Dedicación y esfuerzo desde que comenzó un sueño de horizonte lejano hasta llegar al día, aún difícil de asimilar, en el que un joven aficionado se recibió de piloto. Méritos había hecho Esteban Gini, el quilmeño de 34 años que regaló años de preparación al comenzar "de grande" (a los 20) con la actividad del deporte motor impulsado por un amigo piloto, hasta transitar la escalera de ascenso en la ACTC. Fue Campeón de TC pista en 2015 y, tras pasar a la clase mayor, dedicó 107 largadas hasta conseguir su primera victoria en el Turismo Carretera, nada menos que en el mítico óvalo de Rafaela, Santa Fe, en la 7ma fecha del torneo 2024. El equipo Maquin Parts Racing extendió la racha ganadora de la cita anterior para despedir al Toyota Camry actual y armar con esta base el modelo japonés de nueva generación que debutará en las próximas citas de la octogenaria divisional del deporte motor.

"Fueron muchos años para llegar a esto", remarcó Gini, aún con el más sabroso aroma a champagne en su característico buzo antiflama celeste. "Fue una carrera que la corrí sin aliento, intentando hacer el curvón a fondo, jugándomela con el paredón y la tierra", lanzó. Estuvo a la expectativa hasta que a cinco giros de terminar la competencia, el desgaste que había hecho Christian Ledesma en su Chevrolet Camaro pasó factura. El marplatense de 48 años no logró desacelerar lo suficiente de los casi 280 km/h, al final de la recta principal, para ingresar limpiamente a la primera de las tres chicanas que se instauraron tiempo atrás para bajar el promedio de velocidad del circuito oval. Allí fue donde la concentración de Gini pagó con creces, pues circulaba en tercer lugar y luego de esa curva se transformó en el líder, superando también a Diego Ciantini (Chevrolet). El balcarceño intentó tomar la posición de privilegio, pero Gini le puso el freno en los momentos clave y así subió por novena vez al podio de TC, solo que esta vez lo esperaba el escalón más alto. "Pude ganar en todas las categorías de la ACTC y me faltaba esta. Pero ya está, lo logré. Gané en el TC, más no puedo pedir", resumió el 'Tubo' Esteban Gini, ahora afianzado para batallar en el campeonato con el quinto lugar de la tabla y la victoria reglamentaria en el bolsillo.

Gini doblegó a Ciantini y Ledesma / Prensa ACTC

"Se sumó fuerte y eso es lo importante", destacó Ciantini en otro intento fallido de alcanzar el halago mayor en lo que va del año, que cuatro veces lo tuvo entre los principales candidatos. "Cuando Christian (Ledesma) se pasó, yo me pasé con él en la referencia", explicó al hablar de la maniobra en la que Gini saltó al liderazgo. Estuvo cerca de despedir a la Chevy con honores, pero un podio resulta buen premio para quien hará debutar un Camaro en la próxima fecha. En tanto, quien puso en pista el primer modelo de nueva generación de la marca del moño, Ledesma, admitió estar "contento porque veníamos ganando pero en la cuarta o quinta vuelta me empecé a quedar sin frenos" hasta que en los últimos giros no soportó la exigencia. A pesar de no ser el primer ganador de este tipo de vehículos quedará en su poder la primera Pole Position para el Camaro en la historia del TC. El 4° lugar de Juan Cruz Benvenutti (Chevy) precedió al mejor clasificado de Dodge, Jonatan Castellano en 5°; en tanto que los chivos de Santiago Mangoni y Facundo Ardusso en 6° y 7° puesto dejaron a Julián Santero como el mejor Ford en 8° lugar y manteniendo el liderazgo de la Etapa Regular del campeonato. El abandono de punta terminó siendo el del Mustang de Mariano Werner, con el que el paranaense actual campeón perdió terreno en el torneo. Con los resultados puestos sobre la mesa, Santero lidera con 221 puntos delante del Mustang de José Manuel Urcera (195,5) y el Falcon del uruguayo Mauricio Lambiris (194,5) pensando en que la 8va Fecha del año será el 7 de julio en Posadas, Misiones.

Crece la renovación

Rafaela vio debutar algunos coches de la nueva generación que el Turismo Carretera adoptó desde que el certamen arrancó. Esta vez fueron 13 los anotados con las figuras modernas, que varían entre el Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Toyota Camry o el reestilizado Torino 2024. En tres semanas habrá un nuevo encuentro y para esa oportunidad se espera que la renovación de vehículos alcance la mitad del parque automotor del TC. Según avancen las tareas en los talleres durante los próximos días, se podrían ver figuras nuevas en la pista misionera para agregarse a los que ya corrieron en Rafaela. Entre los nombres que irán por el Camaro están Gastón Mazzacane, Ciantini y Benvenuti; rumbo al Mustang Juan Tomás Catalán Magni además de Lambiris y Santero; Gini lo haría con el nuevo Camry al igual que Agustín Martínez mientras que con otro Torino NG estaría Kevin Candela.