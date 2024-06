Cupido tenía razón. Cuando en 2018 lanzó el single No sabes mentir, el supergrupo español conformado por el trapero Pimp Flaco y los músicos de la banda Solo Astro nunca supusieron que sería no solo su hit seminal sino también la canción fundacional de un nuevo género. Inicialmente, se le denominó a su propuesta "indie pop". Pero la etiqueta era tan amplia y sencilla que les quedaba chica. Se trató de uno de los primeros llamados de atención sobre eso en lo que se convertiría el trap después de su auge. Unos años más tarde, ese experimento español de bedroom pop, tuneado con métrica sembrada en la calle, encontró eco en Sen Senra, Judeline, Alizzz y Oddliquor, al igual que en otros artistas suenan en el muzak de Carrefour.

Esta impronta consiguió traducción en Argentina a través de solistas como Persse, de lo que pueda dar fe su disco Proeza, escoltado por varios singles. El más reciente se titula Mejor así: circula desde la primera semana de junio, tiene videoclip y cuenta con el feat del trapero mendocino Padawvn. "Todavía tenía hilo para seguir tirando de ese contenido. Por eso llamé de vuelta a Cieloazul, el mismo productor del disco. Estos lanzamientos son bastante primos de Proeza", explica el ex cantante y productor de Lxs Familia, quien celebrará el primer año de la salida de su disco debut (sin su banda) este miércoles 12/6 a las 21 en La Tangente. "Cuando me contacté con otros productores, me di cuenta de que todos estábamos en la misma búsqueda."

¿En qué consiste esa búsqueda?

Empezamos a caminar por los lados de Sen Senra, Alizzz o C. Tangana, que son full refe... Estamos en una búsqueda musical entre lo que no es tan mainstream y un pop de fácil escucha.

¿Sentís que este sonido es la extremaunción de una época?

Lo noté, y lo vengo sintiendo. Los artistas que eran súper traperos, dejaron de serlo… Duko, Neo e YSY, que hizo un disco techno en Berlín. Y, de paso, está buenísimo. Esto demostró que cayó la bandera del género. Es el cambio de una era que, en mi opinión, nos dejó bastantes cosas.

¿En qué te limitaba el trap?

Yo creo que fue inevitable esa maduración. En 2018 y 2019 estábamos todos full trap, y era una re ola. La re sentimos. De hecho, lo sigo consumiendo. Pero me dejó de nacer escuchar ese hi hat y la 808. Me limitaba bastante, me empezó a cansar. Entonces decidí emprender esos caminos, y encaramos hacia nuestro costado más indie y más rock. Sin dejar lo urbano, que también nos compone.

Mientras algunos se animaron a rotular a este estilo como "canción pop urbana", Guido Caruso le puso "indie urban" a lo que hace bajo el alter ego Persse. Sin embargo, en medio de ese work in progress, y aunque parezca una paradoja por lo embrionario del sonido, las comparaciones comenzaron a estar a la orden del día. "Estoy aprendiendo a que eso no me afecte", reconoce. "Siento que estoy haciendo algo nuevo, a lo que aún no le encontré nombre. Estamos a medio camino de lo pop y de lo urbano. Quien escuche los discos que están evolucionando hacia este sonido, se dará cuenta de que esto no es parecido a Miranda! Jugamos a ser un poco conocidos para no quedarnos en nuestro nicho. Pero después, cuando entrás, no tiene nada que ver."

¿De qué manera lidiás con eso?

Que encasillen tranquilos, que ya nos vamos a encontrar en un lugar.

En su otrora trío, el artista probó con el trap, el reggaetón, el hip hop y el dembow. Lo que está latiente en sus dos álbumes: xBendecidxsx (2019) y Gira mundial (2021), a los que hay que añadir el EP Como el azúcar (2020). Aunque nunca imaginó que su incipiente carrera solista tendría este recorrido. "La vida después de Lxs Familia fue bastante distinta. Medio que arranqué de cero, lo cual no me lo esperaba", se sincera Persse, cuyo álbum se encuentra conformado por ocho canciones, en 20 minutos sin desperdicio. "Pensé que iba a ser una continuación, pero terminó siendo un renacer. Creo que era por ahí. Si bien Lxs Familia siempre vamos a estar juntos, porque literalmente somos familia, era el momento de hacer algo distinto. Y sucedió eso."



Lo nuevos singles que sacaste apuntan hacia el pop sin careta...

Sigo en la búsqueda. Los dos últimos temas exploran todavía más en el formato canción. No es que me puse a hacer RKT.

¿Cómo te llevás con las expectativas en estos tiempos tan expeditivos?

Tras un laburo que tuve que hacer, hoy sigo lo que propone la industria. Son las reglas que hay. Si bien antes las queríamos cambiar, es luchar contra un enemigo enorme. Nos ponemos la camiseta, y salimos a jugar con nuestras armas y herramientas.

¿Cuál es tu idea? ¿Pasarla bien o dejar legado?

Desde ya, quiero jugar en las Grandes Ligas. Lo que no quita que desee también divertirme y mostrarles esto a mis hijos. Podés hacer todo eso junto, si querés. Si te fijás objetivos, siempre llegás. Nadie me regaló nada. No es que hoy lleno Obras, pero alcancé ciertos lugares que nos los ganamos con todo el equipo.

Si antes todo era urbano, ahora todo es pop. ¿No genera más confusión?

Es cierto que es un momento confuso. Como bien decís: hoy todo es pop, cuando antes sólo se hablaba de trap. Pero hay un nuevo movimiento que hasta hace poco no sabías cómo llamarlo. Eso que pasaba con la música urbana, que metía en un mismo saco el reggaetón, el trap o el hip hop, está sucediendo con el pop. No sabés si es canción, si es indie o si es tal cosa. Y quizás dentro de tres años estemos embanderados en otra cosa.





Encontrá más notas del NO acá, o suscribite acá abajo ↓ para recibir gratis en tu email todos los artículos, la agenda de shows, música nueva y nuestros recomendados.