“Estamos atravesando un momento crítico. A seis meses de su asunción, el presidente Javier Milei-que se había presentado como un experto en crecimiento económico con y sin dinero- aumentó la pobreza, la indigencia y la desocupación de nuestro pueblo. No obstante, su gobierno conserva cierto apoyo social y nos plantea el desafío sobre cómo encarar esta etapa”, así comenzaba el documento que invitaba al plenario.



La bienvenida estuvo a cargo del rector Daniel Bozzani: “Nuestra universidad es una referencia en el pensamiento nacional, así que estamos más que conmovidos por esta participación y decirles que abrimos la universidad porque la universidad tracciona el pensamiento crítico y las nuevas ideas que hoy son urgentes”.

Contó con la participación de 700 académicos, artistas y comunicadores. También tomaron la palabra Luis Bruschtein, Ricardo Forster, Ví­ctor Hugo Morales, Carmen Arias, Atilio Boron, Gils Carbó, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Diego Hurtado, Araceli Bellota, entre otros.

En el marco del cierre de la jornada, el diputado nacional Máximo Kirchner se refirió a la próxima votación de la Ley Bases en el Congreso. “Nadie que se precie de ser peronista o que quiera su país, puede dejar que ese RIGI pase por el Senado”, sentenció.

Además, llamó a defender a la provincia de Buenos Aires: “Tenemos que abocarnos en serio a la defensa de la provincia de Buenos Aires, porque es el objeto de deseo, el último bastión electoral del peronismo”. Según el concejal Nicolás Vilela, “el pensamiento nacional y popular es más importante que nunca y, especialmente, en un momento donde pareciera haber cierto aire anti-intelectual o de considerar que la reflexión y la palabra pública no tienen prestigio”. En sentido, habló de la “importancia de encontrar lugares de construcción de verdades relativas, de síntesis, que permitan volver a fundar un proyecto político en la palabra, en la idea, en la doctrina y no en el número, no en el cálculo, no en la rentabilidad, ya que no es cuestión solo de volver a representar, sino también pensar e imaginar cosas que no están en la agenda pública de todos los días”.

A su turno, la cantante Liliana Herrero, advirtió que “esto es una rifa, se está vendiendo todo. ¿Hemos cometido errores? Si, y toda la política lo ha hecho. Pero nosotros tenemos la capacidad de modificar eso. De pensar un Estado colectivo y comunitario”.Por su parte, la cantautora Teresa Parodi, consideró que el peronismo es un motor que siempre está en marcha y que seguiremos escribiendo la historia. “Tenemos todo, tenemos sueños, tenemos pasión, certeza, convicciones, tenemos conductora”.

También dijo presente la Madre de Plaza de Mayo Carmen Arias, quien caracterizó al gobierno de Milei como “negacionista y entreguista”, aunque advirtió que “no podrá destruir lo que con tanto esfuerzo se ha consolidado entre todos y todas”.

El cierre estuvo a cargo del diputado nacional Máximo Kirchner. De cara al futuro, Kirchner destacó que el campo nacional y popular debe “construir de manera colectiva un proyecto que contenga a todos y todas porque no sobra nadie”. “¿Todavía se están preguntando sobre qué tenemos que hacer los próximos cuatro años? Militar, construir, alejarnos de las frases hechas. Hay que dar un debate serio”, concluyó.

Además estuvieron presente el intendente local, Julian Álvarez, Pedro Saborido, Javier Balza, Rocco Carbone, Natalí Incaminato (La Inca), Roberto Salvarezza, Delfina Rossi, Cynthia García, Artemio López, Florencia Saintout, Marina Glezer, Carlos Barragán, Liliana Mazure, Américo Cristófalo, Diega Belcol, Carlos Rozanski, Marita Soto, Araceli Bellotta, Amado Boudou, Marcelo Figueras, Valentina Castro, Daniel Rosso, Cynthia Ottaviano, entre otros.