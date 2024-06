Después de la alfombra roja conducida por Flor de la V, Guido Záffora y Pampito, Karina Mazzocco y Fernando Dente abrieron la ceremonia oficial de los Martín Fierro de Radio 2024 que tuvieron sede en La Rural y fueron transmitidos por América TV. Una animación recreó la gesta de "los locos de la azotea" desde el Teatro Coliseo y en el predio de Palermo se oyó el audio original de la mítica transmisión que inauguró la radiofonía argentina aquel 27 de mayo de 1920. Luis Ventura, presidente de APTRA, recordó: “Los canales nos decían si no se podían eliminar los rubros de radio o si se podían entregar en las tandas publicitarias. Siempre dije que la radio tenía que tener visibilidad y separando la fiesta lo logramos. La radio está más viva que nunca. Y hoy no es solo sonido sino también imagen”.

El Grupo Octubre se llevó cuatro estatuillas. Julián Ingratta (La 750), quien comenzó su carrera en 2017 como asistente de producción de Alejandro Dolina y luego pasó por Reunión cumbre, ciclo conducido por Carlos Ulanovsky, obtuvo el premio a Mejor Labor en Producción y dijo: “Gracias APTRA y a La 750 por dejarme crecer. A mis compañeros, a mi familia, a mi viejo que lo está disfrutando desde arriba y a mis compañeros de Futurock que también me bancan todos los días. Que siga la fiesta”. En comunicación con este diario, agregó: “La verdad no me lo esperaba, la terna era muy difícil. Son dos buenas productoras en una radio que lidera en todos los horarios así que estoy muy contento y quiero agradecer a todos los que hacemos La 750, desde la dirección de la radio hasta el último trabajador y trabajadora”.

En Programa Nocturno Diario AM y FM fue reconocido Blackie Nights (Blackie). “Este es un premio de todos los que hacemos e hicimos Blackie Nights”, destacó el conductor Lucas Boltrino. Gisela Marziotta, directora de las emisoras del grupo, agregó: “Queremos agradecer a APTRA por celebrar la radio. Hacía dos años que estábamos esperando esta fiesta y, como han dicho muchos que ya pasaron por el escenario, la radio está más fuerte que nunca en la Argentina. Blackie es la primera y única radio de jazz en el país, y por eso celebramos este reconocimiento; sobre todo la apuesta que hizo el Grupo Octubre, que gestiona cinco radios tradicionales más dos digitales, Malena y Octubre. Apostar a una radio de jazz era muy complejo de seducir en la idea, y la verdad es que nos está yendo sumamente bien y ahora tenemos este premio. Así que agradecemos al Grupo Octubre que es gestionado por un sindicato de encargados de edificios, a aquellos afiliados que son los que hacen posible uno de los grupos de medios más importantes de la Argentina garantizando la pluralidad de voces”.

Leo Rodríguez (Aspen) fue premiado por su Labor en Musicalización y agradeció a la dirección del Grupo Octubre y a Marziotta. “En Aspen tenemos un equipo de gente fantástico. Se ha consolidado en los últimos años como la FM de música más escuchada: eso nos honra y nos incentiva a redoblar la apuesta. No se dejen engañar: la radio no se está por morir, la radio se transforma y se adapta. ¡Viva la música, viva la radio!”, exclamó. Valmiro Mainetti (La 750) fue el cuarto premiado de la noche por el Grupo Octubre en Locución Masculina. “Cuando era un pibito, ponía la radio debajo de la almohada para no tener miedo de noche y de repente tengo esto acá: es un montón –confesó–. Quiero dedicárselo a mis cuatro hijos, a mis viejos, a mi familia y a mis compañeros de La 750 que hace casi 15 años hacemos una radio que amamos”.

El equipo de Blackie Nights junto a Gisela Marziotta, directora de las emisoras del Grupo Octubre. Imagen: Grupo América

Eternamente Beatles (Del Plata) se destacó como Programa Musical y Libros que muerden (AM 1110) como Programa Cultural/Educativo 2022. Martín Wullich y Luis Albornoz presentaron la terna de Operación donde ganó Eduardo Seisdedos (La 100) y Jorge Fernández Díaz (Mitre) obtuvo el premio a Mejor Analista Político/Económico. “Los periodistas necesitamos estudiar todos los días para perfeccionarnos y cumplir el rol de ser independientes, mostrando los errores del gobierno”, destacó. Emiliano Pinsón (DSports), por su parte, fue el Mejor Comentarista Deportivo y dejó un emotivo discurso sobre la enfermedad que le diagnosticaron hace tres años. “Aquellos que tenemos un problema neurológico todavía tenemos cosas para dar. Necesitamos ayuda y nos tenemos que dejar ayudar. Del Parkinson no se sale solo, se sale con gente, con amigos, con oyentes, con televidentes. No soy valiente, quiero vivir. Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo. El amor sana”, expresó.

Crónica de una tarde anunciada (Radio Rivadavia) fue para APTRA el Mejor Programa Periodístico Vespertino Diario AM y su conductor, Nelson Castro, aseguró que “el periodismo es un instrumento clave para hacer a las sociedades más transparentes y plurales, algo de lo cual tenemos desesperada necesidad en la Argentina”. Las nominadas por su Columna de Espectáculos presentaron la terna de Conducción Masculina AM en la que ganó Daniel López (Continental) y en Locución Femenina se destacó Nora Briozzo (Del Plata). El Mejor Servicio Informativo 2022 fue el de CNN y Pasaron cosas (Radio Con Vos), el ciclo conducido por Alejandro Bercovich, se alzó con la estatuilla a Mejor Programa Periodístico Vespertino FM. “Dedicamos esto a todos los periodistas que buscan la verdad en un momento en el que la verdad está muy devaluada y los periodistas también: tres de cada cuatro ganan menos que la canasta de pobreza. Y esa pobreza lamentablemente también está en la práctica porque buscamos la verdad, investigamos, trabajamos, pero hay algunos que en una semana en la que votan una ley con una senadora comprada para saquear al país y en la que se llevan presas a 30 personas por protestar (16 de ellas todavía presas, son presos políticos), eligen mirar para otro lado. A ellos y a los que justifican todo eso… vergüenza”, sentenció el conductor.

En Programa Cultural 2023 hubo un empate técnico y los dos ciclos más votados se llevaron estatuillas: Historias del Colón (CNN) y El ojo del arte (Metro). Flor de la V presentó la terna de Columnistas de Espectáculos: Marina Calabró (Radio Mitre) alzó la estatuilla y recordó a su padre como muchos durante la velada. El rotativo del aire (Radio Rivadavia) resultó ser el Mejor Servicio Informativo 2023 y Súper Mitre Deportivo (Mitre) fue destacado como Mejor Programa Deportivo, mientras que Rolando Barbano (Mitre) se llevó el premio a Mejor Columnista Policial/Judicial y Domingo 910 (La Red) ganó como Programa Semanal AM y FM. En la categoría Programa de Interés General AM ganó Bravo Continental (Continental), aunque su líder estuvo ausente, y en Conducción Femenina AM se destacó Cristina Pérez.

Enrique Macaya Márquez anunció la terna de Mejor Cobertura del Mundial en la que se reconoció el trabajo de La Red Deportiva (La Red). “Este premio no es individual, es grupal. El periodista quiere contar historias lindas, es mentira que quiere que la Argentina pierda”, se escudó Gustavo López, quien además se llevó otro premio por su Labor Periodística Deportiva. Mariana Contartessi (La Red) fue destacada por su Labor Periodística 2022 y Samuel “Chiche” Gelblung obtuvo el galardón por su Trayectoria.

María O’Donnell (Urbana Play), quien obtuvo el premio en Labor Periodística Femenina 2023, señaló que “a las mujeres nos cuesta mucho más llegar a ciertos lugares” y remarcó la importancia de mantener “la libertad de hacer nuestro trabajo sin que nos digan pauteros, sin que nos insulten; la libertad de estar con los derechos constitucionales sin que te metan preso acusándote de delitos muy graves; la libertad de las mujeres a hacer con nuestros cuerpos lo que la ley nos permite sin que nos llamen asesinas”. En la misma línea, Ernesto Tenembaum (Radio Con Vos) ganó por su Labor Periodística Masculina 2022 y dijo: “No es bueno que a los disidentes se los trate de ensobrados. Hay gente que piensa por sí misma, dice lo que piensa y lo piensa con libertad, es gente honesta y valiente. No es buena idea para el poder tratar de acallar la libertad y mucho menos en nombre de la libertad. No nos callemos, no especulemos, hay que contar lo que pasa como lo hicimos siempre”.

Para APTRA la Mejor Movilera fue Mercedes Ninci y Andy Kusnetzoff presentó la terna de Conducción Femenina FM en la que se destacó Julieta Pink (Urbana Play). Nadie nos para (Rock & Pop) fue el Mejor Programa Periodístico Matutino Diario FM y su conductor, Beto Casella, denunció la precarización en el medio: “Hay muchos chicos y chicas laburando informalmente. No es contra nadie. Yo confío en que los empresarios periodísticos y quienes deciden estas cosas van a tratar que no se precarice más porque duele tener al lado a chicos que no llegan al 20. No es un discurso político, todos sabemos que es así”. La Mejor Conducción Masculina FM fue para Santiago del Moro (La 100), quien reconoció el rol de Casella en su carrera y expresó: “Amo la radio desde que tengo 11 años. Cuando alguien dice que la radio está muriendo, miente”. Leonardo Gentili (La Red) fue el Mejor Relator Deportivo y recordó cuando sus amigos soñaban con ser como Maradona y él con gritar los goles como Víctor Hugo Morales. “No a la privatización de los medios públicos de comunicación, no al vaciamiento”, subrayó.

Los comediantes Homero Pettinato, Ariel Tarico y Patricio Muzzio presentaron la terna Programa Periodístico Matutino Diario en AM en la que ganó Lanata sin filtro (Radio Mitre) y como Programa de Interés General FM obtuvo su estatuilla el equipo de Vuelta y Media (Urbana Play): “La radio es un lugar ideal. Podés escribir, conducir, entrevistar y armar una familia como la que armamos nosotros”, expresó Sebastián Wainraich. En Labor Periodística Masculina 2023 ganó Nelson Castro (Rivadavia) y Catherine Fulop presentó la terna de Labor Humorística en la que reconoció el trabajo de Ariel Tarico (Rivadavia). A lo largo de la noche hubo varios homenajes dedicados a personalidades destacadas de la radiofonía argentina como María Esther Sánchez, Enrique Macaya Márquez o Juan Alberto Mateyko, y también a emisoras emblemáticas como La 2x4 o Radio Splendid. Ventura y Guido Kaczka entregaron el Martín Fierro de Oro FM a Santiago del Moro por su trabajo en las mañanas de La 100 con Club del Moro y el Martín Fierro de Oro AM quedó en manos de Nelson Castro por su labor en Rivadavia.