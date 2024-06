El titular del Movimiento Social del Deporte, Víctor Lupo, propone crear una "confederación de prevención de las adicciones" en el norte del país. Busca concientizar sobre las adicciones al juego en plataformas virtuales, “el nuevo flagelo” de estos tiempos que perjudica a niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Lupo, que fue subsecretario de Deportes de la Nación entre 1989 y 1992, señaló la importancia de que se implementen políticas públicas que incentiven el deporte, el arte y la educación, para contrarrestar esta problemática.

Lupo es además un reconocido dirigente del deporte, ahora se encuentra viviendo en Tucumán, su provincia natal, a la que retornó luego de medio siglo. Desde hace mucho tiempo viene trabajando junto al sacerdote Pepe Di Paola, presidente de la Familia Grande Hogar de Cristo, quien reside en La Banda, Santiago del Estero. Ambos luchan hace años contra las adicciones, en su momento integraron la Pastoral Nacional de Adicciones y ahora buscan conformar una "confederación de prevención de adicciones" en la región norte.

La propuesta de Lupo es conformar esta confederación con fundaciones, clubes de barrio y Hogares de Cristo de las provincias del norte. En su visita a Salta, la última semana de mayo, se reunió con organizaciones de la sociedad civil; también, con el rector de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Daniel Hoyos, y el secretario de Extensión Universitaria, Rubén Correa. Además, mantuvo encuentros con la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, y con el vicegobernador Antonio Marocco.

Precisamente, al Senado, que preside el vicegobernador, le toca tratar un proyecto al que la Cámara de Diputados de Salta le dio media sanción el pasdo 4 de junio y que propone que el gobierno provincial lleve a cabo acciones de visibilización, sensibilización y prevención del juego en línea, sobre todo en las escuelas.

"Ya se han armado algunas federaciones, la principal, que está funcionando muy bien, es la de Tucumán, y estamos recorriendo el Norte con esta propuesta, donde estén integradas todas las asociaciones que se dediquen a este tema, como el club de barrio y como los Hogares de Cristo, que son una institución de la Iglesia Católica que conduce el padre Pepe Di Paola", dijo Lupo a Salta/12. Dos de esos hogares se encuentran en Pichanal y en Orán, en el norte salteño.

El dirigente indicó que buscan trabajar en conjunto en el norte del país, para contrarrestar "este tema que es una tragedia entre las adicciones de la droga y del juego online". Su principal preocupación son los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes. Para jugar es necesario contar con un teléfono celular y una billetera virtual. Lupo señaló que hace poco un chico de 14 años intentó suicidarse tras perder miles de dólares de su madre en el juego.

Esta es la segunda visita de Lupo a Salta, donde se reunió con referentes de tres fundaciones, con clubes barriales, escuelitas de fútbol, "con una asociación que se dedica al boxeo específicamente, que se llama Knockout a la Droga, de gente que enseña boxeo en distintos lugares. Y eso está marchando", contó. Sobre el encuentro con el rector de la Universidad pública de Salta, dijo que "quedó también en trabajar en la universidad a través de la Secretaría de Extensión Universitaria con estos temas y dando charlas y ayudando a las asociaciones con profesionales que pueden servir y mucho para este tema". Añadió que el rector le manifestó interés en impedir el acceso a los juegos en la UNSa.

Lupo señaló que en Tucumán "una de las herramientas esenciales" que hay son charlas que se dan en quinto año de los colegios secundarios. "Las llevamos como propuesta a la ministra. Bueno, la ministra nos dijo que sí, que ella está al tanto de lo que están pasando los docentes, de lo que pasa con los jóvenes, que no prestan atención o que muchos chicos van dormidos porque se pasan jugando toda la noche. Y también esto que se da en todos lados, porque no es solamente en Salta, es un debate ya nacional", sostuvo.

En la Cámara de Diputados de la Nación están en tratamiento cinco proyectos para prohibir las publicidades del juego online, de manera total o parcial durante el día. "Otra propuesta es prohibir la publicidad en las camisetas de los clubes de fútbol, que es lo más grave", manifestó Lupo.

En el marco del tratamiento de los proyectos legislativos en comisiones, Lupo y Di Paola van exponer sobre la problemática por invitación del diputado nacional por Santa Fe de Unión por la Patria (UxP), Eduardo Toniolli. Lupo consideró que las propuestas legislativas que hay en el Congreso implican "un paliativo" en estos momentos.

Recordó que su organización ya en 2017 había tocado este tema en un comunicado que se llamaba "Van a instalar un casino en cada casa". "Tengo que decir que nos equivocamos en el título porque han instalado un casino en cada teléfono, no en cada casa", sostuvo Lupo.

El activista historizó cómo surgió la problemática en el país. En el 2000 se presentó una ley firmada "por Daniel Sciolli, Domingo Cavallo y otros dirigentes", pidiendo la modificación de la ley del Prode, "que estaba casi muerto, nadie jugaba. En un artículo ponen que quedaba abierto a nuevas instancias de las tecnologías". "Ahí empezaron con la idea. Tuvieron un gran opositor que era Julio Grondona, que decía que en un fútbol corrupto si ponían eso se acababa el fútbol en Argentina, no estaba tan equivocado", recalcó.

Después en el gobierno de Mauricio Macri, "se elimina la lotería nacional, la que regulaba el juego y quedan como acto revolucionario federal en manos de las provincias" y en 2018 se aprueba una ley en la provincia e Buenos Aires y al otro día en la Ciudad de Buenos Aires, donde se incorporó un artículo que decía "que las provincias podían adherir como si los porteños fueran la república". "En 2020, se pone en funcionamiento la licitacion a las redes de juego" y las provincias adhirieron, señaló.

Volver a políticas públicas fuertes

Como medida más estructural y de fondo frente a las adicciones, Lupo opinó: "debemos volver a unas fuertes políticas públicas del deporte", "cumplir la ley de la Asignación Universal por Deporte", que el chico entre en un círculo virtuoso que nosotros en los hogares de Cristo denominamos las tres C, que es colegio, club, capilla, de cualquier religión. En ese círculo virtuoso un chico está todo el día en eso y no en la esquina o en la calle. Pero si los chicos no van a la escuela, no tienen un club para practicar deporte, el arte poco se apoya, es muy difícil de combatir", consideró.

Lupo recalcó que con el gobierno nacional de Javier Milei estas políticas públicas tan necesarias "directamente no existen", aunque "hace muchos años que no se presta atención a estos temas del deporte y arte".

Ante la iniciativa gubernamental para que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas, sostuvo que "hay una trilogía", que es "el intento de acabar con los clubes a través de la sociedad anónima deportiva. La otra es el juego online y la tercera es el VAR", que "llegó para hacer justicia y termina como la mejor herramienta del juego online cuando cobran un penal o alguna otra jugada y demoran 8 minutos para definir algo que se puede definir en 15 segundos es porque están pensando en el juego online que está facturando millones de dólares".