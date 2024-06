La senadora Lucila Crexell fue denunciada por el delito de "cohecho", tras que se conociera que aceptó un cargo como representante argentina en la Unesco en la previa a la votación de la Ley Bases en el Senado, ley que votará a favor. El cambio de Crexell hacia el oficialismo es todavía más llamativo si se tiene en cuenta que la senadora había votado en contra del MegaDNU. No obstante, no es la primera vez en su trayectoria política que Crexell cambia de pieles. Descendiente de las familias fundadoras del Movimiento Popular Neuquino, lo abandonó para cobijarse en Juntos por el Cambio, al cual también abandonó cuando el sol brillaba en otra vereda. Su paso por la Embajada de la Unesco será uno más en una carrera donde no teme saltar de un espacio al otro, según convenga.