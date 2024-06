Adrián Coria dirigirá a Newell’s el próximo jueves ante Instituto pero la dirigencia de Newell’s busca traer a un entrenador con trayectoria para asumir la próxima semana. El apuntado es Sebastián Beccacece. No hay otro nombre, aunque fueron ofrecidos muchos otros técnicos. Alfredo Berti sigue en carrera, aunque en su caso como alternativa si no prosperan las conversaciones con el ex entrenador de Defensa y Justicia. Para el partido ante la Gloria cordobesa el equipo mostará variantes, al menos dos, por parte del entrenador interino.

Coria será el técnico de Newell’s el jueves a las 21.15 ante Instituto en el Coloso del Parque pero esta vez su permanencia no es una posibilidad para la dirigencia, como ocurrió cuando renunció Javier Sanguinetti, años atrás. El presidente Ignacio Astore dedicará el esfuerzo a traer a Beccacece, incluso al costo de tener que hacer negocios con Cristian Bragarnik, su polémico representante. En dos oportunidades el ex entrenador de Defensa y Justicia rechazó una oferta de Newell’s. Será la tercera ocasión que los leprosos lo irán a buscar y en esta ocasión el técnico se encuentra sin contrato. Beccacece viene der ser despedido de Elche de España, club que gerencia su representante, y no tiene contrato vigente. Si Astore no logra persuadir a Beccacece para que asuma en el parque Independencia las gestiones desembocarán en la vuelta de Berti. El club no tiene interés por otros entrenadores. La semana que viene Astore definirá el sucesor de Mauricio Larriera.

Entre tanto, ayer Coria dirigió por la tarde el entrenamiento en Bella Vista con la inclusión al plantel de Ramiro Macagno y Leonel Vangioni, desplazados por Larriera. Aunque ninguno será titular el jueves. Las dudas de Coria están en la defensa y en el mediocampo. Gustavo Velázquez se fue a jugar con Paraguay la Copa América y su reemplazante no está confirmado. En el mediocampo los únicos titulares son Rodrigo Fernández y Ever Banega. Y en ataque Juan Ignacio Ramírez. Todos los demás puestos los definirá Coria en el ensayo de mañana por la tarde.