Somos Barrios de Pie reunió este sábado a su militancia en Avellaneda en la previa a lo que será una masiva movilización en contra de la aprobación de la Ley de Bases que propone Javier Milei y revalidó su apoyo al gobierno de la Provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof.

El acto estuvo encabezado por Daniel Menéndez, el principal referente de la organización y contó con la presencia del ministro de de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, y el intendente local, Jorge Ferraresi, entre otros referentes provinciales y territoriales que se dieron cita en el sur provincial.

"Frente al ataque del gobierno nacional nos organizamos para construir la esperanza y para defender la Provincia y al gobierno de Kicillof", aseguró Menéndez que convocó abiertamente a sumarse a la marcha que protagonizarán las centrales obreras y los partidos opositores el próximo miércoles cuando el Senado trate el megaproyecto libertario que ya tiene media sanción en la Cámara Baja.

En las últimas horas, la convocatoria también fe sumando adhesiones de distintos referentes políticos distritales como la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que aseguró que “si bien hay en simultáneo muchos temas que atender, hay uno que tiene que ver con el desarrollo posible o no del país y en qué condiciones quedamos después de eso”.

Como contó Buenos Aires/12, a ese llamado se sumaron los intendentes peronistas de la Primera Sección que tras un encuentro en Suipacha resolvieron movilizar “en defensa de la Patria”. “estaremos allí con las banderas celestes y blancas junto a nuestro pueblo”, afirmaron mediante un duro documento el que acusan a Milei de “dañar la soberanía y promover la destrucción de nuestro entramado productivo, social y cultural”.

Menéndez, que es subsecretario de Economía Popular de la Provincia aseguró en el acto que la gestión nacional avanza con “la insensibilidad como política pública” y detalló que “en el medio, producto del ajuste, llevaron la pobreza al 55 por ciento y la indigencia al 18 por ciento”.

“No solo vinieron a destruir al Estado y retirarlo de todas sus responsabilidades sino que también buscan romper con la red de organización comunitaria, porque bajo su mirada autoritaria no pueden concebir espacios que no comulguen con el camino que ellos quieren seguir”, afirmó.

El acto también sirvió para reforzar el apoyo de la organización a gestión de Kicillof a partir de la “organización popular frente al desfinanciamiento sistemático que le están imponiendo a la Provincia y los ataques que llevan adelante tanto el Presidente como sus funcionarios”.