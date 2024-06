El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reiteró el reclamo al Gobierno nacional para que reintegre fondos recortados a la Provincia: "Milei tomó decisiones ilegales y por eso el reclamo por diferentes vías", afirmó.

Al encabezar un acto junto a intendentes, el mandatario provincial advirtió sobre el "absoluto despecho con el carácter federal de la Argentina y desprecio del Interior".

"No decide Milei si se queda o no con la plata de los jubilados bonaerenses", manifestó Kicillof, quien alertó sobre la medida "indebida e ilegal" de no transferir fondos de la ANSES.

En esa línea, el gobernador confirmó la presentación de un petitorio ante el Ministerio de Economía para reclamar por todos los ítems adeudados, que según el gobierno bonaerense alcanzan los 5,8 billones de pesos. "Presentamos un petitorio donde especifica puntualmente cada fondo que Milei recortó ilegalmente", explicó Kicillof y afirmó que fue "un paso más para hacer estos reclamos".