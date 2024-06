La distribución de alimentos en comedores y merenderos por parte del gobierno nacional sigue escribiendo capítulos polémicos: tras la llegada de unos 10 mil kilos de leche en polvo próxima a vencer, distribuidas a través de la Fundación Camino manejada por la esposa del diputado libertario Nicolás Mayoraz, una treintena de organizaciones sociales le enviaron una carta al arzobispo rosarino Eduardo Martin para pedirle información sobre la misma. Es que aquella entidad trabaja mancomunadamente con la ayuda eclesial. Hoy esas organizaciones barriales llegarán hasta las puertas del arzobispado para obtener respuestas. “Dirigimos la nota al Arzobispado porque con la Fundación Camino/Conin es imposible contactarse. Los sábados y domingos cuando no hay escuela los chicos no comen, no hay comedores ni merenderos", expresó ayer Marina Magnani, ex concejal peronista. Y agregó que "todas las declaraciones de los funcionarios de Capital Humano fueron contradictorias. Le pedimos información a la Iglesia sobre cuál es la verdadera cantidad de alimentos, de leche en polvo para repartir".

En esa línea dejó una serie de interrogantes preocupantes: “En publicaciones por redes se ofertaban packs de leche en polvo próxima a vencerse. Necesitamos que haya un mecanismo claro y transparente de distribución de los alimentos por parte del Estado nacional", aseguró Magnani.

"Entendemos que esta decisión discrimina a las personas que recurren en pos de asistencia alimentaria a otros espacios comunitarios e institucionales de la ciudad, algunos de los cuales representamos", aseguró la dirigente social.

"Como militantes sociales que desde hace muchos años llevamos adelante diferentes trabajos comunitarios -agregó- nos preocupa que desde el Estado se le niegue acceso a las políticas alimentarias de asistencia directa a un amplio sector de la población, haciéndoles víctimas de una discriminación político-ideológica, e incumpliendo el deber ético y legal de funcionarios públicos frente a población en riesgo alimentario".

Por eso le pidieron al arzobispo que "si habiendo hecho depositaria a la fundación Conin, de los alimentos destinados a la asistencia de población vulnerable, se proceda a establecer algún método y/o planificación en virtud de los cuales las organizaciones sociales y comunitarias que suscribimos, podamos acceder a la oportuna distribución de estos alimentos y los que en el futuro se asignen bajo este nuevo mecanismo establecido por el Estado Nacional".

Según Magnani “en un primer momento fueron muy confusas las declaraciones de los funcionarios nacionales. Recordemos que solo se aclaró en parte a partir de medidas judiciales, con las que se empezó a ver qué había pasado con la comida, pero no había claridad en el mensaje oficial. Entonces lo que hicimos el viernes es pedirle información a la iglesia sobre cuál es la verdadera cantidad de leche en polvo que se envió, y si fue solamente leche en polvo, entre otros puntos. Y lo hacemos a la iglesia entendiendo que la fundación Conin está dentro de las instituciones que orbitan en torno a la Iglesia católica. Tengamos en cuenta que la iglesia tiene una red muy amplia de asistencia, tanto educativa como asistencia alimentaria, a través de distintas fundaciones, escuelas etcétera, que tienen algún vínculo formal con la iglesia. Y la verdad es que fue imposible contactarse con esa fundación.

Entre los firmantes de la carta a Eduardo Martin figuran el Centro Comunitario Descamisados Villa Banana, la Unidad Básica Envar el Kadri de Las Flores, el Centro Comunitario La Esperanza del Norte, el Centro comunitario Vía Honda, el Centro comunitario construyendo Esperanza, el Centro juvenil Saladillo, el Centro de atención al vecino La Patria es el Otro (Empalme Graneros), el Centro de Capacitación 17 de Agosto y el Centro comunitario Corazones Contentos de La Sexta.

También los merenderos San Francisquito, barrio Triángulo y barrio Itatí, los comedores comunitarios de Nuevo Alberdi, Los Obreros, Villa Banana y comedor Las Pibas barrio Ludueña. Así como el Maciel Bochin Club, Copa de leche El Redentor, Iglesia Maranatha, Iglesia Ludueña, Iglesia Remanente Fiel, Iglesia Elim, Iglesia Ventana al cielo.

Cabe remarcar que por distintas vías la Fundación rosarina hizo saber que alrededor de cuarenta comedores habrían recibido la leche en polvo, es decir menos del diez por ciento de los sitios habilitados para ayudar en la alimentación local a quienes más lo necesitan.

La necesidad se percibió el último jueves, cuando centenares de vecinos, junto a integrantes de organizaciones sociales y encargados de comedores y merenderos, se acercaron este jueves a las tres sedes de la Fundación Camino, una de las cuales está ubicada en Polledo y Matheu, en la zona norte rosarina.