La aprobación del swap de monedas con China, que salvo al gobierno de entrar en una situación aún más compleja que la actual, es un episodio que no parece haber terminado con la autorización del gigante asiático. En las últimas horas, se conoció que el presidente Javier Milei tiene en estudio la posibilidad de visitar la República Popular China y concretar un encuentro bilateral con su par chino Xi Jinping. Tras la renovación del swap de 5 mil millones de dólares con libre disponibilidad, crecen los rumores de que el libertario viaje durante la primera semana de julio. No sólo eso, sino que el encuentro sería en una fecha curiosa pero nada casual: el día que se maneja sería el 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, país con el que Milei se alió estratégicamente y que sigue sin prestarle dinero a través del Fondo Monetario (FMI).

Si bien el vocero presidencial, Manuel Adorni, planteó que la visita aún no está confirmada, dejó abierta la posibilidad al plantear que “no quita que ocurra”. "No hay nada, absolutamente nada confirmado. No solo de fecha, no está confirmada esa (reunión) bilateral. Lo que no quita que ocurra", planteó el funcionario durante la habitual conferencia de prensa.

Lo cierto es que el potencial viaje llegan luego de que el mandatario pronunciara fuertes críticas contra su par del gigante asiático al que tildó de “comunista” en el pasado. En plena campaña electoral, el libertario habló sobre la gestión que encabeza Xi y sentenció: “Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”.

Gestiones y swap

Desde el 10 de diciembre, el Gobierno trabaja en la compleja tarea de retomar y profundizar los lazos entre las naciones. Para eso, el flamante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, visitó en las últimas horas al Embajador chino en el país, Wang Wei.

En ese contexto, el Banco Central confirmó el miércoles, mediante un comunicado, que renovó junto al Banco Central de la República Popular de China (PBOC) la totalidad del tramo activado del swap por RMB 35 mil millones (equivalente a USD 5 mil millones) entre ambas instituciones por un plazo de 12 meses. También, la autoridad monetaria informó que el objetivo es que el BCRA reduzca gradualmente el monto activado del swap durante los siguientes 12 meses y se desactive este tramo completamente a mediados de 2026.