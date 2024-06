Carlos Melconian, referente económico del macrismo, refutó el relato optimista del gobierno sobre la recuperación de la actividad. "Es mentira que lo peor ya pasó", dijo en una entrevista televisiva. El ex economista de campaña de la actual ministra de Seguridad Patricia Bullrich, cuestionó que no se hayan podido eliminar los controles cambiarios y al comercio exterior. "No se levantó el cepo ni hay política cambiaria abierta para abrir el comercio", enfatizó.

"Es excitante e interesante escuchar que el ajuste lo pagan los ñoquis, pero si decís pero no hacés las cosas, después hay un ´efecto desilusión´", afirmó. "El gobierno debe decir mi objetivo es la inflación, sin exageraciones de (supuestos) ´sobrecumplimientos´", advirtió.Y apuntó que "se creó ansiedad tributaria, cambiaria e impositiva de que lo peor ya pasó... ¡y es mentira!". "Hubo aumentos de luz, gas y colectivos y el subsidio (sigue siendo) el 1,5 del PBI, igual que en el mejor momento de Macri en el 2018", enfatizó.