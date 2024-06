Margarita Castillo, de tenía 74 años edad, falleció el 29 de mayo último tras haber sido atropellada por el conductor de una camioneta en el predio del basural de Rosario de Lerma. Su familia organizó una marcha el viernes último para reclamar justicia.

"Mi madre fue atropellada por una camioneta 4 por 4 que la pasó por encima. Lastimándole los órganos, el hígado, pulmones, riñones", afirmó Fernando Domínguez, hijo de Margarita.

El siniestro vial fue el 21 de mayo, alrededor de las 11 de la mañana. Su madre "estuvo una semana y un día en terapia intensiva", dijo Domínguez. "El que la chocó se llama Ariel Gustavo Aramayo, es policía retirado. Él trabaja en una fiambrería, fue a tirar los desperdicios de esa fiambrería", añadió.

Domínguez se mostró disconforme con el hecho de que este hombre se encuentre en libertad. Consideró también que en la comisaría local se pusieron "a favor del policía", relató que un periodista le contó que le dijeron que "la señora era sorda y no escuchó cuando arrancó la camioneta", condición que el hijo desmiente, ya que su madre no tenía esa discapacidad.

Aquel día del siniestro vial, "me vienen a buscar a mi casa, me llevan en camioneta", contó el hijo. Dijo que al llegar ya "estaba la policía en el lugar", que era "todo desprolijo, no estaban cuidando la escena. Los que estaban asistiendo a mi mamá, era la gente del basural que va a buscar cartones".

Agregó que una policía le dijo que ya habían llamado a la ambulancia, "pero demoró en llegar, calculo una hora". Hasta ese momento su madre estaba consciente:"Me dice 'él tenía un montón de espacio para maniobrar y salir, vino y me chocó'", relató el hijo. Describió que el lugar donde su madre fue atropellada es un descampado, un sector donde no había basura, y el conductor tenía espacio para pasar, "ella estaba en el medio".

Margarita fue asistida primero en la guardia del Hospital de Rosario de Lerma; después, alrededor de las 13.30, la trasladaron al Hospital San Bernardo en la ciudad de Salta, a 45 minutos de distancia. Tras varias horas en la guardia, la mujer fue sometida a una cirugía pasadas las 3.30 de la madrugada.

El hijo cuestionó que cuando se hizo el traslado de su madre "no la llevaron en código rojo" y la ambulancia "iba despacio". Contó que él no pudo ir con ella porque en la misma unidad llevaron a otro paciente que iba con acompañante y no había más espacio. Consideró que hubo muchas demoras en la atención médica.

Margarita empezó yendo al basural a juntar leña, porque al costado hay monte, cerca del río. "Después, como vio que tiraban cajones de verduras, ella empezó a juntar, traía para meter al horno, hacía bollo al horno. Traía para las gallinas las verduras que tiraban los de las verdulerías y pan para sus animalitos, para los perros. También tiraban tarimas, y las hacía traer con un flete", relató su hijo. "Era una mujer muy activa, andaba en bicicleta. Crió hijos, nietos, bisnietos", contó.

"Los que lo conocen al tipo dicen que siempre anda tomado, manejando a lo loco. Yo fui a ver a los testigos, ellos dicen que él salió así fuerte. No saben si no la vio. Escucharon los gritos y ayudaron a sacarla (...). Ellos tienen miedo de declarar y de contar", sostuvo Domínguez. Según indicó, cuando preguntó por la causa en la policía le dijeron que al conductor le hicieron una prueba de alcoholemia con "pipeta" y dio negativo.

El viernes último familiares de la mujer realizaron una marcha pacífica. "Solamente para poner en conocimiento a Rosario de Lerma, que sepan quien es la persona que causó esto y está libre. Nos dirigimos desde la plaza central a la fiscalía, a las 10.30. Nos atendió el mismo sumariante. No nos atendió el fiscal. Él nos dijo que el caso pasó a la Ciudad Judicial en Salta, a la sección de graves atentados contra las personas y que vayamos a ver ahí", contó.

"El 25 de abril mi madre cumplió 74 años, estaba sonriente, llena de vida", recordó el hijo, al cierre de la entrevista.

El Ministerio Público Fiscal confirmó que el caso inicialmente fue tramitado por la fiscalía de Rosario de Lerma, que imputó al conductor, "pero como falleció la mujer, la fiscalía remitió las actuaciones al GAP (Unidad de Graves Atentados), desde donde están trabajando".