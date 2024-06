Luego del triunfo ante Ecuador en Chicago, Lionel Scaloni anticipó que la lista definitiva de la Selección Argentina para la Copa América la brindará después del amistoso que jugará el equipo el próximo viernes ante Guatemala. De esa manera, el entrenador pretende que todos los futbolistas se mantengan motivados de cara a la última semana de preparación antes de la nómina definitiva.

"En principio, la lista la vamos a dar después del partido. No tiene mucho sentido, ya que están los chicos acá, dar el corte sin esperar a ese partido", justificó Scaloni, que tiene 29 futbolistas y debe prescindir de tres en la lista final. "La verdad que es un contratiempo para los chicos que van a quedar afuera, pero es lo que hay. Necesitamos que vengan porque hay otro partido y bueno, pueden pasar cosas y están con nosotros hasta el último día. Esa es nuestra idea", explicó el entrenador, que dejó entrever que Ángel Correa le sacaría ventaja a Valentín Carboni para meterse en la nómina.



"Está desde hace mucho con nosotros", remarcó sobre el futbolista del Atlético Madrid, que pelea un lugar con el juvenil que milita en el fútbol italiano. "No ha tenido la participación que a lo mejor él hubiera querido, pero es verdad que siempre ha estado en nuestra consideración desde el primer momento en el que asumimos. Nos puede aportar en todo el ataque, nos puede dar muchas cosas. Es una de las cosas por las que ha venido y por los últimos dos o tres meses que ha tenido que fueron muy buenos. Aprovechar su momento siempre es importante. En una competición como esta, tener un jugador así se agradece", remarcó el técnico.

En principio, la lista definitiva ya tiene 23 lugares asegurados, salvo que surja algún contratiempo físico. Las otras tres plazas las pelean Valentín Barco, Germán Pezzella, Carboni, Correa, Leonardo Balerdi y Lucas Martínez Quarta. El caso de Pezzella es muy particular, ya que es un nombre fijo para el entrenador, pero se encuentra recuperándose de una lesión. Su presencia dependerá exclusivamente de su evolución. Y a partir de su eventual ausencia, se abrirá algún cupo para alguno de los candidatos. En tanto, la citación de Barco venía atada a las molestias que arrastraba Marcos Acuña, que el domingo se mostró en gran forma en el duelo ante los ecuatorianos

En consecuencia, los tres arqueros van a ser Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani y Gerónimo Rulli. Los defensores seguros con Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. En el mediocampo hay ocho nombres casi confirmados: Guido Rodríguez, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Nicolás González. En tanto, para la delantera son fija Ángel Di María, Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

Sobre el balance del cruce ante los ecuatorianos, Scaloni se mostró satisfecho. "Me pareció un buen partido de parte nuestra y también de Ecuador. Fue muy intenso como para ser un amistoso. Sabemos muy bien lo que son los rivales sudamericanos y es un buen equipo. Creo que hicimos lo que teníamos que hacer: intentar dominar, crear situaciones", sintetizó, a la vez que valoró que no haya habido ningún lesionado. "Estos partidos siempre tienen riesgos, que pueden ser las lesiones o los contratiempos. Intentamos que no sucedan. Quedan pocos días para hacer la lista final y la haremos en base a lo que creemos que es mejor para la Selección. Siempre duele dejar chicos afuera, pero en este caso lo haremos pensando en lo que necesita el equipo", remarcó Scaloni.