Qué mala suerte la del checo Michal Sadilek. El volante venía de ser capitán de su Selección en uno de los amistosos preparatorios para la Eurocopa pero se perderá el torneo por una lesión un tanto curiosa que lo dejó en el centro de la polémica. Es que hay dos versiones sobre cómo se lastimó.

La primera información, entregada por la Federación checa, fue que el bueno de Sadilek se cayó durante un recorrido en bicicleta que formaba parte de un plan especial de entrenamiento. Pero con el correr de los días se levantaron sospechas sobre la veracidad de la versión oficial y el medio local isport.cz terminó destapando la olla.

Aparentemente, el volante salió durante la concentración junto a tres compañeros a andar en triciclo y se terminó lesionando en una bajada (necesitó de 40 puntos de sutura). Insólito.

Cuestión que la noticia terminó tomando relevancia nacional y el jefe de prensa de la Selección tuvo que salir a pedir disculpas por la desinformación inicial. Por su parte, entre los cientos de chistes, a Sadilek también le apuntaron por sus acciones. Aunque desde la Selección checa corroboraron que el jugador no incumplió con el reglamento interno ya que el chascarrillo del triciclo lo hizo durante su "tiempo libre".

El volante se perderá entonces la Eurocopa que arranca este viernes y donde los suyos comparten grupo con Portugal, Turquía y Georgia. Para colmo, este lunes sus compañeros salieron al amistoso con Macedonia del Norte a posar con una camiseta suya, aunque no quedó claro si como broma o por la severidad de la lesión.

El once checo posando con la camiseta de Sadilek este lunes. (AFP)

Eso sí, se ve que el DT del equipo, Ivan Hasek, no quedó muy contento con su (ahora ex) dirigido, quien tenía todas las fichas para ser titular. "Los deportes de adrenalina están prohibidos; los triciclos que montan niños de diez años no pertenecen a esa categoría. Pero la próxima vez también la prohibiremos", disparó el entrenador tras el triunfo 2 a 1 sobre los macedonios.