cien mil máscaras para ponerse Una. Dirigida por Giampaolo Samá y protagonizada por Miriam Odorico.

A las 20, en Timbre 4, México 3554. Entrada: $12000.

Las criadas Se estrena la obra de Jean Genet dirigida por Darío Serantes. Juego de roles, ceremonia secreta, perversa. Clara y Solange van hasta el límite y más allá, son capaces de todo, ellas creen. Ritual diabólico, preparadas para el crimen, adoran a la Señora, la envidian, husmean en sus cosas, como perras en celo, como huérfanas vagando por las calles, sin nada. Sólo con su odio. Mientras tanto, la Señora se luce, se pavonea, disfruta del dolor ajeno. Quererse en la esclavitud no es quererse. Actúan: Fabián Pedroza, Alberto Romero, Juan Rutkus, Darío Serantes y Miguel Angel Zandonadi.

A las 22, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $8000.

SÁBADO 15

TEATRO

La mujer fantasma Se presenta el espectáculo de la compañía catalana T de Teatre y la argentina Compañía Teatro Futuro, dirigida por Mariano Tenconi Blanco. La mujer fantasma es una comedia delirante, un drama personal y profundo que va de lo íntimo a lo político. La obra se sitúa a finales de los años 70 y muestra a cuatro maestras que llevan una vida melancólica signada por el cuidado de sus familias, los desengaños amorosos y una cotidianidad aplastante cuando irrumpe lo extraordinario: una mujer fantasma. El espectáculo está protagonizado por las actrices Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $12500.

Riber Pleit Se estrena la obra de Sebastián Sonenblum con Gonzalo Bourren, Tomas De Jesus, Lucero Lorenzo, Camilo Lozano y Lucas Perez Araujo. Si la masculinidad es la espada y el fútbol el escudo, entonces la sensibilidad es el campo de batalla. Es el verano más caluroso de los últimos 20 años. Gus, Lame y Giuse pasan juntos un día más en el club. Olivia, topadora del deseo en el asfalto de la vida ama a Rogelí El Formo Rodriguez. Un día entero en el club. Solo un día. Toda la vida.

A las 18, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $8000.

CINE

El placer es mío Última chance para ver la película de Sacha Amaral, con Max Suen, Katja Alemann, Sofía Palomino, Luciano Suardi y Anabella Bacigalupo. Antonio tiene 20 años, se dedica a la venta de marihuana y establece conexiones con personas que conoce a través de aplicaciones, aprovechándose de ellas para robarles. La convivencia con su madre es conflictiva, y la urgencia de escapar lleva al joven a emprender un viaje sin retorno hacia un destino sureño.

A las 19, en Cine Arte Cacodelphia, Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150. Entrada: $4000.

Retrospectiva Corman Director, productor y distribuidor de infinita trayectoria, Roger Corman construyó su obra desde los márgenes, aunque tuvo una influencia determinante en el mainstream por su olfato para el talento ajeno: con él empezaron Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola, Jonathan Demme, Martin Scorsese y más. Este es un pequeño homenaje que abarca todas sus facetas. Hoy se verá Piraña, de Joe Dante.

A las 23.59, en el Malba, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $2600.

ETCÉTERA

Pleamar inmersiva Luego de las experiencias en la Manzana de las Luces, Pleamar continúa con su proyecto territorial, ampliando los espacios donde se concretan sus iniciativas. Será una serie de encuentros con músicos, artistas sonoros y visuales, y la curaduría de Luciana Aldegani. La dupla de esta fecha es Ernesto Romeo en audio y Serpiente Roja en visuales.

A las 18.30, 19.00 y 19.30, en el centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

MÚSICA

Sandro, la consagración Dentro del ciclo Discos Escenciales, un concierto que celebra una etapa fundamental en su trayectoria: la de los años 1968 y 1969, en los que compuso clásicos únicos junto con Oscar Anderle. Dirige Matías Chapiro, con Maxi Serral, Duilio Smiriglia, Ángel Hernández, BB Asul y Natalia Cosciuffo como cantantes invitados. Se transmite por radio Sonido Cultura.

A las 20, en el Auditorio Nacional del CCK, Sarmiento 151. Gratis.





