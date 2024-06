“Las dificultades son las que tenemos todos en el día a día para laburar. Tenés el tema de los costos, resulta muy difícil bancar todo. En este caso estamos trabajando para la cultura del municipio, pero si tenés que hacerlo de manera independiente a lo que están los insumos y la pintura se vuelve muy complejo”, explica Martín Penedo, muralista que lleva adelante un proyecto de embellecimiento urbano que comprende las 12 localidades de Almirante Brown, al sur del conurbano. En diálogo con Buenos Aires/12, cuenta las dificultades que atraviesan los artistas para seguir ligados al arte en tiempos de motosierra social y cómo se apoyan en el sentido de pertenencia con los vecinos en cada obra que realizan.

A mediados del 2018, Penedo ingresó al Programa de Embellecimiento Urbano que organiza el Municipio de Almirante Brown a través del Instituto de las Culturas local desde hace varios años. A partir de ese momento, el grupo de trabajo fue cambiando hasta que “Tin rocktambulo”, como se hace llamar Penedo artísticamente, llegó a coordinar junto a su colega Heber Martínez a todo el equipo integrado por muralistas y licenciados de arte de universidades nacionales.

Hoy, Tin ya lleva pintados cerca de 600 murales en todo el territorio browniano y cuenta que además de que es “un orgullo trabajar con un grupo así”, vivir de lo que a uno le gusta y generar un impacto positivo en la gente es “el motor de todo artista”.

“El municipio nos da la posibilidad de hacerlo y también la mayoría trabajamos de manera particular, como podemos, haciendo cuadros y dando clases. Entonces, buscamos que la obra quede la vista de todos y embellecer el lugar. Ese es el principal motivo que nos mueve y la motivación de trabajar en conjunto en el embellecimiento urbano”, asegura el artista.

Recientemente, Tin y Heber presentaron en la localidad de Longchamps tres murales en homenaje a “Las Bicis y la Cultura Popular de los años 80”, como símbolo de la democracia y con el trasfondo de una conexión netamente social en tiempos de motosierra y ajuste. El sentido de la obra de arte es que la bicicleta representa no solo al transporte sino también al acceso de un medio popular para la recreación.

Los tres murales fueron retratados sobre la calle Chiesa al 912 de esta localidad y todos corresponden a personajes de los 80s. El primer mural destaca la figura del cantante Charly García. La obra bautizada como “Bicicleta, Serú Giran” muestra a una de las figuras fundacionales del rock nacional. En la segunda obra se representa a E.T Queen “Bicycle Race”, en homenaje a una de las películas más populares de Steven Spielberg, y la tercera ilustra a Stranger Things, la exitosa serie de suspenso que recrea la década de los ochenta.

El objetivo era llegar a la gente con un mensaje y una temática que fuera fácil de recordar y a la vez le diera un impulso a la obra de arte en un contexto de desvalorización de la cultura en general. “Heber me trajo la idea de los de Stranger Things, que suelen andar en bicicleta, y aparte tenía que ver con la estética de los ochenta. Entonces empezamos a hacer convivir estas tres partes de mural en uno mismo, donde un fondo colorido es el que los une”, detalló el artista bonaerense.

Optimizar recursos y el apoyo del municipio

“Tenemos que aguantar”, dice Penedo, haciendo referencia al abandono que sufrió el mundo del arte y la cultura por parte de la política de recorte y ajuste del gobierno nacional. A su vez, los artistas deben reinventarse y comenzar a abarcar todas las facetas artísticas para tener más trabajo.

“No es fácil vivir del arte, para nada, pero tenemos distintas herramientas para de algún lado sacar rédito para mantenernos mientras transitamos esta situación. Haremos cosas más chicas, trataremos de optimizar los costos, y mantener los valores de los trabajos individuales en precios razonables. Pintamos toda la misma zona así no tenemos que depender de que el flete que nos lleve nos traiga las cosas”, añade.

En este contexto, el vecino prioriza cubrir sus necesidades básicas antes que invertir en una obra. “En esta situación de motosierra, el vecino no tiene plata para gastar en eso. Si la situación va a mejorar a largo plazo, no lo sé, no soy muy optimista porque no veo que todos estos ajustes estén siendo planeados para una mejora para todos”, advirtió Penedo.

Grafiti homenaje a René Favaloro en la localidad de Mármol.

Sin embargo, el artista bonaerense destaca que la ayuda de los municipios es un factor fundamental para seguir empoderando al arte pese a todas las dificultades que se presentan. “El municipio apoya al arte desde los murales, los talleres culturales y artísticos que dan gratis para los vecinos, las diplomaturas en artes que hay. En este momento donde se está recortando todo y quieren hacer parecer que no es tan importante la cultura, apoyar desde ese lado es muy importante”, completó.

El sentido de pertenencia

Penedo sostiene que con cada mural que realizan generan un vínculo especial con los vecinos de la cuadra y la zona, cuya conexión produce un sentido de pertenencia del barrio hacia la obra de arte.

“Estamos abordando desde hace un tiempo una cultura más abarcativa, una cultura popular. Son murales que tocan a personas con diferentes gustos, desde animé hasta historietas, pasando a algo más antiguo como esto de los 80 u otros que hemos como Esperando la Carrosa o Los Simuladores. Tratando de llegar a más gente, para que más vecinos se sientan identificados”, sostiene.

Esa identificación crea un vínculo con las obras, y lleva a que sean cuidadas. “Nos piden que pintemos porque les mejora todo el barrio”, destaca y agrega con proyección a futuro: “Queremos llenar de murales el municipio, para que vos desde donde entres ya sientas que estás en este distrito porque esos murales te están dando la bienvenida como símbolos identitarios del lugar, distintos a los de otra ciudad”, concluyó.

Con mucha historia

Al cumplirse 57 años de la colocación del primer bypass coronario, los artistas Tin y Eki restauraron un mural en homenaje a René Favaloro en la localidad de Mármol en Almirante Brown. La iniciativa fue llevada adelante a través del Instituto Municipal de las Culturas. La obra está ubicada en Bartolome Mitre y Jacinto Calvo, a pocos metros de la estación ferroviaria de José Mármol. Había sido vandalizada y fue puesta en valor gracias al trabajo de los artistas.

“Seguimos con la creación y puesta en valor de estos hermosos murales en distintas partes de Brown para llenar de color y magia nuestros rincones. Esta vez, con un homenaje al querido doctor René Favaloro, cuya obra sanitaria llena de amor los corazones del pueblo argentino”, destacó sobre el trabajo el intendente de la localidad, Mariano Cascallares.