La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que en las próximas 15 semanas, hasta su toma de posesión el 1 de octubre, iniciará una "gira de agradecimiento" para "reafirmar" los compromisos que hizo con la ciudadanía durante su campaña por los 31 estados y la capital del país.



Sheinbaum precisó que esta "gira territorio" sería por separado a la que planea hacer con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que comenzará este fin de semana en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Durango, norte del país.



"Además de la gira con el presidente, vamos a estar yendo por lo menos un día a la semana, por lo menos, de gira", puntualizó la representante del partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).



La futura sucesora de López Obrador señaló que esta "gira de agradecimiento, originalmente la tenía planteada hacer los últimos días antes de entrar al Gobierno". "Pero pienso que es importante que empiece a salir y que empiece a hablar con gobernadores y gobernadoras de sus proyectos, a reafirmar los compromisos que hice con la ciudadanía", indicó.



Sheinbaum mencionó que en el estado de Yucatán buscará al candidato electo Joaquín Díaz Mena para retomar el proyecto 'Renacimiento Maya', que le planteó durante la campaña, y ver cómo lo va a apoyar desde el Gobierno federal.



No obstante, no informó dónde comenzaría dicha gira ni cuál será la agenda porque ello dependerá en gran medida de la invitación que el presidente le haga para acompañarlo en sus viajes. "Si él no tiene otras cosas en fin de semana, pues ya iremos nosotros el fin de semana y si no, pues iremos entre semana. Son alrededor de 15 semanas de aquí al 1 de octubre", explicó Sheinbaum.



Por otro lado, la oficialista que ganó con casi el 60% de los votos en las elecciones del 2 de junio, indicó que aún está definiendo con el equipo del presidente la agenda para este fin de semana en el que planean viajar a Durango, Tamaulipas y Coahuila. "Estoy muy emocionada con este fin de semana que vamos a ir a revisar acciones, programas y obras que se están desarrollando, a las cuales le vamos a dar continuidad", agregó.