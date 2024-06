El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que después de este jueves se discutirá un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, que se espera que desembolse ese día de 800 millones de dólares. "Llevará un tiempo pero hay que acordarlo con el Fondo y eventualmente (esperemos) con ese nuevo programa llegue nueva plata", dijo. El Gobierno espera que ese dinero los ayude para cumplir su promesa de "salir del cepo" cambiario.

En el evento, organizado por los think tanks libertarios Instituto Cato y la Fundación Libertad y Progreso en Buenos Aires, el titular del Palacio de Hacienda hizo un balance de los seis meses de gestión y aseguró que no se debe temer a los "ruidos en el mercado" que hay ahora porque "esto no es lo que vieron 50 veces, esta vez la macro está ordendada".

Al igual que Milei, Caputo enumeró la "pesada herencia" que recibieron: "La situación era realmente calamitosa. La combinación de lo peor del Rodrigazo, de lo peor de la inflación de Alfonsín y Menem y de la crisis de 2001. Un déficit fiscal de 5 puntos, un déficit cuasifiscal de 10 puntos; entonces un déficit consolidado de 15 puntos que es una bestialidad".

Los intentos de Caputo de llevar tranquilidad a los mercados no son nuevos. Hace meses que intenta que el FMI gire fondos, pero sin los resultados esperados: en abril reclamó 15 mil millones de dólares para aliviar las cuentas externas y mejorar la perspectiva de salida del cepo cambiario. Desde el organismo internacional lo felicitaron por los resultados del programa económico y nada más.

Ley Bases y las legislativas 2025

En la víspera del tratamiento de la Ley Bases en el Senado, el ministro aseguró que en el caso de que no sea aprobada el Gobierno no cambiará su rumbo porque, justificó, el año próximo el presidente Javier Milei "ganará las elecciones por 60% o 75%", lo que implica que a partir de allí tendrá una fuerza legislativa para llevar adelante las reformas que pretende.

"Es muy bueno que la ley pase porque va a cambiar el país y será un potenciador de la recuperación de la situación económica. Pero si no pasa no va a alterar el hecho de que el país se va a recuperar", afirmó.

Obra Pública

Caputo también defendió que Nación ya no financie obra pública. "A las provincias les dan obra pública que es un curro", justificó.

"Están viniendo ellos a pedir que les demos las obras y (Guillermo) Francos está firmando todos los días el traspaso y así es como debe ser", sostuvo el ministro.



En esa línea, insistió que "las transferencias discrecionales van a seguir siendo cero", herramienta que habitualmente era utilizada como condicionante político.

Según contó el ministro, en la útlima semana "vinieron varios gobernadores a verme y, les pido disculpas si los mando al frente, tienen la sonrisa de oreja a oreja". Y aprovechó para atacar al mandatario bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó de "gastador serial".

Mientras Caputo hacía su disertación, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, junto a 20 intendentes bonaerenses se presentaron en el Ministerio de Economía para presentar una nota en la que reclamaban los fondos para completar obras publicas inconclusas y una deuda de $5 billones de pesos.