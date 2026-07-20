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Brasil

La iniciativa antiderechos es de un diputado bolsonarista

Protestas en Brasil contra un proyecto que equipara el aborto con un homicidio

Cientos de mujeres brasileñas salieron a las calles de São Paulo y Río de Janeiro para protestar contra un polémico proyecto de ley que pretende equiparar penalmente el aborto a partir de la

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