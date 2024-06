Lionel Scaloni sacudió el tablero de la Selección Argentina al anunciar que Lionel Messi arrancará en el banco de suplentes en el amistoso de este domingo a las 20 ante Ecuador en el estadio Soldier Field de Chicago que será transmitido por Telefé, la Tv Pública y TyC Sports. “La gente va a poder ver a Messi mañana. Va a jugar un rato seguramente”, expresó el entrenador de la Selección Argentina, en conferencia de prensa. Y advirtió: "Vamos a pensar bien los minutos que va a tener cada uno para estar bien en el debut”.

La idea del cuerpo técnico entonces es dosificar las cargas del capitán de los campeones del mundo para que llegue en su mejor condición física al debut argentino en la Copa que será el jueves 20 de este mes ante Canadá en la ciudad de Atlanta (Georgia). Una semana después, Messi habrá de cumplir 37 años de edad.



El supercrack rosarino viene de disputar dos partidos seguidos con el Inter Miami por la MLS de los Estados Unidos: fue titular y marcó goles tanto en la derrota por 3 a 1 ante Atlanta United el pasado 29 de mayo y como en el empate por 3 a 3 contra St. Louis City hace una semana, el 1° de junio. Con la decisión de que sea suplente, la idea de Scaloni es jugar con Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Ángel Di María, quien le ganaría la pulseada a Nicolás González para ir desde el arranque frente a Ecuador.



"No tengo el equipo confirmado porque tengo que evaluar los cambios. Pedimos poder hacer más de seis y no se puede. En base a eso decidiremos el equipo, Leo jugará y la gente lo podrá ver. No sé si 30 minutos o 60. Pero queremos que lleguen con rodaje" expresó Scaloni desde Chicago y a continuación y en referencia a las variantes que se vienen, agregó: "No nos preocupan los cambios por cuando los hicimos mantuvimos el nivel. No vamos a arriesgar a nadie".

Scaloni además ya tendría resuelto no darle titularidad a Nahuel Molina y a Enzo Fernández, quienes por diferentes lesiones estuvieron inactivos durante casi todo mayo. El lateral derecho del Atlético de Madrid y el volante del Chelsea de Inglaterra tendrán minutos, pero al igual que Messi, no comenzarán jugando por lo que Gonzalo Montiel y Leandro Paredes estarán desde el arranque.Otra novedad sería la presencia de Giovani Lo Celso en lugar de Alexis Mac Allister.

En principio, Ecuador promete ser un examinador bastante exigente. La Tri dirigida por el técnico español Félix Sánchez Bas saldrá a no ofrecer espacios de mitad de la cancha hacia atrás y evitar las embestidas ofensivas con contragolpes veloces. El objetivo del entrenador es medirse de igual a igual con los campeones del mundo. Por eso y aunque tampoco ha anunciado la formación inicial, Ecuador pondría una formación experimentada con una línea de cinco defensores, para intentar contener al poderoso ataque argentino.

La última vez que jugaron argentinos y ecuatorianos fue el jueves 7 de septiembre del año pasado en el estadio Monumental en ocasión de la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial tripartito de 2026. En aquella ocasión, los campeones del mundo ganaron por 1 a 0 con un golazo de tiro libre de Lionel Messi en el segundo tiempo. Por una lesión muscular, a falta de dos minutos, el capitán le dejó su lugar a Exequiel Palacios. Ahora y para evitar cualquier contingencia desagradable, Messi irá al banco. Pero jugará. Un rato, nada más.