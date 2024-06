"La desigualdad que vivimos en nuestra sociedad es como un péndulo que durante muchos muchos años estuvo suspendido de un lado, sostenido por la fuerza patriarcal. Gracias a la búsqueda de la igualdad, el péndulo ahora va en dirección al punto medio, al equilibrio”. Esto escribió Thelma Fardin en su autobiografía El arte de no callarse, publicada en mayo de 2019. Unos meses antes, en diciembre de 2018, había hecho pública su denuncia contra Juan Darthés por un abuso ocurrido mientras ella era una adolescente de 16 años. Tendrían que pasar seis años desde aquella denuncia para que Darthés fuera condenado por abuso sexual agravado.

El fallo --que está a cargo de la justicia de Brasil porque el actor huyó a ese país tras la denuncia y porque es ciudadano brasileño-- tuvo un gran impacto a nivel nacional e internacional. De hecho, diversos medios como The New York Times, Folha do Sao Paulo, El País de Madrid o Corriere della Sera se han referido a esta denuncia como “el MeToo argentino” y han seguido sus diversas instancias.

Obviamente, el impacto local de la noticia fue inmenso, recibido por los feminismos como una victoria, en especial en esta época donde el gobierno nacional cercena los derechos de mujeres y disidencias. “Desde el colectivo Ni Una Menos saludamos este fallo, en un momento de retroceso general de los derechos de las mujeres y lgbtiq+ en nuestro país y donde se intenta instalar un clima de impunidad absoluta”, indicaron en esta sintonía desde la organización que significó el inicio de una nueva ola feminista en 2015.

También se manifestó desde una mirada similar la Asociación Argentina de Actores y Actrices: “La decisión de nuestra compañera de denunciar el delito y la labor de quienes debían investigar y sancionar muestran que la violencia contra las mujeres, históricamente invisibilizada, ha dejado de ser un problema privado para pasar a ser una cuestión de Estado”, indicaron. Y agregaron: “Este fallo nos enfrenta con los inaceptables retrocesos que en materia de políticas de género viene llevando a cabo nuestro gobierno, cuyo titular se ha expresado contra las mujeres y colectivos LGBTBIQ+, promoviendo la derogación de todas las medidas implementadas para garantizar la igualdad real y el reconocimiento de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad, legitimando los discursos de odio y negando la discriminación y la violencia contra las mujeres”.

Carla Junqueira, abogada de la actriz, aseguró que “Thelma estaba muy emocionada, muy aliviada con una sensación de reparación porque finalmente lo condenaron y lo encontraron culpable”. De hecho, eso es lo que se vio en la conferencia de prensa del lunes por la tarde que Fardin brindó junto a Amnistía Internacional.

Junqueira explicó en diversos medios radiales la progresión judicial de los hechos. “Hace un año tuvimos un fallo de primera instancia de un juez que no conocía el caso y falló por la disolución. Nosotros apelamos y logramos revertir el fallo y tuvimos la decisión de condena por seis años”, aclaró.

Sobre las instancias de apelación que tiene Darthés frente a este fallo, la abogada dijo: “Tiene dos instancias de apelación el acusado. La primera es un recurso frente al mismo tribunal, por el cual se amplía el juramento a cinco jueces. Si en esa instancia la sentencia queda firme, ellos pueden apelar a la Corte Suprema del país. Ahí se van agotando argumentos posibles porque son argumentos más del derecho que del hecho”.

Consultada por el momento en el que se conocerá la sentencia definitiva, Junqueira explicó: “La instancia definitiva es cuando queda firme la sentencia. Ahora tienen 10 días para realizar la primera apelación y luego depende de la agenda del tribunal, pueden llegar a ser uno o dos meses hasta, pero no tiene un plazo fijo para expedirse. También, aclaró una diferencia semántica: "La justicia brasileña encontró a Darthés culpable de violación o estupro. Estupro en Argentina sería violación con acceso carnal”.

La titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), Mariela Labozzetta, indicó a través de la red X: "Es muy importante el sentido de la sentencia, porque da cuenta de que los hechos de violencia sexual suelen ocurrir fuera de la vista de terceras personas, mas alla de la victima. Eso no puede implicar la imposibilidad de aplicar una pena". La funcionaria también resaltó "el valor probatorio que tiene la coherencia entre el testimonio de Thelma y los otros testigos". "Esto es importante para desechar el preconcepto de que la única prueba puede ser otro testigo ocular", adujo. "La víctima puede no denunciar inmediatamente desde los hechos y eso no puede considerarse como un argumento contra su credibilidad", agregó al momento de enumerar los varios precedentes que sienta esta causa.

Noemí Frenkel integra el colectivo Actrices Argentinas y estuvo cerca de Thelma desde la denuncia de 2018. "Este fallo demuestra que se puede revertir la impunidad pero también da cuenta de las complejas formas de violencia simbólica y revictimización que padecen mujeres, infancias y adolescencias en su búsqueda de justicia", le comentó a Página 12.

Frenkel evocó la trama férrea de afectividades y compañía que se tejió en torno a Fardin cuando decidió radicar la denuncia en la justicia de Nicaragua, donde ocurrieron los hechos. "Era importante que no se filtrase que íbamos a dar una conferencia de prensa en el Multiteatro y hasta último momento, el equipo jurídico de ese momento estuvo evaluando si era pertinente o no dar el nombre de Darthés en función de todas las represalias judiciales y de las otras que podían venir y que, de hecho, vinieron", agregó. También mencionó que Darthés ya había recibido denuncias y acusaciones por parte de las actrices Calu Rivero, Natalia Juncos y Anita Co por hechos ocurridos desde fines de los años noventa.

"Es ejemplar el acontecimiento de la condena de Darthés por varias razones. Pero encima de todo es admirable la conducta de Thelma: su persistencia, su entereza, su resistencia. Thelma es ejemplar para miles de mujeres que deben emularla. No callar nunca, como dice la propia Thelma es la consigna, fórmula principal para honrar la vida", le comentó la investigadora Dora Barrancos a este medio. En sus palabras se sintetiza la búsqueda de equidad que Fardin mencionó al comienzo de su libro y a lo largo de su pedido de justicia.

Informe: Ivana Romero y Lucía Bernstein Alfonsín