Jaminton Campaz recuperó su mejor protagónico en el equipo, Central se mostró con ambiciones en los 90 minutos y generó ocasiones para marcar más de un gol. Pero se debió conformar con el empate porque a pesar de controlar y dominar al rival en el complemento falló siempre en el último pase. El punto sumado generó desilusión porque el canaya jugó para mucho más en el Malvinas Argentinas. La recuperación mostrada en el juego colectivo y algunas individualidades es lo mejor que se trajo Miguel Russo de Mendoza.

Central jugó en ataque como hacía muchos partidos no se le veía, con Campaz rompiendo la marca con facilidad por izquierda y Lovera generando acciones por derecha. El equipo encontró espacios en sus jugadores por los costados y no necesitó de un pasador para abrir a la defensa de Godoy Cruz. En los primeros 25 minutos el canaya estuvo cómodo y Campaz imparable. Y de los pies del colombiano nació la diferencia. La jugada la inició Lovera por derecha, la pelota cruzó toda el área, la tomó Campaz y con un pase para sí mismo se descido de la marca y Copetti apareció en el área chica para meter el pie y desviar la pelota al segundo palo.

Ortiz e Ibarra en el mediocampo lograron contener los avances del rival, aunque en general la pelota estuvo en el local. Godoy Cruz llegó muy poco al área de Broun porque no tenía construcción de juego entre volantes y delanteros. Un remate de Barrea sobre el área grande que controló Broun y otro que se fue alto fue todo lo que hizo el equipo mendocino.

Por una torpeza de Copetti, al levantar la mano en un centro y tocar la pelota, Godoy Cruz llegó al empate. El penal ejecutó Ulariaga fuete y al medio y el local se fue al descando con un empate impensando por su rendimiento.

En el segundo tiempo Godoy Cruz encontró contragolpes que llevaron peligro al arco de Broun. Poggi lo tuvo en corrida por derecha con disparo desviado y Fernández falló en el pase al pisar el área. Central perdió algunas pelotas en el mediocampo como no le había pasado en la primera parte. Pero en ataque no perdió fuerza el canaya. Campaz, con sus desbordes, generó jugadas peligrosas que fueron resueltas por Petroli, incluso un remate de Módica sobre el área chica al recibir el rebote.Campaz no paró de gravitar con sus intervenciones pero el gol no llegó. Incluso Ruben se pasó en un centro y no llegó a empujar la pelota sobre la línea y el propio Campaz, en corrida directa al arco, remató desviado.

Ruben cabece+ó la última y no pudo concretar

Central no paró nunca de buscar el triunfo y no ganó porque en la última pelota Ruben cabeceó apenas alto. El resultado fue una decepción pero la actuación del equipo entregó buenas señales de recuperación.

1 Godoy Cruz

Petroli

Arce

Barrios

Rasmussen

Pereyra

Leyes

Barrea

Poggi

Fernández

Cejas

Ulariaga

DT: Daniel Oldrá

1 Central

Broun

Martínez

Mallo

Quintana

Rodríguez

Lovera

Ibarra

Ortiz

Campaz

Módica

Copetti

DT: Miguel Russo

Goles: 19m Copetti (C) y 45m Ulariaga (GC) de penal.

Cambios: ST: Desde el inicio Luciano y Altamira por Pereyra y Cejas (GC), 19m Giaccone y Ruben por Lovera y Módica (C), 21m Coronel por Martínez (C), 30 Guillen y Badaloni por Arce y Leyes (GC), 40m Eseiza por Barrea (GC), 41m Komar por Mallo (C).

Cancha: Malvinas Argentinas de Mendoza (sin público)

Arbitro: Ariel Penel