El diputado provincial Carlos Del Frade pidió "inmediatas explicaciones" al juez federal Marcelo Bailaque que en las últimas horas quedó envuelto en un grave escándalo, al conocerse que había contratado en su juzgado al hijo de un contador del capo narco Esteban Lindor Alvarado, condenado a perpetua y preso en la cárcel de Ezeiza. Bailaque procesó a Alvarado por lavado de activos y le trabó un embargo de 100 millones de pesos, pero el mismo juez había desoído años atrás un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le pedía intervenir los teléfonos del delincuente que en esos momentos estaba en libertad. Por este hecho, Bailaque es investigado por el Consejo de la Magistratura. Del Frade presentó en la Cámara baja un expediente para que el cuerpo acompañe su pedido.

“Acabamos de ingresar un proyecto de declaración de repudio y exigencia de una explicación de parte de la justicia federal rosarina en torno a las relaciones que mantiene desde hace años del juez federal Marcelo Bailaque con los contadores Gabriel Mizzau y Sebastián Mizzau, profesionales que también prestaron servicios para el asesino, narcotraficante y lavador de activos, Esteban Lindor Alvarado, cabeza visible de una de las mayores bandas narco policiales que actúan en el territorio desde hace quince años”, puntualizó Del Frade

Para el legislador del Frente Amplio por la Soberanía: “Este cuerpo no puede permanecer indiferente ante semejante comprobación porque reactualiza la imprescindible necesidad de conocer cómo fue posible que la justicia federal rosarina no actuara sobre alguien al que se lo había señalado como uno de los principales promotores de un negocio criminal, como bien quedó demostrado en las audiencias del juicio celebrado en los tribunales provinciales rosarinos”

“Es fundamental una postura pública de la justicia federal rosarina sobre este tema, la única forma de construir credibilidad y afianzar el compromiso con la democracia en la vida cotidiana de todo el pueblo de la provincial”, completó Del Frade.

El legislador provincial ya había criticado duramente a Bailaque, antes que se supiera de su relación con el hijo de uno de los contadores del jefe narco, cuando los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura a partir de que no permitiera las intervenciones solicitadas por el investigador de la PSA Maximiliano Lencina.

En ese momento, en un acto en la facultad de Derecho de Rosario, donde también habían estado presentes miembros de la Corte Suprema nacional; Bailaque fue abordado por la prense y consultado por las denuncias en su contra. "No sé, no leo los diarios", fue la respuesta evasiva del magistrado federal.

“Lo que dijo Bailaque era para detenerlo directamente. Me dio asco. En el juicio contra Alvarado lo llamaron al secretario del juez, y le plantearon los 14 informes presentados por Lencina durante tres años, donde planteaba que el acusado manejaba desde 2010 las armas y el dinero, y respondió que no tomaron la causa porque investigaban el lavado de dinero”, contó Del Frade. Y añadió: “Pero el lavado de dinero es un segundo delito. Ese dinero sucio es el delito uno que debía ser investigado y ese delito era el narcotráfico. Bailaque no quiso investigar”, afirmó.