Un juez del Tribunal Superior Electoral (TSE) anuló una de las tres condenas que pesan sobre el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien, pese al fallo, continúa inhabilitado políticamente. El magistrado Raul Araújo decidió anular la condena que el líder ultraderechista recibió, en el ámbito de la justicia electoral, por hacer un uso indebido de las conmemoraciones del Día de la Independencia de Brasil el 7 de septiembre de 2022.

Sin cargos públicos hasta 2030

La estatal Agencia Brasil remarcó que Bolsonaro sigue inhabilitado hasta 2030 en función de otras dos condenas dictadas en su contra por el Tribunal Superior Electoral. De acuerdo con ese medio, Araújo observó que Bolsonaro fue condenado de forma anticipada por el juez Benedito Gonçalves, que usó otra de las causas contra el exmandatario analizada por el pleno del TSE para justificar la nueva sentencia.

Según Araújo esa forma de impartir justicia, con base en hechos ya esclarecidos en acciones conexas, no fue "correcta", ya que "afronta la amplia defensa" una vez que "no se ha dado la oportunidad de defenderse a los investigados". Bolsonaro, que gobernó Brasil entre 2019 y 2022, año en el que perdió la reelección frente a Luiz Inácio Lula da Silva, fue condenado el año pasado en el TSE en otros dos procesos similares.

La primera condena es del 30 de junio de 2023, cuando el pleno del tribunal electoral, por cinco votos contra dos, lo condenó a ocho años de inhabilitación política por "abusos de poder" durante la campaña de 2022, en la que emprendió una cruzada contra la legitimidad del proceso electoral. En octubre pasado, Bolsonaro y quien fuera su candidato a vicepresidente y ministro durante su gobierno, el general de la reserva Walter Braga Netto, fueron sentenciados de nuevo a ocho años de inhabilitación por el pleno del TSE por el uso electoral del Día de la Independencia de 2022.

Poco después de ese juicio el juez Benedito Gonçalves, de forma individual, volvió a condenar a ambos en otro proceso por el mismo episodio, pero que tramita de forma separada. Esta última condena fue recurrida por la defensa de Bolsonaro, que obtuvo la anulación de la misma la semana pasada gracias al dictamen favorable de Raul Araújo.

Con distintos dictámenes alineados al bolsonarismo, Araújo fue quien prohibió en 2022 las manifestaciones políticas en el festival musical Lollapalooza. En esa ocasión, artistas como Pabllo Vittar hicieron comentarios positivos sobre Lula, algo que para el juez constituía una propaganda electoral. Días después el Partido Liberal de Bolsonaro retiró la denuncia y Araújo revocó su decisión, según el portal de noticias O Globo.



Una nueva joya que puede complicar

Bolsonaro, que se declara víctima de una "persecución judicial", tiene abiertas varias causas más por su supuesta implicación en un intento de golpe de Estado para impedir la toma de posesión de Lula tras las elecciones de 2022, por la falsificación de certificados de vacunación de covid-19, y por apropiación indebida de joyas y otros lujosos regalos oficiales que debieron ir a parar al acervo público.

Presicamente este lunes la policía de Brasil identificó una nueva joya desviada durante el gobierno de Bolsonaro que emisarios del expresidente supuestamente intentaron vender en Estados Unidos de forma irregular. El hallazgo puede complicar la situación jurídica del líder ultraderechista, quien es investigado por apropiarse de manera ilegal de regalos de alto valor que recibió en el exterior durante su mandato y que debían haberse incorporado al acervo del Estado al dejar el poder.

El director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, dijo en un encuentro con periodistas que identificaron esa nueva joya a raíz de una serie de diligencias realizadas en territorio estadounidense con el apoyo de agentes del FBI. "Este descubrimiento refuerza la investigación en curso desde la incautación en el aeropuerto" de Guarulhos, en San Pablo, de un conjunto millonario de joyas que Arabia Saudita le regaló a Bolsonaro y a su esposa, Michelle, y que una comitiva de su gobierno intentó introducir en Brasil de forma ilegal en 2021.

Las autoridades investigan si Bolsonaro cometió un delito de malversación. Sospechan que el exmandatario se quedó con varios de esos obsequios de lujo y que, a través de intermediarios, vendió parte de los mismos en Estados Unidos, aunque más tarde algunos de sus colaboradores los recompraron cuando el Estado brasileño exigió su devolución. El líder ultraderechista estuvo en Florida, EE.UU., durante los primeros tres meses de 2023, en un viaje que inició dos días antes de terminar su mandato con la clara intención de no entregarle el poder a Lula, cuya victoria en las presidenciales de 2022 nunca reconoció.

El presidente brasileño instó este martes a los jóvenes a no renegar de la política y los invitó a presentarse en el futuro a algún cargo electivo si no están conformes con sus representantes. "Nunca, nunca, por el amor de Dios, nunca digan que todos los políticos son unos ladrones o que no les gusta la política", afirmó Lula en la ceremonia de premiación de la 18ª Olimpiada Brasileña de Matemáticas de las escuelas públicas del país, en Río de Janeiro. El mandatario rechazó de forma vehemente "la negación de la política" que se predica fundamentalmente en las redes sociales.